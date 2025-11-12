Inflația începe să se calmeze, după o perioadă de creșteri accentuate. Luna trecută a scăzut la 9,8%, sub nivelurile ridicate generate de majorarea TVA și a accizelor.
De ce continuă să crească prețurile, chiar dacă inflația începe să se calmeze
Deși inflația a început să se tempereze, românii continuă să scoată mai mulți bani din buzunar. Datele de la statistică arată scumpiri la fructe, cafea, lapte, ouă, dar și la transportul feroviar și energie.
Cele mai mari creșteri de preț au fost la fructele proaspete, care s-au scumpit cu 23%, urmate de cafea, mai scumpă cu 19%. Laptele de vacă, pâinea și ouăle au înregistrat. De asemenea, creșteri, astfel că alimentele s-au scumpit în medie cu 7,5% față de octombrie 2024.
Mărfurile nealimentare și serviciile au înregistrat creșteri de peste 10%, iar energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 70% după eliminarea plafoanelor. Rata anuală a inflației a atins 9,8% în octombrie, marcând o ușoară scădere față de lunile anterioare, când era 9,9%, conform INS.
Se diminuează puterea de cumpărare în România
„Dacă ne uităm la evoluția salariilor, vedem că puterea de cumpărare scade. Lucru care se vede în evoluția cererii, în evoluția vânzărilor pentru consumatorii individuali, pentru populație”, a declarat Adrian Codirlașu, specialist financiar, notează stirileprotv.ro.
Potrivit Eurostat, țara noastră continuă să se situeze printre statele UE cu cele mai mici salarii raportate la costul vieții.
Datele europene arată că în 2024 salariul mediu anual pentru angajații cu normă întreagă a fost de 39.800 de euro. Aceasta reprezintă o creștere de 5% față de 2023, reflectând o evoluție moderată a veniturilor la nivelul Uniunii Europene. Luxemburg conduce clasamentul cu 83.000 de euro, urmat îndeaproape de Danemarca și Irlanda, cu valori similare ale salariilor. În România, venitul mediu anual a urcat cu 3.000 de euro, atingând 21.100, dar țara rămâne printre ultimele din clasament. După noi se situează Slovacia, Ungaria, Grecia, iar pe ultimul loc se află Bulgaria, cu doar 15.400 de euro anual.