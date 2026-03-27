Ouăle și colesterolul: mit sau realitate? Ce spun cele mai noi studii

Ouăle au fost ani la rând unul dintre cele mai controversate alimente din nutriție. Pentru mult timp, ideea că „ouăle cresc colesterolul” a fost repetată atât de des încât a ajuns să pară o regulă absolută. Astăzi, însă, lucrurile sunt privite mult mai nuanțat: ceea ce contează nu este doar colesterolul din ou, ci contextul în care îl consumi, răspunsul individual al organismului și, mai ales, modelul alimentar general. Studiile mai noi arată că, pentru majoritatea persoanelor sănătoase, consumul moderat de ouă nu pare să crească semnificativ riscul cardiovascular.

Mulți oameni încă evită ouăle din reflex, deși datele actuale nu mai susțin aceeași perspectivă rigidă ca în trecut. Asta nu înseamnă că ouăle sunt „nelimitate” sau că se potrivesc identic tuturor, ci că discuția reală este mai complexă decât simpla asociere dintre gălbenuș și colesterol. Contează mult mai mult dacă ouăle apar într-o alimentație echilibrată sau dacă sunt consumate frecvent alături de mezeluri, prăjeli, unt în exces și alte surse importante de grăsimi saturate.

De unde a pornit ideea că ouăle cresc colesterolul și de ce acest mit persistă

Mitul a pornit dintr-un adevăr parțial: ouăle, mai ales gălbenușul, conțin colesterol alimentar. Un ou mare are în jur de 186–200 mg de colesterol, iar în trecut recomandările nutriționale puneau accent foarte mare pe limitarea colesterolului din dietă. De aici s-a tras rapid concluzia că, dacă un aliment are mult colesterol, atunci va crește automat și colesterolul din sânge.

Problema este că această idee a rămas în mentalul colectiv chiar și după ce cercetarea a devenit mai clară. Astăzi știm că, la majoritatea oamenilor, colesterolul alimentar are un efect mai modest asupra colesterolului sanguin decât se credea, iar grăsimile saturate și contextul metabolic general pot influența mai mult valorile LDL decât simplul consum de ouă. Tocmai de aceea, mitul persistă: pentru că este ușor de reținut, dar incomplet.

Colesterolul din ouă vs colesterolul din sânge: diferența pe care mulți o ignoră

Aici apare confuzia esențială. Colesterolul din alimentație nu este același lucru cu colesterolul măsurat în analizele de sânge. Colesterolul sanguin este influențat de mai mulți factori: genetică, rezistență la insulină, greutate corporală, tipul de grăsimi consumate, nivel de activitate fizică și calitatea generală a dietei. Cu alte cuvinte, două persoane pot mânca același număr de ouă și pot avea răspunsuri metabolice diferite.

La majoritatea persoanelor sănătoase, organismul compensează parțial aportul de colesterol din dietă prin reducerea producției proprii. De aceea, ouăle nu se traduc automat printr-o creștere periculoasă a LDL-ului la toată lumea. În schimb, combinațiile frecvente cu bacon, mezeluri, unt, brânzeturi foarte grase sau prăjeli pot avea un impact mai relevant asupra profilului lipidic decât oul în sine.

Ce arată studiile recente despre consumul de ouă și sănătatea cardiovasculară

Datele cele mai solide din ultimii ani merg, în general, în aceeași direcție: consumul moderat de ouă – adesea definit ca până la aproximativ un ou pe zi – nu este asociat clar cu un risc cardiovascular mai mare în populația generală. Meta-analiza BMJ din 2020 a concluzionat că un consum moderat de ouă nu a fost asociat cu risc cardiovascular crescut per ansamblu, iar analize și revizuiri mai recente continuă să arate fie absența unei asocieri semnificative, fie efecte foarte mici, dependente de contextul dietetic și de populația studiată.

Mai mult, unele lucrări recente sugerează că, în anumite contexte alimentare sănătoase și cu aport redus de grăsimi saturate, ouăle pot avea efecte neutre sau chiar favorabile asupra unor markeri lipidici, inclusiv creșterea HDL-ului la unele persoane. Asta nu înseamnă că ouăle sunt un „superaliment cardiovascular”, ci că demonizarea lor simplistă nu mai reflectă ce spune literatura actuală.

Cine ar trebui totuși să fie mai atent la cantitatea și combinațiile în care consumă ouă

Chiar dacă pentru majoritatea oamenilor ouăle pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, există și situații în care merită mai multă atenție. Persoanele cu hipercolesterolemie familială, LDL crescut persistent, diabet zaharat, boală cardiovasculară deja diagnosticată sau un profil metabolic mai fragil pot avea nevoie de recomandări mai personalizate. Harvard notează că, pentru persoanele cu diabet și boală cardiacă, este prudentă o abordare mai atentă privind frecvența gălbenușurilor.

La fel de important este și cum mănânci ouăle. Două ouă fierte lângă salată și pâine integrală sunt complet diferite, metabolic, de două ouă prăjite cu mezeluri, unt și produse de patiserie. Așadar, răspunsul scurt este acesta: pentru majoritatea persoanelor sănătoase, ouăle nu mai pot fi considerate automat „dușmanul colesterolului”, dar, dacă ai deja factori de risc, merită să te uiți nu doar la cantitate, ci și la întregul context alimentar în care apar.