Primul efect al acordului semnat de Rusia și Ucraina. Cum vor evolua prețurile în perioada următoare

Primul efect al acordul istoric semnat vineri între Ucraina și Rusia la Istanbul a fost scăderea prețului de piață al porumbului și grâului. Prețul cerealelor a scăzut deja la Chicago și pe bursa Euronext, cu aproape 6% adică la nivelul dinaintea războiului. Experții estimează că prețurile vor scădea chiar mai mult în următoarele săptămâni, scrie

Black Sea Grain Agreement signed on Friday by Ukraine, Russia & Türkiye will help avoid food shortage catastrophe for millions worldwide, says, stressing the UN’s commitment to its success.

La aproape cinci luni de la declanșarea războiului, Kievul și Moscova au fost de acord cu deblocarea exportului de cereale din Ucraina. Întâlnirea a fost sobră. Reprezentanții Rusiei și Ucrainei nu și-au dat mâna și nici nu au semnat direct, ci separat Turcia și ONU. Exportul permite ca milioane de tone de cereale din porturile blocate de la Marea Neagră, să fie deblocate, iniţiativă care ar putea atenua criza alimentară globală,

Orice fel de „provocare” din partea Rusiei cu privire la de la Marea Neagră pentru exporturile de cereale va primi un răspuns militar, a declarat vineri consilierul prezidențial ucrainean Mykhailo Podolyak, transmite .

Acordul este valabil 120 de zile și poate fi reînnoit automat, fără alte negocieri. Înțelegerea acoperă Odesa și alte două porturi ucrainene de la Marea Neagră.

Ucraina nu a vrut să semneze direct un acord cu Rusia, având în vedere agresiunea rusească. Cu toate acestea, ministrul Infrastructurii din Ucraina, Oleksandr Kubrakov, și ministrul Apărării din Rusia, Serghei Șoigu, au semnat acorduri în oglindă, care prevăd transportarea în condiții de siguranță a grâului din porturile ucrainene în Marea Neagră.

În urma acestui acord, exportul de cereale ucrainene va fi reluat după ce porturile Ucrainei vor fi deminate. Acordul prevede ca navele comerciale să nu mai fie obiectul războiului, ele intrând practic sub garanția Turciei. De asemenea, un centru pentru comerțul de cereale la Marea Neagră va fi stabilit la Istanbul. Acordul va prevedea și o înlesnire a comerțului rusesc de cereale și îngrășăminte.

Russia and Ukraine have reached an agreement toward releasing millions of tons of grain from Ukraine’s Black Sea ports that — if implemented — would mark a major step toward shoring up global food supplies

