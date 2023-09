Multe dintre alimentele de bază se vor scumpi după ce Guvernul va adopta creșterile de taxe

Multe produse de bază se vor scumpi din nou în România ca urmare a asumate de coaliția PSD-PNL. Multe dintre taxele care apar în proiectul de lege publicat de Guvern se vor întoarce ca un bumerang împotriva românilor.

Viața românilor, mai scumpă

Creșterile de TVA la unele produse dar și mai multe accize îi vor face pe români să scoată mai mulți bani din buzunar pentru coșul zilnic de cumpărături.

TVA-ul crește de la 9% la 19% pentru alimentele cu o concentrație mare de zahăr. Pentru băuturile nealcoolice îndulcite vom plăti mai mult deoarece este suplimentată acciza.

De asemenea, vom plăti mai mult pentru produse tradiționale, BIO și montane, considerate a fi de înaltă calitate. TVA-ul pentru aceste alimente crește de la 5% la 9%.

Vom plăti mai mult și pentru apartamentele care costă mai puțin de 120000 de euro. Pentru ele, TVA-ul crește cu patru puncte procentuale. De la 5% la 9%.

Creșterile de taxe ar putea continua

Ministrul Finanțelor Marcel Boloș ă nu exclude posibilitatea să mai fie nevoie și de alte măsuri fiscale față de cele anunțate până acum. Este vorba despre măsurile anunțate în proiectul pe care Guvernul vrea să și-l asume în Parlament, dacă deficitul bugetar nu va fi ținut sub control, informează site-ul .

„Încercăm în această etapă ca să vedem impactul bugetar al măsurilor pe care le-am afişat şi, sigur acestea fiind agreate în coaliţie, în funcţie de cum va evolua partea de sustenabilitate financiară a României, vom mai ajusta aceste măsuri, dacă va fi cazul.(…) Am spus că, dacă avem o colectare corespunzătoare şi avem o cheltuire a banilor responsabile, este posibil, fie să ţinem sub control deficitul bugetar şi să se vadă că am intrat într-o zonă de sustenabilitate şi de stabilitate pentru deficitul bugetar, fie vedem la momentul respectiv ce tipuri de măsuri vom mai putea lua, dar este prematur să ne pronunţăm”, a declarat ministrul Finanțelor.