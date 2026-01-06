B1 Inregistrari!
Eveniment » Anul 2026 schimbă regulile jocului pe piața muncii din România. Cum se pregătesc candidații pentru noile cerințe

Anul 2026 schimbă regulile jocului pe piața muncii din România. Cum se pregătesc candidații pentru noile cerințe

Iulia Petcu
06 ian. 2026, 09:58
Anul 2026 schimbă regulile jocului pe piața muncii din România. Cum se pregătesc candidații pentru noile cerințe
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce se schimbă în 2026 pe piața muncii
  2. Ce competențe fac diferența pe piața muncii
  3. Cum sunt văzute profesiile tehnice
  4. Cum schimbă digitalizarea și munca flexibilă profilul angajatului

Piața muncii din România intră în 2026 sub semnul unei selecții tot mai dure, în care contează mai puțin titlurile și mult mai mult competențele aplicabile. Angajatorii caută candidați pregătiți concret, adaptați noilor cerințe tehnologice, legislative și umane.

Ce se schimbă în 2026 pe piața muncii

Anul 2026 marchează o schimbare clară de abordare pe piața muncii, unde superficialitatea este penalizată, iar diferențele dintre profesioniștii real pregătiți și ceilalți devin evidente. Specialiștii atrag atenția că diplomele, fără competențe solide în spate, nu mai reprezintă un avantaj competitiv.

„Voi fi foarte direct: piața muncii din România nu mai are răbdare cu superficialitatea. Vedem o ruptură clară între două categorii de oameni: cei care se pregătesc serios, continuu, și cei care încă mai cred că e suficient să ai «o diplomă la dosar»”, a declarat specialistul în formare profesională, Bogdan Costin Fârșirotu.

Potrivit acestuia, primii sunt mai bine plătiți și au opțiuni, în timp ce ceilalți constată că oportunitățile devin tot mai rare. „Cine rămâne în logica «merge și așa» va descoperi, din păcate, că piața nu mai are loc pentru acest tip de atitudine”, avertizează expertul.

Ce competențe fac diferența pe piața muncii

Tehnologia, securitatea și domeniile tehnice sunt pilonii principali ai angajabilității în 2026, iar formarea profesională devine o strategie pe termen lung. „Cine tratează formarea profesională ca pe o formalitate, va rămâne la marginea pieței muncii. Cine o tratează ca pe o strategie de viață, va câștiga”, subliniază Fârșirotu.

Recomandarea experților este construirea unui portofoliu mixt, care să includă competențe digitale și de Inteligență Artificială, o specializare clară și dezvoltarea abilităților soft. Domenii precum securitatea, energia verde, achizițiile sau resursele umane oferă oportunități reale celor dispuși să investească în pregătire constantă.

Cum sunt văzute profesiile tehnice

Datele recente arată o creștere accelerată a interesului pentru meserii tehnice și domenii de conformare. Cererea pentru cursuri de inginer sisteme de securitate a crescut cu aproximativ 80%, iar interesul pentru achiziții a urcat cu aproape 250%.

„Vedem foarte clar o accelerare a interesului pentru zone în care există presiune reală: securitate fizică și cibernetică, energie verde, achiziții și resurse umane”, a explicat președintele Centrului de Formare APSAP pentru Adevărul. Acesta subliniază că nu mai este suficientă cunoașterea teoretică, fiind necesare abilități practice, juridice și financiare.

Cum schimbă digitalizarea și munca flexibilă profilul angajatului

Transformarea digitală este deja parte din rutina zilnică a companiilor, iar utilizarea practică a Inteligenței Artificiale devine o cerință standard. În paralel, securitatea cibernetică capătă un rol esențial, mai ales în contextul noilor reglementări europene.

Totodată, abilitățile interpersonale rămân decisive. „În 2026, angajatul valoros este cel care știe să folosească instrumentele digitale, dar știe și să lucreze cu oamenii”, a mai spus Bogdan Fârșirotu.

Modelul de muncă hibrid sau telemunca este deja un beneficiu standard, aducând câștiguri reale de timp și productivitate. Reducerea navetei înseamnă, în medie, aproximativ 15 zile câștigate anual, un exemplu concret de adaptare a modului în care munca se transformă.

