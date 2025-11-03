ANAF are de recuperat peste 9,4 miliarde de lei, aproximativ 1,8 miliarde de euro, de la un număr de 249 de companii și entități de stat. Multe dintre acestea sunt folosite de politicieni ca sinecuri călduțe pentru clientela de partid.

ANAF are de recuperat bani de la companiile de stat

În vreme ce românii de rând suportă întreaga pentru recuperarea deficitului bugetar, sunt protejate de autorități. Conform datelor furnizate de ANAF, un număr de 250 de companii de stat au acumulat datorii, la buget și pentru contribuțiile sociale de 9,4 miliarde de lei. Multe dintre aceste societăți funcționează ca sinecuri pentru clientela de partid, fără ca nimeni să miște un deget.

De fiecare dată când sunt întrebați despre companiilor de stat, membrii echipei lui Ilie Bolojan ridică din umeri. Aceștia invocă tot felul de pretexte ca să justifice menținerea în funcție de sinecuriștilor plătiți cu indemnizații de mii de euro. Ba că nu a venit timpul, ba că este vorba despre contracte beton și tot felul de alte pretexte.

În același timp, companiile respective îmregistrează datorii peste datorii din cauza managementului ineficient și a persoanelor incompetente, interesate doar de propriile venituri.

ANAF cere plata datoriilor într-o lună

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că va trimite notificări către toate companiile de stat care au restanțe la buget. Lista cuprinde un număr de 249 de operatori economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar deținut de autoritățile publice centrale sau locale.

„Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) își manifestă rolul activ de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor și informează companiile de stat, care au datorii neachitate până la data de 30 septembrie 2025, că trebuie să plătească aceste obligații fiscale. Totalul obligațiilor fiscale restante la 30 septembrie 2025 și neachitate până la 30 octombrie 2025 pentru cei 249 operatori economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale publicate pe site-ul este de 9.423.537.048 de lei”, se arată într-un comunicat.

Instituția încurajează aceste entități să-și achite debitele, până la începutul lunii noiembrie, sau să ceară eșalonarea plăților, în cazul în care nu le pot achita integral. Termenul limită stabilit este finalul lunii noiembrie. Greu de crezut că acest lucru se va întâmpla și companii care nu și-au achitat obligațiile cu anii, o vor face într-o lună.

„Totodată, informăm companiile de stat asupra faptului că neachitarea până la sfârșitul lunii noiembrie 2025 a obligațiilor fiscale restante, va determina ANAF să întreprindă demersurile necesare prevăzute de lege, în vederea recuperării acestora, inclusiv demararea sau continuarea, după caz, a măsurilor de executare silită”, a transmis ANAF.

Statul a ajuns dator la stat

Conform datelor publicate de ANAF, cele mai mari restanțe pentru plata datoriilor le au următoarele companii de stat: