Hidroelectrica a făcut anunțul! Când pot românii să transmită indexul

Hidroelectrica a făcut un anunț, potrivit căruia românii pot transmite indexul în perioada 22-27 august. Aplicația iHidro a se află în mentenanță, iar anumite funcționalități este posibil să sufere din cauza modificărilor care au loc.

Ce a transmis compania

„Vă informăm că lucrările de mentenanță pentru optimizarea sistemelor noastre continuă și în cursul zilei de 22 august 2025. În acest timp, aplicația nu va fi disponibilă, iar în cazurile rare în care logarea va reuși, funcționalitățile vor fi limitate”, se arată în a companiei.

Dacă în mod normal, transmiterea se putea face în perioada 22-26 a fiecărei luni, în luna august aceasta se poate realiza cu o zi în plus, în contextul în care se întâmplă acum lucrurile.

Ce modalități de transmitere a indexului există

Conform anunțului publicat de Hidroelectrica, oamenii pot transmite indexul, având următoarele variante: Aplicația iHidro sau în browser-ul de internet la adresa (modalitate disponibilă în intervalul 23 – 27 august)

Portalul Client Hidroelectrica (modalitate disponibilă în intervalul 22 – 27 august)