Acasa » Economic » Impozite mai mari cu 90% în Vaslui. Din ce dată se încasează taxele locale

Traian Avarvarei
08 ian. 2026, 15:56
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
  1. Cresc impozitele și în Vaslui
  2. De când se pot plăti impozitele în Vaslui

Impozitele pentru clădirile rezidențiale din municipiul Vaslui cresc anul acesta cu 90%, iar pe anumite categorii de terenuri cu peste 70%. În cazul mijloacelor de transport majorarea e de 20%.

Cresc impozitele și în Vaslui

Impozitul la persoane fizice pe clădirile rezidențiale va crește cu 90%, fiind vorba de norma de impunere dată prin lege, iar la clădirile nerezidențiale, adică spații comerciale, nu se înregistrează creșteri.

La terenurile intravilane cu construcții va fi o creștere de 5,6%, actualizată cu rata inflației, iar în cazul celor cu altă folosință se va înregistra o creștere cu 70%. În cazul terenurilor situate în extravilan se va aplica, de asemenea, majorarea decisă prin lege.

În privința mijloacelor de transport, se aplică prevederile legale în funcție de norma de poluare și de capacitatea cilindrică. Deși s-ar fi putut merge cu prețuri mai mari, Consiliul Local a impus o cotă adițională de doar 20% la mijloacele de transport. La toate mașinile de peste 1.600 cm3 impozitul scade în anul 2026”, a declarat joi, pentru Agerpres, Eugen Boț, directorul executiv al Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Vaslui.

Pentru plățile până în 31 martie 2026 se aplică o reducere de 10%, la fel ca în anii trecuți.

De când se pot plăti impozitele în Vaslui

Până pe 16 ianuarie, activitatea de relații cu publicul a Direcției de Impozite și Taxe Locale e suspendată, în vederea realizării operațiunilor informatice necesare efectuării închiderii și deschiderii de an fiscal.

„În această perioadă se vor încasa taxe locale fără debit, inclusiv amenzi și taxe judiciare de timbru, iar începând cu data de 19 ianuarie 2026 se vor încasa impozitele și taxele locale pentru anul 2026, se vor elibera certificate de atestare fiscală și se vor înregistra bunurile dobândite”, au informat reprezentanții Primăriei municipiului Vaslui.

