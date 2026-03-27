Măsurile de austeritate închid mii de firme. Creştere de 13% a numărului de insolvențe în primele două luni din 2026. Bucureşti pe primul loc (GRAFICE)

Adrian A
27 mart. 2026, 13:11
Sursă foto: Dreamstime.com
Cuprins
  1. Câte insolvențe s-au înregistrat în primele două luni din 2026?
  2. Unde s-au înregistrat cele mai multe şi cele mai puţine insolvenţe?
  3. În ce domenii de activitate s-au concentrat insolvenţele?

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă în primele două luni din 2026 a fost de 1.091, în creştere cu 13,17% faţă de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 964 de insolvențe. Iar antreprenorii arată cu degetul spre măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan

Câte insolvențe s-au înregistrat în primele două luni din 2026?

Numărul total al societăţilor comerciale şi al PFA intrate în insolvenţă în ianuarie-februarie 2026 a fost de 1.091, în creştere cu 13,17% faţă de 964 în primele două luni din 2025, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

În luna februarie 2026 au fost consemnate 562 de insolvenţe la nivel naţional. Cele mai multe insolvenţe în februarie s-au înregistrat în Bucureşti – 114, Bihor – 36, Maramureş – 23, Prahova – 23, Braşov – 19 şi Cluj – 18.

Unde s-au înregistrat cele mai multe şi cele mai puţine insolvenţe?

Cele mai multe insolvențe din primele două luni din 2026 au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 222, număr în scădere cu 8,64% faţă de primele două luni din 2025. Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Cluj, cu 71 de insolvenţe (plus 18,33%), Bihor – 64 (minus 12,33%), Timiş – 40 (plus 2,56%), Prahova – 39 (plus 18,18%), Ilfov – 38 (minus 17,39%), Maramureş – 36 (plus 89,47%), Arad – 36 (plus 89,47%) şi Buzău – 33 (plus 37,5%).

Cele mai puţine insolvenţe s-au consemnat în judeţele Caraş-Severin – 4 (minus 50% faţă de ianuarie-februarie 2025), Covasna – 5 (minus 16,67%), Alba – 6 (minus 53,85%), Botoşani – 8 (minus 20%), Gorj – 8 (plus 14,29%), Harghita – 8 (dublu comparativ cu primele două luni ale anului anterior) şi Mehedinţi – 8 (minus 11,11%).

În ce domenii de activitate s-au concentrat insolvenţele?

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe în primele două luni din 2026 s-a înregistrat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 185 (minus 26,29% comparativ cu primele două luni din 2025). Urmează construcţii – 166 (minus 9,29%), industria prelucrătoare – 97 (minus 18,49%) şi transport şi depozitare – 84 (minus 26,32%).

Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)
