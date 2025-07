Gruia Stoica, profit de 300.000 de euro pe zi, pe spatele STB. Afaceristul trebuie să încaseze penalități pe un controversat angajament de furnizare tramvaie

Afaceristul Gruia Stoica face profituri de milioane de euro săptămânal, pe spatele , compania municipală de transport a Primăriei București, fără să miște un deget. Banii reprezintă penalități în baza unui controversat angajament pentru furnizarea unor tramvaie, după cum relatează defapt.ro.

Povestea datează din 2019, din perioada când era condusă de Gabriela Firea. În septembrie 2019, compania municipală a inițiat o procedură de licitație pentru achiziția unui lot de 40 de tramvaie. Două luni mai târziu, în decembrie 2019, STB rămânea fără banii destinați achiziției ca urmare a unei hotărâri inițiată de Gabriela Firea și aprobată în Consiliul General.

Deși nu mai avea bani pentru tramvaie, STB nu a anulat licitația și, astfel, Electroputere VFU din Pașcani, parte a grupului condus de Gruia Stoica, a fost declarată câștigătoare pentru 61 de milioane de euro. Nimeni din conducerea companiei nu a luat în considerare, la acel moment, că nu sunt bani. Pe 31 iulie 2020 STB a comunicat oficial firmei afaceristului că a câștigat licitația. Decizia a fost semnată de directorul Alexandru Hazem Kansou.

„Ești obligat să atribui ce hotărește comisia pentru că altfel faci un abuz. Înseamnă că nu ești de acord. În anul 2020, la 15 mai, adică la un an, am ajuns eu director general acolo. Procedura era în derulare, comisia era aceeași. Eu nu am intervenit asupra comisiei. La o lună după instalarea mea acolo, mi-a venit la semnat atribuirea câștigătorului. Câștigător a reieșit VFU Pașcani”, susține, acum, Alexandru Hazem Kansou, citat de .

El mai spune că a cerut bani Primăriei Generale, condusă de Gabriela Firea, pentru finanțarea contractului de achiziție a celor 40 de tramvaie, însă nu a primit nimic.

Licitația a fost anulată de noua conducere STB

După alegerile locale din 2020, Nicușor Dan a devenit primar general, în locul Gabrielei Firea. A primit moștenire o primărie aflată în pragul falimentului, la fel ca și multe dintre companiile municipale, între care și STB. În aceste condiții, având în vedere situația financiară dezastruoasă, noul director al companiei municipale, Mihai Petcu, a decis să anuleze licitație atribuită lui .

Pe lângă lipsa banilor, achiziția acestor tramvaie mai punea și alte probleme, după cum a relatat , citând dintr-o adresă semnată de Nicușor Dan la vremea respectivă. Ramele oferite de firma lui Gruia Stoica erau sub dimensiunea standard de 27-36 m, având o lungime de 18 metri. Din acest motiv au o utilizare limitată, în București, pe câteva trasee secundare. Or acest lucru nu justifică o achiziție de asemenea amploare.

Potrivit documentului citat, durata de viaţă a tramvaielor lui Gruia Stoica este de 17 ani, iar garanţia de doar doi ani, comparativ cu ceea ce oferă alte firme, precum Astra Vagoane Călători, unde garanția este de cinci ani. Mai mult, prețul de achiziție pentru un tramvai de 18 m, acceptat de STB, este aproape similar cu cel al unui tramvai din clasa 27-36 m.

Gruia Stoica face profit pe seama STB

Așa cum se întâmplă în astfel de situații, când este vorba despre foarte mulți bani, s-a ajuns la un proces în intanță. Gruia Stoica a contestat decizia de anulare a licitației și a cerut ca STB să meargă înainte cu contractul. De asemenea, afaceristul a cerut și plata unor despăgubiri.

Procesele au durat până în aprilie 2021 și au fost pierdute de STB. Electroputere VFU a cerut executarea STB la Tribunalul București și a câștigat, după cum a relatat Club Feroviar. Ulterior, printr-o decizie a Judecătoriei Sector 1, din 5 decembrie 2024, firma lui Gruia Stoica a obținut penalități de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere a punerii în aplicare a deciziei de atribuire contractului.

Valoarea acestor penalități se ridică la aproximativ 300.000 de euro pe zi, având în vedere sumele angajate. În urma unui simplu calcul, conform defapt.ro, până acum firma lui Gruia Stoica are de recuperat, doar din penalități, aproape 70 de milioane de euro. Suma este mai mare cu 10 milioane față de cea a contractului semnat cu STB.

Dosar îngropat de procurorii DNA

Având în vedere situația de la STB și controversele din jurul acestei achiziții, în 2022, actualul președinte, fostul primar general Nicușor Dan a făcut o sesizare la DNA. Plângerea are la bază concluziile unor verificări făcute de Corpul de Control al Primăriei Generale, la STB.

„Obiectul sesizării este achiziția de tramvaie noi din gama de 18 metri printr-o procedură demarată de STB în anul 2019 și încheiată în anul 2020 cu declararea firmei Electroputere VFU Pașcani drept câștigătoare a licitației. Întrebările la care sunt sigur că bucureștenii ar dori să afle răspunsul sunt:

1. De ce conducerea STB reprezentată de la acea dată a continuat demersurile pentru finalizarea procedurii de achiziție, deși la momentul aprobării raportului de procedură nu avea alocate fondurile necesare în conformitate cu prevederile legale?;

2. De ce STB a decis încă din anul 2019 să achiziționeze tramvaie de 18 metri în contextul în care fluxul de călători ar justifica o nevoie de tramvaie mai lungi?”, scria primarul Nicușor Dan pe contul său de Facebook.

Kansou nu se consideră vinovat

Deși au trecut trei ani de la înregistrearea plângerii, dosarul pare că a fost îngropat în fișetele procurorilor. Alexandru Hazem Kansou, fostul director STB, cel care a semnat documentele de atribuire ale licitației către firma lui Stoica nu a fost deranjat de anchetatori, nici măcar din curiozitate. Omul a recunoscut în fața celor de la defapt,ro, acest lucru, precizând că nu este vorba despre corupție:

„Nu m-a chemat DNA la audieri. Nu este un dosar de corupție. Depinde către cine a făcut denunțul. Nu e autosesizare, nu e un dosar deschis de către DNA. Este un denunț făcut. Nu este un denunț împotriva mea. La momentul respectiv denunțul a fost făcut de primarul general Nicușor Dan. Nu e un denunț, e o plângere penală împotriva procedurii”.

Fostul șef al STB consideră că nu are ce să-și reproșeze și spune că nu a încălcat legislația în acest caz. El plasează responsabilitatea pe umerii celor care i-au urmat și au anulat procedura de licitație

„Eu cred că acolo s-a greșit când s-a anulat procedura. Directorul STB nu avea voie să anuleze procedura. A anulat-o printr-o dispoziție de director. Nu ai voie să anulezi fără comisie, nu ai voie nici să atribui fără comisie. Din punctul meu de vedere, a făcut-o totalmente greșit. Primarul a arătat cu degetul spre mine, dar eu nu aveam ce să fac din punct de vedere juridic. Contractul nu l-am semnat, iar denunțarea contractului nu putea fi făcută de directorul general”, a mai spus Alexandru Hazem Kansou.

Consiliul General a pus capăt poveștii

La începutul acestui an, în luna februarie, Consiliul General a decis să pună capăt acestei povești care provoacă doar pierderi Municipalității. Societatea de Transport București (STB) va cumpăra cele 40 de tramvaie furnizate de compania lui Gruia Stoica, cu un credit bancar.

Mai exact, Consiliul General a aprobat garantarea de principiu, de către Municipiul București, prin veniturile proprii, a unui credit de investiții în valoare de 363.293.815 lei, contractat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) pentru STB.

Banii urmau să fie folosiți pentru achiziția a 40 de tramvaie de 18 metri, cu podea coborâtă, furnizate de Electroputere VFU Pașcani.