Proiectul de buget pentru 2026 prevede menținerea mai multor măsuri fiscal-bugetare deja aflate în vigoare. Acestea includ și prevederile stabilite prin Legea nr. 141/2025. Potrivit documentului, salariile de bază, soldele de funcție și indemnizațiile de încadrare vor rămâne la nivelul acordat în decembrie 2025. Aceeași regulă se aplică și indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică.

În același timp, , compensațiile și primele vor fi menținute cel mult la nivelul actual. Măsura se aplică în cazul angajaților care ocupă aceeași funcție și lucrează în aceleași condiții. Orele suplimentare și munca desfășurată în zilele de repaus sau de sărbători legale vor fi compensate cu timp liber în termen de 90 de zile.

Totodată, bugetarii cu salarii nete de până la 6.000 de lei vor primi vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei pentru anul 2026. Indemnizația de hrană, de 347 de lei pe lună, va fi acordată doar angajaților din această categorie.

Ce alte reguli apar în proiectul de buget pentru 2026