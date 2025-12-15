Simona Halep a fixat uriașe pentru Revelion la hotelul ei din Poiana Brașov. În încercarea de a mai atrage clienți, ea l-a scos la înaintare pe bucătarul-șef al locației. Și reprezentanții hotelului au încercat să atragă clienții.

Cum încearcă Halep să atragă clienți la hotelul ei

„Sunt chef Mănăilă Victor, iar ceea ce apreciez cel mai mult și cred că ar trebui să aprecieze și clientul: prospețimea de care dau dovadă legumele. Vă așteptăm cu drag mereu și vă dorim poftă bună!”, a transmis bucătarul-șef al Simonei Halep, potrivit

Un alt reprezentant al hotelului care apare în același spune: „Hotelul Simona Halep din Poiana Brașov este un hotel nou, deschis de către campioana noastră. Cu un restaurant cosy (n.r. – confortabil), cu o capacitat de 80 de locuri, unde avem un meniu specific de Poiana Brașov. Un meniu de munte, un meniu în care îmbinăm și preparate internaționale, Franța, Italia, dar și preparate românești, reinterpretate sau pur tradiționale. Și, bineînțeles, se bazează pe legume și fructe pe car le luăm de la AST, cei care ne livrează acest produse ca să ajungă proaspete la oaspeții noștri în farfurie. Iar șeful nostru bucătar să aibă la îndemână cele mai proaspete fructe și legume”.

Ce prețuri are Simona Halep la hotelul ei

Hotelul Simonei Halep are disponibile camere la toate cele patru tipuri destinate cuplurilor pentru sejurul 30 decembrie – 3 ianuarie. Dar prețurile sunt uriașe: