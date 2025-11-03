B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Statul dator la stat. ANAF vrea să recupereze în noiembrie peste 1,8 miliarde de euro de la companiile publice

Statul dator la stat. ANAF vrea să recupereze în noiembrie peste 1,8 miliarde de euro de la companiile publice

Adrian Teampău
03 nov. 2025, 19:46
Statul dator la stat. ANAF vrea să recupereze în noiembrie peste 1,8 miliarde de euro de la companiile publice
Foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. ANAF are de recuperat bani de la companiile de stat
  2. ANAF cere plata datoriilor într-o lună
  3. Statul a ajuns dator la stat

ANAF are de recuperat peste 9,4 miliarde de lei, aproximativ 1,8 miliarde de euro, de la un număr de 249 de companii și entități de stat. Multe dintre acestea sunt folosite de politicieni ca sinecuri călduțe pentru clientela de partid.

ANAF are de recuperat bani de la companiile de stat

În vreme ce românii de rând suportă întreaga presiune fiscală pentru recuperarea deficitului bugetar, firmele de stat sunt protejate de autorități. Conform datelor furnizate de ANAF, un număr de 250 de companii de stat au acumulat datorii, la buget și pentru contribuțiile sociale de 9,4 miliarde de lei. Multe dintre aceste societăți funcționează ca sinecuri pentru clientela de partid, fără ca nimeni să miște un deget.

De fiecare dată când sunt întrebați despre reforma companiilor de stat, membrii echipei lui Ilie Bolojan ridică din umeri. Aceștia invocă tot felul de pretexte ca să justifice menținerea în funcție de sinecuriștilor plătiți cu indemnizații de mii de euro. Ba că nu a venit timpul, ba că este vorba despre contracte beton și tot felul de alte pretexte.

În același timp, companiile respective îmregistrează datorii peste datorii din cauza managementului ineficient și a persoanelor incompetente, interesate doar de propriile venituri.

ANAF cere plata datoriilor într-o lună

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că va trimite notificări către toate companiile de stat care au restanțe la buget. Lista cuprinde un număr de 249 de operatori economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar deținut de autoritățile publice centrale sau locale.

„Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) își manifestă rolul activ de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor și informează companiile de stat, care au datorii neachitate până la data de 30 septembrie 2025, că trebuie să plătească aceste obligații fiscale. Totalul obligațiilor fiscale restante la 30 septembrie 2025 și neachitate până la 30 octombrie 2025 pentru cei 249 operatori economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale publicate pe site-ul www.anaf.ro/restante este de 9.423.537.048 de lei”, se arată într-un comunicat.

Instituția încurajează aceste entități să-și achite debitele, până la începutul lunii noiembrie, sau să ceară eșalonarea plăților, în cazul în care nu le pot achita integral. Termenul limită stabilit este finalul lunii noiembrie. Greu de crezut că acest lucru se va întâmpla și companii care nu și-au achitat obligațiile cu anii, o vor face într-o lună.

„Totodată, informăm companiile de stat asupra faptului că neachitarea până la sfârșitul lunii noiembrie 2025 a obligațiilor fiscale restante, va determina ANAF să întreprindă demersurile necesare prevăzute de lege, în vederea recuperării acestora, inclusiv demararea sau continuarea, după caz, a măsurilor de executare silită”, a transmis ANAF.

Statul a ajuns dator la stat

Conform datelor publicate de ANAF, cele mai mari restanțe pentru plata datoriilor le au următoarele companii de stat:

  • Societatea Națională a Căilor Ferate Române (CFR SA) – 674.864.436 lei
  • CFR Marfă – 432.990.195 lei
  • Complexul Energetic Hunedoara – 312.368.780 lei
  • Rafinăria Dărmănești – 248.679.221 lei
  • Network Press Concept SA (fosta Rodipet) – 197.456.236 lei
Tags:
Citește și...
4 miliarde de lei pentru bursele elevilor în 2025. Când intră banii în noiembrie
Economic
4 miliarde de lei pentru bursele elevilor în 2025. Când intră banii în noiembrie
Piața imobiliară se stabilizează. Evoluția prețurilor la apartamente în cele mai mari orașe
Economic
Piața imobiliară se stabilizează. Evoluția prețurilor la apartamente în cele mai mari orașe
Cumpărături de Black Friday. Recomandări ANPC pentru românii tentați cu „oferte de nerefuzat”
Economic
Cumpărături de Black Friday. Recomandări ANPC pentru românii tentați cu „oferte de nerefuzat”
Prețurile carburanților cresc din nou în România. Cât vor plăti șoferii la pompă în 2026
Economic
Prețurile carburanților cresc din nou în România. Cât vor plăti șoferii la pompă în 2026
Suntem țara cu cele mai multe cazinouri, după Statele Unite. Sute de cazinouri și zeci de mii de săli de jocuri
Economic
Suntem țara cu cele mai multe cazinouri, după Statele Unite. Sute de cazinouri și zeci de mii de săli de jocuri
Firmele de top, premiate de CCR. Mihai Daraban: „Este un barometru al mediului de business” / Care sunt cele mai performante domenii din economia românească (VIDEO)
Economic
Firmele de top, premiate de CCR. Mihai Daraban: „Este un barometru al mediului de business” / Care sunt cele mai performante domenii din economia românească (VIDEO)
Rețeaua fraților Micula. Judecători implicați în infracțiunile afaceriștilor (VIDEO)
Economic
Rețeaua fraților Micula. Judecători implicați în infracțiunile afaceriștilor (VIDEO)
Crește valoarea voucherelor de vacanță? Proiectul operatorilor din turism pentru vacanțe
Economic
Crește valoarea voucherelor de vacanță? Proiectul operatorilor din turism pentru vacanțe
Planșeul Unirii în pericol din cauza suspendării finanțării. Constructorul ia în calcul oprirea lucrărilor. Investiția a fost realizată în proporție de 25%
Economic
Planșeul Unirii în pericol din cauza suspendării finanțării. Constructorul ia în calcul oprirea lucrărilor. Investiția a fost realizată în proporție de 25%
Cutremur pe piața construcțiilor. 50.000 de lucrători ar putea rămâne fără slujbe. Avertismentul omului de afaceri Cristian Erbașu
Economic
Cutremur pe piața construcțiilor. 50.000 de lucrători ar putea rămâne fără slujbe. Avertismentul omului de afaceri Cristian Erbașu
Ultima oră
20:32 - AUR o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Decizia s-a luat într-o ședință cu scântei
20:26 - Colegiul Medicilor actualizează standardele etice și profesionale. Cum protejează Codul pacienții și profesia medicală
20:25 - Ce buget alocă, anul acesta, românii pentru Black Friday. Carnea de porc rămâne printre cele mai așteptate produse
20:20 - Jurnalistul Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Britanicul așteaptă de cinci ani decizia autorităților de la București
19:33 - 4 miliarde de lei pentru bursele elevilor în 2025. Când intră banii în noiembrie
19:21 - Andreea Marin, mesaj plin de emoție despre revederea cu fiica sa, Violeta: „E mereu atât de frumos să fiu… mama ta!”
18:55 - Guvernul vrea să salveze șantierul naval Mangalia cu banii SAFE. Anunțul ministrului Radu Miruță
18:45 - Prințul William și Kate au câștigat procesul împotriva revistei Paris Match. Ce mesaj a transmis Palatul Kensington
18:37 - Caz revoltător la un centru pentru persoane cu dizabilități din Bihor. Pacientă filmată în timp ce era bătută de o angajată
18:30 - S-a descoperit cine dă „pe surse” ce se discută în Coaliție. Cine e „turnătorul” (VIDEO)