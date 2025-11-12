Inflația începe să se calmeze, după o perioadă de creșteri accentuate. Luna trecută a scăzut la 9,8%, sub nivelurile ridicate generate de majorarea și a accizelor.

De ce continuă să crească prețurile, chiar dacă inflația începe să se calmeze

Deși inflația a început să se tempereze, românii continuă să scoată mai mulți bani din buzunar. Datele de la statistică arată scumpiri la fructe, cafea, lapte, ouă, dar și la transportul feroviar și .

Cele mai mari creșteri de preț au fost la fructele proaspete, care s-au scumpit cu 23%, urmate de cafea, mai scumpă cu 19%. Laptele de vacă, pâinea și ouăle au înregistrat. De asemenea, creșteri, astfel că alimentele s-au scumpit în medie cu 7,5% față de octombrie 2024.

Mărfurile nealimentare și serviciile au înregistrat creșteri de peste 10%, iar energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 70% după eliminarea plafoanelor. Rata anuală a inflației a atins 9,8% în octombrie, marcând o ușoară scădere față de lunile anterioare, când era 9,9%, conform .