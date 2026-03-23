Reguli importante pentru folosirea sigură a cardului pe internet

Plata cu cardul a devenit principala noastră opțiune la care apelăm ori de câte ori facem cumpărături, atât fizice, cât și pe internet.

Tot mai rar facem plăți folosind cash și ignorăm alternativele existente pentru plata cu cardul bancar.

Sunt multe motive pentru care plățile cu cardul bancar se bucură de atât de multă popularitate. Faptul că este o metodă de plată sigură reprezintă un astfel de motiv.

Totuși, pot exista riscuri inclusiv atunci când faci plăți cu cardul pe internet. Pentru a le evita, trebuie să aplici mai multe reguli importante.

Accesează doar site-uri sigure

Dacă site-ul pe care vrei să faci cumpărături nu începe cu HTTPS, acesta trebuie evitat.

Primul detaliu pe care merită să îl ai în vedere atunci când îți propui să faci cumpărături sigure cu cardul pe internet este link-ul magazinului pe care îl accesezi.

Este important să te asiguri că site-ul accesat are un protocol HTTPS, iar simbolul lacătului nu lipsește din bara de adrese.

Aceste site-uri web îți garantează criptarea datelor, astfel încât nu va fi posibilă interceptarea informațiilor de către persoanele rău intenționate.

Pe aceste site-uri vei putea face plăți fără probleme, deoarece vei beneficia de un nivel înalt de siguranță.

În schimb, dacă link-ul începe cu HTTP, ar trebui să ieși cât mai rapid de pe acel site, deoarece nu este un site web sigur.

Folosește parole puternice

O altă regulă esențială pentru folosirea sigură a cardului pe internet este să folosești și, totodată, diferite pentru fiecare cont online.

În caz contrar, datele cardului tău bancar ar putea fi compromise.

Atunci când îți deschizi un cont pe site-ul unui magazin online, alege să folosești o parolă cât mai puternică.

Aceasta trebuie să includă litere mari și mici, cifre și simboluri. Mai mult decât atât, lungimea parolei ar trebui să fie de cel puțin 10 caractere.

Chiar dacă ai creat o parolă puternică, nu trebuie să o folosești pentru toate conturile tale.

Fiecare cont trebuie să aibă o parolă unică, astfel încât, dacă una dintre parolele tale va fi compromisă, nu îți vor fi sparte toate conturile, ci doar unul singur.

Folosește notificări pentru tranzacții

În cazul în care datele cardului tău bancar vor fi compromise, este important să poți lua măsuri în timp util, pentru a evita să pierzi sume importante de bani.

Toate băncile au aplicații care îți oferă notificări atunci când sunt efectuate tranzacții cu cardul tău bancar, așa că nu ar trebui să dezactivezi aceste notificări.

Dacă are loc o tranzacție neautorizată, vei putea interveni rapid pentru blocarea cardului bancar.

De asemenea, notificările te vor ajuta să urmărești cheltuielile, așa că este o setare care se va dovedi a fi de mare ajutor pe termen lung.

Alege cardurile virtuale

Tot mai multe bănci permit crearea unor , pe care le poți folosi pentru plăți pe internet.

Aceste carduri virtuale oferă avantaje considerabile, iar de departe cel mai important avantaj este nivelul înalt de securitate.

Poți crea carduri virtuale de unică folosință. După folosirea unui card virtual de unică folosință, el va fi șters în mod automat.

În acest fel, dacă datele cardului au fost compromise, ele nu vor putea fi folosite pentru a ți se fura banii din cont.

Trebuie să renunți puțin la zona de confort pentru a folosi cardurile virtuale de unică folosință, dar pentru securitate merită să depui un efort suplimentar.

Nimic nu este mai neplăcut și mai frustrant decât să te trezești fără bani pe card, de pe urma unei fraude online, de aceea este important să iei toate măsurile necesare pentru a-ți garanta un nivel optim de securitate.