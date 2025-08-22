B1 Inregistrari!
Hidroelectrica a făcut anunțul! Când pot românii să transmită indexul

Hidroelectrica a făcut anunțul! Când pot românii să transmită indexul

Elena Boruz
22 aug. 2025, 12:50
Hidroelectrica a făcut anunțul! Când pot românii să transmită indexul
Sursa Foto: Facebook/ Hidroelectrica

Hidroelectrica a făcut un anunț, potrivit căruia românii pot transmite indexul în perioada 22-27 august. Aplicația iHidro a companiei de stat se află în mentenanță, iar anumite funcționalități este posibil să sufere din cauza modificărilor care au loc.

Ce a transmis compania

„Vă informăm că lucrările de mentenanță pentru optimizarea sistemelor noastre continuă și în cursul zilei de 22 august 2025. În acest timp, aplicația nu va fi disponibilă, iar în cazurile rare în care logarea va reuși, funcționalitățile vor fi limitate”, se arată în postarea de pe Facebook a companiei.

Dacă în mod normal, transmiterea indexului se putea face în perioada 22-26 a fiecărei luni, în luna august aceasta se poate realiza cu o zi în plus, în contextul în care se întâmplă acum lucrurile.

Ce modalități de transmitere a indexului există

Conform anunțului publicat de Hidroelectrica, oamenii pot transmite indexul, având următoarele variante:
  • Aplicația iHidro sau în browser-ul de internet la adresa https://ihidro.ro/Portal (modalitate disponibilă în intervalul 23 – 27 august)
  •  Portalul Client Hidroelectrica (modalitate disponibilă în intervalul 22 – 27 august)
  •  Apel gratuit la numărul 0800 800 359 (modalitate disponibilă în intervalul 22 – 27 august)

Cum au reacționat oamenii

La postarea făcută de companie, oamenii au avut fel și fel de reacții. Cele mai multe dintre ele au fost negative, deoarece românii sunt supărați că mentenanța aplicației se realizează fix în perioada în care trebuie trimis indexul.

„De ce faceți mentenanța aplicației în zilele în care cereți să se transmită indexul autocitit. Alte zile nu ați mai găsit pentru mentenanță! Cine ia astfel de decizii și de ce?”, este unul dintre comentarii.

„L-aș trimite dacă ar funcționa aplicația. Întâi porniți aplicația și pe urmă cereți oamenilor indexul”, este un altul.

„Degeaba citești indexul. De ce nu pune ultima zi din lună de citit ? Așa apar mereu diferențe”, spune un alt utilizator Facebook.
Pe de altă parte, au fost și persoane care au subliniat faptul că există și alternative, chiar dacă aplicația nu funcționează.
„Scrie clar în anunț că sunt încă alte 2 modalități de a transmite indexul pe lângă aplicația lor”, a precizat o persoană în secțiunea de comentarii.
