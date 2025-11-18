B1 Inregistrari!
Ivan: Am cerut Consiliului Concurenței și ANPC să verifice modul în care anumite companii au decis să crească nejustificat prețul la combustibil (VIDEO)

Traian Avarvarei
18 nov. 2025, 12:17
Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook
Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, a declarat marți, pentru B1 TV, că a cerut Consiliului Concurenței și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor să verifice de ce au crescut atât de mult prețurile la combustibil în ultima perioadă. Ivan consideră că sancțiunile internaționale impuse Lukoil nu sunt un motiv și majorarea de preț e nejustificată.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Aneta Sîngeorzan pe B1 TV.

Ce spune Bogdan Ivan despre prețurile la combustibil

„Nu am demarat eu, la Ministerul Energiei, controale pentru că nu am aceste atribuții legale, dar, ca membru al Guvernului și responsabil de acest domeniu, am cerut oficial Consiliului Concurenței și Autorității pentru Protecția Consumatorului o serie de controale, care să stabilească modul în care anumite companii au decis să crească nejustificat prețul la combustibili.

În contextul în care compania Lukoil are rafinăria Petrotel închisă de la jumătatea lunii octombrie pentru reparații și nu produce nici motorină, nici benzină pentru România, nu s-a schimbat nimic în dinamica internă a pieței combustibililor.

Prin urmare, o parte din aceste creșteri putem spune că sunt justificate de contextul internațional al acestor sancțiuni contra companiilor din Rusia, dar o creștere de 44 de bani nu e sub nicio formă justificată de acest context și aștept ca toate autoritățile publice, de la CC și ANPC, să-și facă treaba și să constate dacă sunt companii care au încălcat legislația, să aplice legea și sancțiunile aferente.

Dacă e o înțelegere între anumite companii care încalcă regulile concurențiale din piață și dacă înțelegerile au cauzat aceste creșteri… Obiectiv, tot ce înseamnă Lukoil nu afectează piața de combustibil din România”, a declarat ministrul Energiei.

Ivan: Suntem o piață competitivă, nu depindem de companii din Rusia

„Noi producem peste 80% din consumul nostru intern. Exportăm undeva la un milion de tone de combustibil anual, ceea ce ne face o piață foarte competitivă, fără să fim dependenți de companii din Rusia.

Rafinăria Petrotel, care e deținută de Lukoil, nu funcționează de la jumătatea lunii octombrie pentru că e în reparații. Deci orice legătură cu sancțiunile împotriva Lukoil n-ar trebui să se reflecte în prețurile din piață”, a mai afirmat Bogdan Ivan, pentru B1 TV.

Acesta a mai afirmat că sunt cel puțin trei companii care au notificat Ministerul Energiei că sunt în negocieri comerciale pentru a prelua activitatea Lukoil în România.

