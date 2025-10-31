Activitatea de închiriere în regim hotelier prin platforme online precum Airbnb sau Booking se află tot mai des în atenția autorităților. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a explicat că România trebuie să adopte rapid reguli clare, care să asigure un tratament echitabil între hotelieri și persoanele care închiriază locuințe pe termen scurt.

De ce este nevoie de reglementarea închirierilor online

Ministrul consideră că sistemul actual lasă loc pentru inechități între actorii din piața turismului. El a subliniat că statul nu urmărește să îngreuneze viața celor care își închiriază ocazional casa, ci să impună reguli celor care transformă activitatea într-o afacere constantă.

„Trebuie să plătească și ei taxe pentru banii pe care îi câștigă, dar din punctul meu de vedere nu trebuie autorizați cei care își închiriază dormitorul, că pleacă două săptămâni în vacanță. Deci eu nu sunt vânătorul celor care pleacă în concediu și își pun pe apartamentul, disponibil două săptămâni”, a precizat ministrul.

Miruță a mai explicat că sistemul de evaluare al platformelor reprezintă deja o formă de control eficientă. „Nu inventez eu apa caldă. Există acel feedback, acele calificative care se dau pe platformă și care valorează mai mult decât toate controalele pe care poate face ministerul. Ce să facă ministerul?! Să plece colegii mei inspectori pe scări de bloc, să sune la interfon și să vadă dacă e praf pe frigider sau nu? Dacă e praf pe frigider nu mai vine lumea. Și pune ăla un feedback negativ și nu mai vine în veci acolo”, a adăugat el, scrie Capital.ro.

Cum vor fi tratate cazurile mari, asemănătoare cu activitățile hoteliere

Ministrul a atras atenția că o parte din piață este controlată de operatori care administrează zeci sau sute de , prin intermediul unor agenții specializate. „Pe de altă parte, există o altă categorie pentru care nu o să închid ochii. Nu e vorba de cei care își închiriază propriul apartament, ci, în general pe litoral, pe Valea Prahovei, sunt câte unii care gestionează – agenții intermediare – câte 200 de apartamente. Ai apartamentul tău la mare, îl dai unei agenții care îl închiriază, îți dă ție 60% din bani și 40% e comision”, a spus Miruță.

El a explicat că aceste cazuri reprezintă afaceri de tip hotelier și trebuie să respecte aceleași reguli fiscale și administrative. „Sunt multe astfel de cazuri. Cine are 200 de apartamente are o armată de oameni și e cât un hotel. Ăia trebuie să aibă același regim cum au și hotelurile pentru că altfel concurența e neloială”.

Pentru identificarea operatorilor mari, Miruță a spus că datele digitale ale platformelor pot oferi toate informațiile necesare. „Mi s-a spus că nu știm câți sunt cei care fac asta pe Booking. Ba pardon, eu sunt inginer software. Avem toți aplicații din astea. Îți vezi istoric de când ai făcut cont. Cei de la Booking pot fi forțați să exporte toate aceste cazuri care sunt milimetric identificabile”, a adăugat ministrul.

Ce prevede directiva europeană

O directivă europeană urmează să impună reguli unitare pentru închirierile pe termen scurt în Uniunea Europeană, începând din mai 2026. Totuși, ministrul Miruță consideră că România trebuie să acționeze din timp, pentru a pregăti cadrul legislativ.

„Bun, până la directivă, adică e directivă, dar e cu aplicabilitate din mai 2026. Parcă preocuparea mea e să facem lucrurile astea mai repede. Deci să plătească taxe. Cei care fac la numere mari să se supună acelorași reglementări ca hotelurile în sine, cei care închiriază locuința lor în regim personal, doar să plătească taxe, adică să nu mai fie și autorizați de Ministerul Turismului. Asta e filosofia mea”, a declarat el.

Ministrul a subliniat că scopul principal este crearea unei piețe echitabile, cu reguli clare, fără birocrație inutilă pentru cetățenii obișnuiți. Totodată, noul cadru legislativ urmărește să sprijine concurența loială și să protejeze interesele consumatorilor, asigurând un echilibru între turismul tradițional și cel digital.