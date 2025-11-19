Situația economică dificilă cere măsuri noi. Ca să scape de presiunea economică, România are o singură pistă și cea mai eficientă: parteneriatul public-privat. Cele două entități trebuie să facă punte pentru binele românilor, spun specialiștii. Colaborarea dintre stat și privat poate să pornească proiecte care stau blocate de zeci de ani, de pildă autostrada spre munte. Astfel că aceste parteneriate aduc resurse private, tehnologii moderne și locuri de muncă, informează B1 TV.

„În sectorul privat, în ultimii 15 ani, s-au construit peste 50 de spitale moderne”

România are nevoie de investiții în energie, transporturi și sănătate. Țara se luptă cu bugetar uriaș, iar Comisia Europeană a înjumătățit prognoza de creștere economică pentru 2025 la doar 0,7% din PIB. Consumul privat scade, cheltuielile publice sunt frânate de măsurile de austeritate, iar inflația rămâne în continuare ridicată.

Chiar și așa, Bruxelles-ul estimează că deficitul poate coborî de la 9,3% din PIB, în 2024, la 6,2%, în 2026, datorită pachetelor de ajustare fiscală. România rămâne, însă, în procedură de deficit excesiv, deschisă încă din 2020.

„În sectorul privat, în ultimii 15 ani, s-au construit peste 50 de spitale moderne, da? Cu expertiză din sectorul privat, cu aparatură modernă, cu tot ce ține de infrastructură medicală de secol XXI. Din această perspectivă, cred că și statul are nevoie să lucreze cu privații”, a declarat Adrian Negrescu, analist financiar, pentru B1 TV.

Cu ce avantaje vine parteneriatul public-privat

Specialiștii spun că parteneriatele public-private pot fi singura soluție realistă pentru a demara sau continua investiții blocate de peste 20 de ani. Există deja interes real din partea investitorilor, în special pentru proiectele complexe.

Parteneriatul public-privat permite statului să beneficieze de predictibilitate bugetară, tehnologii moderne și standarde ridicate de operare. Pe de altă parte, această colaborare poate genera locuri de muncă, poate susține plata salariilor și poate compensa inclusiv disponibilizările din alte sectoare.

„Practic, investitorul privat vine cu know-how-ul, vine cu firma de construcții, cu expertiza în domeniu. Îți construiește un spital la cheie pe care tu, stat, îl preiei și-l plătești, bineînțeles, cu , cu bani de la buget, sursele de finanțare pe care le ai la dispoziție”, a mai afirmat Adrian Negrescu.

Succesul depinde, însă, de capacitatea statului de a selecta proiectele potrivite, de a stabili regulile clare de implementare și de a lucra eficient cu sectorul privat.

Pentru comunități, astfel de proiecte ar însemna acces mai rapid la stabilitate salarială și predictibilitate.

Statul rămâne proprietar, dar beneficiază de tehnologie, expertiză și eficiență private.

Specialiștii susțin că într-un moment de presiune bugetară maximă, colaborarea public-privat nu înlocuiește statul, ci îl întărește.