Acasa » Economic » Guvernul profită de Black Friday. Câți bani aduce „Vinerea Neagră” pentru Ilie Bolojan

Guvernul profită de Black Friday. Câți bani aduce „Vinerea Neagră” pentru Ilie Bolojan

Adrian A
06 nov. 2025, 15:22
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cât câștigă Guvernul de Black Friday
  2. Cât câștigă comercianții, față de Guvern
  3. Câți bani dau românii de Black Friday

Cu o putere de cumpărare mai scăzută după taxele impuse de Guvernul Bolojan, românii se înghesuie să facă cumpărături de Black Friday. Ozi în care, cu toate reducerile, românii cheltuie o groază de bani, dar… Ilie Bolojan mai strânge ceva la buget. Și suma nu e mică.

Cât câștigă Guvernul de Black Friday

Black Friday este ziua care aduce cele mai mari vânzări de electronice, mobilă, haine, și chiar mașini și vacanțe. Iar marii retaileri din online se pregătesc temeinic pentru a-i ispiti pe români cu ofertele de neimaginat pentru restul anului. Însă principalul profitor după Vinerea Neagră este Guvernul României.

Potrivit calculelor, la estimările comercianților care prevăd vânzări de de aproximativ 500 de milioane de euro, similare celor de anul trecut, Guvernul încasează doar din TVA peste 100 de milioane de euro.  La care se mai adaugă și 16% din profitul înregistrat de companii. Însă aici cifrele sunt neînsemnate în raport cu suta de milioane de euro pe care o așteaptă din taxa pe valoare adăugată.

Cât câștigă comercianții, față de Guvern

Spre comparație, comercianții au o marjă de profit de până la 10%. Un calcul simplu arată că, la fiecare 100 de lei din vânzări, în buzunarul unui vânzător rămân cel mult 10 lei, de multe ori chiar mult mai puțin. Guvernul, însă, câștigă, la fiecare vânzare de 100 de lei, 21 de lei, arată o analiză realizată de jurnaliștii de la Gândul, cu ocazia evenimentului Black Friday.

Câți bani dau românii de Black Friday

Anul acesta, bugetul mediu al românilor pentru Black Friday este de peste 3.000 de lei. Românii nu doar că au așteptat această zi din an, dar și-au pus și bani deoparte pentru a-și putea îndeplini toate dorințele. Se pare că investițiile care urmează făcute în acest an ar urma să le depășească pe cele din anii precedenți.

