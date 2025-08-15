Guvernul introduce o taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE. Cum se va aplica „Taxa Temu” și câți bani se vor strânge la buget

Guvernul României a pus în dezbatere publică noul pachet de măsuri fiscale, care include o taxă fixă pentru coletele provenite din spațiul extracomunitar. Popular numită „taxa Temu”, măsura vizează în special platforme precum Shein și Temu, dar și alte magazine online din China, Turcia sau alte state non-UE.
Vezi aici proiectul de lege și nota de fundamentare.
Noua taxă logistică presupune plata a 25 lei pentru fiecare colet cu valoare sub 150 euro care intră în România din afara Uniunii Europene. Măsura, anunțată de Ministerul Finanțelor, are scopul de a reduce concurența neloială și de a controla mai bine calitatea produselor importate, potrivit Hotnews.
Potrivit autorităților, ”Concurență neloială: Retailerii locali, care respectă toate obligațiile fiscale și de conformitate, sunt dezavantajați în fața platformelor extracomunitare care beneficiază de scutiri și costuri reduse”.
Numărul coletelor din afara Uniunii Europene a explodat în ultimii ani. „Evoluția numărului de colete livrate în România cu origine din spațiul extracomunitar a crescut de peste 50 de ori, de la câteva mii de colete pe zi, până la peste 200.000 de colete livrate zilnic”, arată Guvernul în nota de fundamentare.
În 2025, se estimează că vor intra în țară aproximativ 78 de milioane de colete sub pragul de 150 euro, cu o valoare medie de 50 euro/colet.
Taxa Temu va fi colectată cu ajutorul companiilor de curierat, pentru fiecare colet provenit din afara UE. Aceasta se va aplica chiar dacă produsele sunt puse în liberă circulație într-un alt stat membru al Uniunii, înainte de a ajunge în România.
Detalii importante din proiect:
În motivarea proiectului, Guvernul avertizează și asupra riscului produselor de calitate îndoielnică: ”Risc crescut de produse neconforme: Lipsa unui control riguros poate permite intrarea pe piață a unor produse care nu respectă standardele UE de siguranță și calitate”.
Întrebat despre impactul financiar, ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a declarat că „Guvernul se așteaptă la 1,3 miliarde de lei din taxa de 25 de lei la coletele extracomunitare”.