Acasa » Economic » Mihai Daraban (CCIR): Aparatul administrativ e ultrastufos. Multe cheltuieli sunt inutile. Indiferent cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului (VIDEO)

Mihai Daraban (CCIR): Aparatul administrativ e ultrastufos. Multe cheltuieli sunt inutile. Indiferent cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului (VIDEO)

Traian Avarvarei
21 oct. 2025, 11:05
Mihai Daraban (CCIR): Aparatul administrativ e ultrastufos. Multe cheltuieli sunt inutile. Indiferent cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului (VIDEO)
Mihai Daraban (CCIR) a atras atenția că aparatul administrativ e supradimensionat. Sursa foto: Camera de Comert si Industrie a Romaniei / Facebook
  1. Ce a spus Daraban despre profiturile companiilor
  2. Ce a spus Daraban despre statul român supradimensionat

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a atras atenția că aparatul administrativ în România e „ultrastufos”, multe cheltuieli ale statului sunt „inutile” și că „indiferent de cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu pe B1 TV.

Ce a spus Daraban despre profiturile companiilor

Președintele CCIR a afirmat întâi că e „o temă falsă” ideea că marile companii scot din România profiturile pe care le fac aici. Profiturile respective nici nu sunt așa mari, explică Daraban.

„Se face o temă falsă cu aceste profituri (scose de companii din țară), cum se face și cu magistrații. (…) Problemele sunt altele. Dacă e un mediu permisiv și OK, vă asigur că OMV-ul din Austria se mută în România. Deci firmele au cultura profitului și nu trimite nimeni profitul de unde nu e ciopârțit. De asta sunt foarte mulți străini care au venit aici, că regimul fiscal e mai lejer decât la ei în țară.

Noi am avut o cifră de afaceri de 527,89 de miliarde și am avut un profit de 53,26. Deci puțin peste 10% media. Ce vrem mai mult? Suntem țară de cazino, ca să avem profituri duble?

Eu mereu am spus: mediul de business în România și-a făcut datoria față de acest stat și față de această țară. Problema noastră astăzi e că, indiferent de cât produce mediul de business, nu poți satisface apetitul de consum al statului. Aici e problema!”, a explicat Mihai Daraban.

Ce a spus Daraban despre statul român supradimensionat

Întrebat dacă asta înseamnă că fostul președinte Traian Băsescu avea dreptate când vorbea despre „statul gras care s-a cățărat…”, Daraban a răspuns: „Exact, exact, exact!”.

„Deci noi dacă nu reducem județele la 10-15, dacă nu decretăm că nu mai există comună sub 5.000, oraș sub 10.000… o primărie în loc de șapte… Eu nu m-am legat niciodată de bugetarii profesori, doctori, polițiști, magistrați, armată. M-am legat de aparatul administrativ ultrastufos, cheltuielile inutile făcute pe săli de… Avem miliarde în săli de sport!”, a mai declarat Mihai Daraban, pentru B1 TV.

