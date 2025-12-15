B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Simona Halep, nouă strategie după ce și-a speriat clienții hotelului cu prețurile pentru Revelion: „Ar trebui să aprecieze”

Simona Halep, nouă strategie după ce și-a speriat clienții hotelului cu prețurile pentru Revelion: „Ar trebui să aprecieze”

Traian Avarvarei
15 dec. 2025, 11:24
Simona Halep, nouă strategie după ce și-a speriat clienții hotelului cu prețurile pentru Revelion: „Ar trebui să aprecieze”
Simona Halep. Sursa foto: Hepta - SportPictures / Simion Mechno/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Cum încearcă Halep să atragă clienți la hotelul ei
  2. Ce prețuri are Simona Halep la hotelul ei

Simona Halep a fixat prețuri uriașe pentru Revelion la hotelul ei din Poiana Brașov. În încercarea de a mai atrage clienți, ea l-a scos la înaintare pe bucătarul-șef al locației. Și reprezentanții hotelului au încercat să atragă clienții.

Cum încearcă Halep să atragă clienți la hotelul ei

„Sunt chef Mănăilă Victor, iar ceea ce apreciez cel mai mult și cred că ar trebui să aprecieze și clientul: prospețimea de care dau dovadă legumele. Vă așteptăm cu drag mereu și vă dorim poftă bună!”, a transmis bucătarul-șef al Simonei Halep, potrivit CanCan.

Un alt reprezentant al hotelului care apare în același clip spune: „Hotelul Simona Halep din Poiana Brașov este un hotel nou, deschis de către campioana noastră. Cu un restaurant cosy (n.r. – confortabil), cu o capacitat de 80 de locuri, unde avem un meniu specific de Poiana Brașov. Un meniu de munte, un meniu în care îmbinăm și preparate internaționale, Franța, Italia, dar și preparate românești, reinterpretate sau pur tradiționale. Și, bineînțeles, se bazează pe legume și fructe pe car le luăm de la AST, cei care ne livrează acest produse ca să ajungă proaspete la oaspeții noștri în farfurie. Iar șeful nostru bucătar să aibă la îndemână cele mai proaspete fructe și legume”.

Ce prețuri are Simona Halep la hotelul ei

Hotelul Simonei Halep are disponibile camere la toate cele patru tipuri destinate cuplurilor pentru sejurul 30 decembrie – 3 ianuarie. Dar prețurile sunt uriașe:

  • Smart Stay Room – 2.860 de euro
  • Comfort Room – 3.100 de euro
  • Terrace Comfort Room – 3.440 de euro
  • Executive Relax Room – 3.680 de euro
  • Signature Grand Suite – 4.160 de euro.
Tags:
Citește și...
Greu de alungat: Un porumbel a întrerupt meciul Dinamo – Metaloglobus și cu eforturi a fost îndepărtat de pe teren (VIDEO)
Sport
Greu de alungat: Un porumbel a întrerupt meciul Dinamo – Metaloglobus și cu eforturi a fost îndepărtat de pe teren (VIDEO)
Lupte de stradă în Italia. Haos provocat de fani înainte de meciul Genoa – Inter (FOTO/VIDEO)
Sport
Lupte de stradă în Italia. Haos provocat de fani înainte de meciul Genoa – Inter (FOTO/VIDEO)
FC Barcelona și-ar putea schimba proprietarul. Ofertă de 10 miliarde de euro pentru gruparea catalană
Sport
FC Barcelona și-ar putea schimba proprietarul. Ofertă de 10 miliarde de euro pentru gruparea catalană
Vizita lui Lionel Messi în India s-a transformat în haos. Mii de suporteri revoltați au acuzat o înșelătorie
Sport
Vizita lui Lionel Messi în India s-a transformat în haos. Mii de suporteri revoltați au acuzat o înșelătorie
Camelia Voinea, plătită regește de ANS. Antrenoarea câștigă mai mult decât sportivii medaliați
Sport
Camelia Voinea, plătită regește de ANS. Antrenoarea câștigă mai mult decât sportivii medaliați
Setările utile pe care le găsești la casele de pariuri online
Sport
Setările utile pe care le găsești la casele de pariuri online
Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special
Sport
Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special
Noi acuzații grave în cazul Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. O fostă gimnastă a povestit cum a fost bătută cu brutalitate de antrenoare
Sport
Noi acuzații grave în cazul Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. O fostă gimnastă a povestit cum a fost bătută cu brutalitate de antrenoare
FIFA introduce noi reguli la Cupa Mondială din 2026. Solicitarea a venit din partea fotbaliștilor
Sport
FIFA introduce noi reguli la Cupa Mondială din 2026. Solicitarea a venit din partea fotbaliștilor
Noi dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „S-a tratat cu vraci chinez!”. Cum se simte acum
Sport
Noi dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „S-a tratat cu vraci chinez!”. Cum se simte acum
Ultima oră
12:48 - Greu de alungat: Un porumbel a întrerupt meciul Dinamo – Metaloglobus și cu eforturi a fost îndepărtat de pe teren (VIDEO)
12:43 - ANSVSA, controale și amenzi înainte de Sărbători. Care au fost principalele nereguli descoperite
12:40 - Cristi Dănileț, victorie importantă la CEDO împotriva României: Motivele pentru care a dat statul în judecată (VIDEO)
12:38 - O icoană pictată de Nicolae Grigorescu a stabilit un record pe piața de artă din România. Pentru ce sumă a fost vândută la licitație (VIDEO)
12:36 - Iulia Vântur nu face niciun compromis când vine vorba de Crăciun. Preparatul tradițional care nu lipsește de pe masa ei
12:19 - Alertă pe aeroportul din Strasbourg. Europarlamentari români, blocați în avion (VIDEO EXCLUSIV)
12:14 - Prima reacție a iubitului Rodicăi Stănoiu, după ce fosta ministră a fost deshumată. Ce a declarat
12:04 - Descoperire arheologică la Niceea: frescă rară cu Iisus, datată din secolul al III-lea
11:58 - Victoria Răileanu, înjurată de un pompier: „Prea v-ați emancipat voi, femeile astea din România”. De la ce a pornit scandalul (FOTO)
11:57 - Lupte de stradă în Italia. Haos provocat de fani înainte de meciul Genoa – Inter (FOTO/VIDEO)