Lovitură pentru bugetari! Sporurile și primele rămân la nivelul din 2025. Cine mai primește indemnizația de hrană

Lovitură pentru bugetari! Sporurile și primele rămân la nivelul din 2025. Cine mai primește indemnizația de hrană

Ana Beatrice
10 mart. 2026, 16:03
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce schimbări sunt prevăzute pentru salariile și beneficiile bugetarilor în 2026
  2. Ce alte reguli apar în proiectul de buget pentru 2026

Guvernul pregătește schimbări privind veniturile angajaților din sectorul public. Sporurile, indemnizațiile, compensațiile și primele vor rămâne cel mult la nivelul acordat în decembrie 2025. Indemnizația de hrană, de 347 de lei pe lună, va fi acordată doar personalului cu salarii nete de până la 6.000 de lei. Prevederile apar în expunerea de motive a proiectului de buget pentru 2026, publicat marți de Ministerul Finanțelor, potrivit Agerpres.

Ce schimbări sunt prevăzute pentru salariile și beneficiile bugetarilor în 2026

Proiectul de buget pentru 2026 prevede menținerea mai multor măsuri fiscal-bugetare deja aflate în vigoare. Acestea includ și prevederile stabilite prin Legea nr. 141/2025. Potrivit documentului, salariile de bază, soldele de funcție și indemnizațiile de încadrare vor rămâne la nivelul acordat în decembrie 2025. Aceeași regulă se aplică și indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică.

În același timp, sporurile, compensațiile și primele vor fi menținute cel mult la nivelul actual. Măsura se aplică în cazul angajaților care ocupă aceeași funcție și lucrează în aceleași condiții. Orele suplimentare și munca desfășurată în zilele de repaus sau de sărbători legale vor fi compensate cu timp liber în termen de 90 de zile.

Totodată, bugetarii cu salarii nete de până la 6.000 de lei vor primi vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei pentru anul 2026. Indemnizația de hrană, de 347 de lei pe lună, va fi acordată doar angajaților din această categorie.

Ce alte reguli apar în proiectul de buget pentru 2026

Proiectul de buget pentru 2026 introduce mai multe măsuri care limitează acordarea unor beneficii în sectorul public. Concediile neefectuate aferente anului 2026 nu vor mai fi compensate în bani la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu. De asemenea, nu vor mai fi acordate premii, prime, bonusuri sau plata orelor suplimentare. Nici alte drepturi similare ori bilete de valoare nu vor fi acordate, cu excepția tichetelor de creșă.

În același timp, contribuția pentru personalul neclerical va rămâne la nivelul stabilit în decembrie 2025. Anumite drepturi acordate militarilor, polițiștilor și polițiștilor de penitenciare, care nu fac parte din salariul brut sau din solda lunară, vor fi menținute la același nivel. Totodată, sumele stabilite în favoarea personalului bugetar prin decizii devenite executorii în cursul anului 2026 vor fi plătite după aceeași procedură aplicată și pentru hotărârile executorii până la finalul anului 2025.

Mai mult, angajații plătiți din fonduri publice vor beneficia doar de diurna stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 714/2018, respectiv 23 de lei pe zi. În același timp, ajutoarele sau indemnizațiile acordate la pensionare, retragere sau încetarea raporturilor de muncă nu vor mai fi acordate. Indemnizațiile pentru veteranii și văduvele de război, persoanele persecutate din motive politice, artiștii interpreți și academicieni vor fi menținute la nivelul lunii decembrie 2025. Aceeași regulă se aplică și sportivilor care beneficiază de rente viagere.

