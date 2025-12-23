B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Taxe mai mari în București, din 2026. Impozitele pe locuințe vor crește chiar și cu 80%

Traian Avarvarei
23 dec. 2025, 16:24
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cu cât cresce impozitele pe locuințe în 2026
  2. Cum vor fi taxate parcările rezidențiale

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a votat, marți, creșterea impozitelor şi taxelor locale. Cei care vor plăti impozitele până pe 31 martie 2026 vor beneficia de o reducere de 10%. De asemenea, Consiliile locale de sector vor putea aproba alte scutiri sau reduceri de la plata acestora.

Cu cât cresce impozitele pe locuințe în 2026

CGMB a aprobat Hotărârea privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale. Astfel, impozitele pe locuințe vor crește cu aproape 80%. Asta înseamnă că impozitul la un apartament cu două camere va ajunge la anul chiar și la 500 de lei, iar pentru un apartament cu trei camere la 600 de lei.

Valoarea impozitului pentru terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie decât cea de terenuri cu construcţii, va crește astfel:

  • de la 42 de lei/ha în 2025 la 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A
  • de la 31 lei/ha în 2025 la 56 lei/ha pentru teren arabil în zona B

Cum vor fi taxate parcările rezidențiale

Tarifele pentru parcările rezidențiale au fost indexate cu rata anuală a inflației de anul trecut, adică cu 5,6%. În funcție de zonă (A, B, C, D), ele vor ajunge în 2026 chiar și la 400 sau 800 lei.

