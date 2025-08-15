B1 Inregistrari!
Guvernul introduce o taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE. Cum se va aplica „Taxa Temu” și câți bani se vor strânge la buget

Ana Maria
15 aug. 2025, 13:43
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul României a pus în dezbatere publică noul pachet de măsuri fiscale, care include o taxă fixă pentru coletele provenite din spațiul extracomunitar. Popular numită „taxa Temu”, măsura vizează în special platforme precum Shein și Temu, dar și alte magazine online din China, Turcia sau alte state non-UE.

Vezi aici proiectul de lege și nota de fundamentare.

Cuprins:

  • Ce este „Taxa Temu” și de ce se introduce
  • Câte colete non-UE intră zilnic în
  • Cum se va aplica „Taxa Temu”
  • Ce spun autoritățile despre efecte
  • Cât va încasa statul român din colectarea acestei taxe

Ce este „Taxa Temu” și de ce se introduce

Noua taxă logistică presupune plata a 25 lei pentru fiecare colet cu valoare sub 150 euro care intră în România din afara Uniunii Europene. Măsura, anunțată de Ministerul Finanțelor, are scopul de a reduce concurența neloială și de a controla mai bine calitatea produselor importate, potrivit Hotnews.

Potrivit autorităților, ”Concurență neloială: Retailerii locali, care respectă toate obligațiile fiscale și de conformitate, sunt dezavantajați în fața platformelor extracomunitare care beneficiază de scutiri și costuri reduse”.

Câte colete non-UE intră zilnic în

Numărul coletelor din afara Uniunii Europene a explodat în ultimii ani. „Evoluția numărului de colete livrate în România cu origine din spațiul extracomunitar a crescut de peste 50 de ori, de la câteva mii de colete pe zi, până la peste 200.000 de colete livrate zilnic”, arată Guvernul în nota de fundamentare.

În 2025, se estimează că vor intra în țară aproximativ 78 de milioane de colete sub pragul de 150 euro, cu o valoare medie de 50 euro/colet.

Cum se va aplica „Taxa Temu”

Taxa Temu va fi colectată cu ajutorul companiilor de curierat, pentru fiecare colet provenit din afara UE. Aceasta se va aplica chiar dacă produsele sunt puse în liberă circulație într-un alt stat membru al Uniunii, înainte de a ajunge în România.

Detalii importante din proiect:

  • Se aplică doar pentru colete sub 150 euro.
  • Taxa este datorată pentru fiecare colet cu bunuri comerciale.
  • Dacă destinatarul refuză coletul, taxa nu se rambursează.
  • Coletul trebuie să fie însoțit de declarația de origine.
  • Obligația de colectare, declarare și virare a taxei revine furnizorilor de servicii poștale astfel cum sunt definiți la art. 2 punctul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, cu modificările și completările ulterioare, care predau coletul destinatarului.
  • În situația în care coletul nu este însoțit de declarația de origine, însă furnizorul este o persoană stabilită într-un stat membru al UE, taxa nu este datorată.
  • Se mai prevede, de asemenea că ”Sumele colectate vor fi virate la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost predat coletul destinatarului”.

Ce spun autoritățile despre efecte

În motivarea proiectului, Guvernul avertizează și asupra riscului produselor de calitate îndoielnică: ”Risc crescut de produse neconforme: Lipsa unui control riguros poate permite intrarea pe piață a unor produse care nu respectă standardele UE de siguranță și calitate”.

Cât va încasa statul român din colectarea acestei taxe

Întrebat despre impactul financiar, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a declarat că „Guvernul se așteaptă la 1,3 miliarde de lei din taxa de 25 de lei la coletele extracomunitare”.

