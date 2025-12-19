B1 Inregistrari!
Ianuarie aduce un val de impozite. Cine va plăti cel mai mult și cât cresc taxele pe locuințe în 2026

Ianuarie aduce un val de impozite. Cine va plăti cel mai mult și cât cresc taxele pe locuințe în 2026

19 dec. 2025
Ianuarie aduce un val de impozite. Cine va plăti cel mai mult și cât cresc taxele pe locuințe în 2026
Cuprins
  1. Cât de mult vor crește impozitele pe locuințe odată cu noile măsuri fiscale
  2. Cât vor ajunge să plătească românii pentru impozitele pe locuințe

Ianuarie aduce un val de impozite care îi lovește în plin pe proprietarii de locuințe!

Pentru un apartament cu două camere în Capitală, impozitul nu va mai fi 250 de lei ca până acum. De anul viitor, suma urcă brusc la 630 de lei. Situația nu este diferită nici în restul țării. La Baia Mare, pentru o locuință de 80 de metri pătrați, impozitul nu mai rămâne la 440 de lei. Din 2026, suma crește puternic și ajunge la 840 de lei.

Cât de mult vor crește impozitele pe locuințe odată cu noile măsuri fiscale

Scumpiri importante se profilează pentru proprietarii de locuințe, odată cu introducerea noului pachet de măsuri fiscale. Noile reguli vor aduce impozite considerabil mai mari pentru români.

„Impozitele cresc şi în procente cresc semnificativ „datorită” valorii creşterii impozabile pe baza căreia se calculează impozitul”, a transmis un expert fiscal pentru observatornews.ro.

Mai concret, de anul viitor valoarea impozabilă urcă de la 1.492 de lei la 2.677 de lei, ceea ce înseamnă o majorare considerabilă. Reprezentanții autorităților locale spun că noile măsuri fiscale vor aduce o creștere de cel puțin 80% a impozitelor pe locuințe. Nivelul final al majorării va fi influențat de vechimea clădirii.

De asemenea, se renunță la facilitățile acordate în funcție de vechimea clădirii. Dispar și reducerile pentru apartamentele situate în blocuri cu mai mult de trei etaje. Până acum, locuințele din imobile cu o vechime între 30 și 50 de ani beneficiau de o reducere de 10% a impozitului. Pentru blocurile construite cu 50 până la 100 de ani în urmă, reducerea ajungea la 30%. Iar proprietarii din clădirile mai vechi de un secol erau avantajați cel mai mult, deoarece plăteau chiar și cu 50% mai puțin.

Cât vor ajunge să plătească românii pentru impozitele pe locuințe

Pentru multe familii din Iași, noile taxe vor însemna un efort financiar considerabil. Acestea vor afecta atât proprietarii de terenuri, cât și pe cei care dețin locuințe sau apartamente. De pildă, impozitul pentru un apartament cu două camere ar putea ajunge la 420 de lei, o sumă cu peste 150 de lei mai mare decât până acum. Este o majorare care se va simți clar în bugetele oamenilor, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași, Sebastian Buraga.

Și în Arad, costurile pentru proprietari cresc semnificativ. Pentru un apartament cu două camere, de 60 de metri pătrați, aflat în zona A, impozitul va ajunge la 578 de lei. Până acum, proprietarii plăteau 322 de lei. Nici zona D nu scapă de scumpiri. Proprietarii vor achita 506 lei, în loc de 282 de lei.

Situația este la fel de apăsătoare și în Baia Mare, unde pentru un apartament cu trei camere, de 78 de metri pătrați, impozitul aproape că se dublează, crescând de la 439 de lei la nu mai puțin de 843 de lei.

