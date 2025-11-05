B1 Inregistrari!
Trucuri de Black Friday 2025. Cum să cumperi isteț și să eviți capcanele comercianților

Trucuri de Black Friday 2025. Cum să cumperi isteț și să eviți capcanele comercianților

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 09:10
Trucuri de Black Friday 2025. Cum să cumperi isteț și să eviți capcanele comercianților
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum obții cele mai bune oferte și când începe Black Friday 2025
  2. Cum trebuie să procedezi pentru cumpărături sigure și eficiente
  3. Cum te pregătești pentru Black Friday și ce greșeli să eviți

Black Friday 2025 s-a transformat dintr-o simplă zi de reduceri într-un eveniment planificat atent de cumpărători și comercianți. Într-un context economic marcat de inflație ridicată, românii sunt tot mai prudenți și își organizează din timp achizițiile. Peste 90% dintre cumpărători își stabilesc listele, bugetele și prioritățile înainte, pentru a evita ofertele false sau înșelătoare.

Cum obții cele mai bune oferte și când începe Black Friday 2025

Retailerii mari își prelungesc campaniile de reduceri, transformând Black Friday într-un maraton al ofertelor. Deși startul oficial este vineri, 7 noiembrie 2025, unele magazine au început reducerile încă din 31 octombrie pentru a atrage cumpărători. Promoțiile rămân active mai multe zile, oferind clienților timp să compare prețurile și să facă achiziții inspirate.

Planificarea atentă devine o regulă, deoarece mulți își stabilesc din timp listele, bugetele și produsele dorite. În 2025, cumpărătorii sunt mai prudenți și mai calculați, iar 41% declară că vor cheltui mai puțin decât în anii trecuți.

Chiar și așa, bugetul mediu estimat pentru participanții activi rămâne în jurul valorii de 2.000 de lei, potrivit antena3.ro. Aproximativ 70% dintre români preferă cumpărăturile online, dar combinația între mediul digital și magazinele fizice devine tot mai populară.

Cum trebuie să procedezi pentru cumpărături sigure și eficiente

Pentru a beneficia pe deplin de reduceri, este recomandat să te abonezi la newslettere și să instalezi aplicațiile magazinelor preferate. Activarea alertelor de preț ajută cumpărătorii să identifice rapid ofertele reale și să evite promoțiile înșelătoare afișate online. Utilizarea filtrelor și a comparatoarelor de preț este esențială pentru a verifica autenticitatea reducerilor prezentate de comercianți.

Unele produse marcate cu „-50%” pot fi, de fapt, mai scumpe decât în perioadele obișnuite de vânzare fără promoții. Specialiștii recomandă atenție la detaliile logistice, precum politica de retur, costurile de livrare și condițiile de garanție.

În 2025, coșul mediu de cumpărături include aproximativ 3,9 categorii de produse, semn al intereselor tot mai diversificate. Cumpărătorii aleg tot mai des articole din domenii variate, de la electronice și modă până la produse beauty și pentru casă.

Cum te pregătești pentru Black Friday și ce greșeli să eviți

Creează-ți din timp un wishlist și monitorizează produsele dorite pentru a reacționa rapid atunci când apar reduceri reale. Ofertele avantajoase pot fi disponibile doar câteva minute, de aceea este important să acționezi prompt și organizat.

Evită cumpărăturile impulsive și verifică mereu specificațiile produselor pentru a identifica modelele actuale și versiunile complete. Unele articole pot fi variante mai vechi sau lipsesc anumite accesorii, deși prețul pare semnificativ redus la prima vedere.

Cumpără doar de pe site-uri sigure și asigură-te că metodele de plată sunt protejate prin conexiuni securizate și certificate verificate. Tot mai mulți români folosesc Black Friday pentru a achiziționa cadourile de Crăciun, profitând de campaniile prelungite de reduceri. Într-un context economic incert, cea mai sigură strategie este să rămâi cumpătat și să evaluezi atent fiecare ofertă apărută online.


