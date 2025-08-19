B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » „Cine nu e mulțumit să ia aracet”. Un oier din Făgăraș își îndeamnă colegii să nu mai lase la preț: „Produsele tradiționale nu se negociază. La market, cât e prețul, atât plătești”

Traian Avarvarei
19 aug. 2025, 16:51
Sursa foto: Ioan Suciu / Facebook

Ioan Suciu, oier din Făgăraș, i-a îndemnat pe colegii de breaslă să nu-și mai vândă produsele la prețuri mici, mai ales că aceste produse sunt naturale, iar prețurile lor sunt deja mai scăzute decât în supermarketuri.

Cuprins

  • Ce spune un oier din Făgăraș despre prețuri
  • De ce crede Ioan Suciu că oierii vor avea vânzare bună

Ce spune un oier din Făgăraș despre prețuri

„Salutari ciobănași! Produsele tradiționale românești nu se negociază! Nu îți convine prețul, nu cumperi, nu se trezește în tine marele ”negociator” să faci tu târg! La market nu scoate unul o vorbă, cât e prețul, atât plătește! Dacă kilogramul de telemea este 69,99 atât plătesc, la tine, oricât ar fi prețul de mic, tot să mai lași ceva! Plus la producători niciodată nu-i ”farmacie”, dacă 2 bucăți de telemea au 4,200 kilograme, îti lasă alea 200 de grame și face rotund 4 kg. La Kaufland nu ai să vezi așa ceva și nici nu comentează nimeni!”, a scris oierul Ioan Suciu pe un grup de profil de pe Facebook, potrivit agrointel.ro.

De ce crede Ioan Suciu că oierii vor avea vânzare bună

În opinia sa, prețurile vor exploda în magazine, așa că românii vor ajunge tot la producătorii autohtoni. Prin urmare, crede el, produsele naturale vor fi la mare căutare în curând. Suciu a insistat, în acest context, că producătorii locali n-ar trebui să mai lase deloc la preț.

„Deci, cine nu este mulțumit, pe poartă afară direct, să ”rupă” rândul la magazin la aracet! Nu vă mai lăsați călcați în picioare de ”toți”. Numai cei care produc știu câtă investiție și câte riscuri sunt până ajunge un produs pe masa cumpărătorului! Și care încearcă să negocieze, nu le mai dați nimic, indiferent cât vor oferi după aceea!

Producătorii nu sunt bătaia de joc a nimănui! Să producă și ei și după aceea să vândă cu 2 lei, nu-i oprește nimeni! Hrana va fi la mare căutare! Să mai treacă numa câteva luni! Toate le scumpesc habarniștii din funcțiile publice, numai produsele țăranului rămân așa! Și de acolo, mai vor reducere…Toți ar trebui să avem prețurile din market, nu să ne fie ”milă” și după, tot noi suntem cei ”răi”! Produsele tradiționale nu se negociază!”, a mai susținut Ioan Suciu.

