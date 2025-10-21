B1 Inregistrari!
Guvernul se împrumută masiv, deficitul e tot mai mare. Consilierul lui Bolojan: Bugetul pe anul acesta, cel mai nerealist pe care l-am văzut. Au fost adăugați bani mulți la rectificare inclusiv pentru plata salariilor

Traian Avarvarei
21 oct. 2025, 12:32
Ionuț Dumitru a explicat cum am ajuns în criză bugetară și ce e de făcut. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce a spus Ionuț Dumitru despre deficit și bugetul pe anul acesta
  2. Ce e de făcut pe viitor pentru redresarea bugetară a țării

Guvernul se împrumută masiv pentru a acoperi cheltuielile publice. Deficitul bugetar în primele nouă luni ale acestui an a ajuns la 103 miliarde lei, adică 5,4% din PIB. În termeni nominali, deficitul este mai mare cu circa 7 miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut.

Economistul Ionuț Dumtru, consilierul premierului Ilie Bolojan, a declarat că bugetul pe anul acesta a fost „cred că cel mai nerealist buget pe care l-am văzut” și că a fost nevoie de creșterea de taxe din pachetul 1 fiscal pentru că „eram cumva cu spatele la zid”. În opinia sa, nu mai e nevoie de noi creșteri de taxe. În schimb, trebuie „să facem eforturi mari” pe partea de cheltuieli și de îmbunătățire a colectării taxelor.

Ce a spus Ionuț Dumitru despre deficit și bugetul pe anul acesta

„Bugetul pe anul acesta a fost un buget complet nerealist. Cred că cel mai nerealist buget pe care l-am văzut, cel puțin până acum. S-a proiectat un deficit bugetar de 7% care, de fapt, în realitate probabil că era mult mai mare dacă ar s-ar fi bugetat toate lucrurile obligatorii care trăiau bugetate. Dacă ne uităm la rectificarea bugetară, au trebuit adăugate sume mari, foarte mari pe partea de cheltuieli pur și simplu pentru a acoperi cheltuielile obligatorii”, a declarat Ionuț Dumitru.

Acesta a explicat că au fost subestimate inclusiv cheltuielile cu dobânzile, care erau mai ușor de anticipat. Rezultatul este că la recenta rectificare bugetară „au fost necesare încă 15 miliarde de lei pentru a putea acoperi cheltuieli obligatorii cu dobânzile. Apoi încă multe miliarde la alte capitole de cheltuieli, cum ar fi asistență socială sau la chiar și la salarii. Au fost adăugați bani mulți la rectificare pentru a putea acoperi aceste cheltuieli obligatorii”.

În schimb, în întocmirea bugetului pe anul acesta au fost supraestimate masiv veniturile la stat.  „Aproape 10 miliarde de lei au fost puse din pix, pur și simplu, la începutul anului acesta. O îmbunătățire a colectării, care e de dorit, dar e pur și simplu ca și cum ai vinde «pielea ursului din pădure»”.

Ionuț Dumitru a explicat apoi de ce n-a putut fi evitată creșterea taxelor.

„Acest pachet 1 de consolidare fiscală, care a însemnat în primul rând creșterile de taxe, dar și ceva ajustări pe partea de cheltuieli, era obligatoriu pentru a putea stabiliza situația și a reface cât de cât încrederea piețelor financiare și a agențiilor de rating a Comisiei Europene. Deci, era un pachet care era urgența zero la momentul respectiv”, a afirmat consilierul premierului Bolojan, pentru Digi24.

Ce e de făcut pe viitor pentru redresarea bugetară a țării

În opinia economistului, nu mai e nevoie de noi creșteri de taxe. În schimb, trebuie reduse cheltuielile statului și îmbunătățită colectarea de taxe.

„Este obligatoriu ca pașii următori pentru România să însemne reducerea sau eficientizarea cheltuirii banilor publici, pe de o parte, și îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor, pe de altă parte, ANAF având „un rol extrem de important. (…)

Ca economist, trebuie să vă spun că taxele nu mai trebuie crescute. Cel puțin în momentul acesta, cred că este mai mult decât suficient ce s-a decis deja. Trebuie să lăsăm aceste măsuri să-și facă efectele, să le vedem în execuția bugetară și în anii următori să facem eforturi mari pe partea de cheltuieli, dar și pe partea de îmbunătățire a colectării taxelor”, a mai explicat Ionuț Dumitru, pentru Digi24.

