Cât de mult s-au scumpit alimentele în ultimii trei ani? Iată cum arătau prețurile în august 2022, comparativ cu august 2025

Cât de mult s-au scumpit alimentele în ultimii trei ani? Iată cum arătau prețurile în august 2022, comparativ cu august 2025

Ana Maria
15 aug. 2025, 12:15
Cât de mult s-au scumpit alimentele în ultimii trei ani? Iată cum arătau prețurile în august 2022, comparativ cu august 2025
Foto: Pixabay

În ultimii ani, prețurile la alimente au tot crescut. Mai nou, a crescut și TVA-ul, așa că, acum, scumpirile sunt chiar vizibile. Libertatea a realizat o analiză comparativă a prețurilor din zilele de 15 august 2022, respectiv 15 august 2025, pentru 30 de produse alimentare de bază pentru a observa cât de mult au crescut prețurile în ultimii ani.

Rezultatele arată o piață încă instabilă, cu scumpiri vizibile la anumite categorii și reduceri, chiar dacă unele sunt doar „timide”.

Cuprins:

  • Care sunt efectele noii cote de TVA asupra coșului de cumpărături
  • Ce produse s-au scumpit și ce produse s-au ieftinit
  • Cum influențează inflația și tendințele de consum comportamentul românilor
  • Ce spun specialiștii despre fluctuațiile de preț

Care sunt efectele noii cote de TVA asupra coșului de cumpărături

De la 1 august 2025, România a introdus o nouă cotă generală de TVA, prima modificare după mai bine de opt ani. Cota a urcat de la 19% la 21%, ceea ce a dus la o majorare a prețurilor în majoritatea magazinelor, scumpindu-se, astfel, pâinea, ouăle, lactatele, fructele, legumele și carnea.

Ce produse s-au scumpit și ce produse s-au ieftinit

Pentru a vedea exact cum s-au schimbat prețurile, a fost ales același supermarket și aceleași 30 de produse ca în 2022, luând în calcul prețurile de la raft.

Coșul de cumpărături arată o creștere generală de până la 50 de lei comparativ cu august 2022. Dintre cele 30 de produse, 17 au prețuri mai mici, printre care mălai, făină, zahăr, orez, bulion, ouă, fidea sau mazăre.

Există, însă, produse lactate cu scumpiri semnificative.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată la găletușa de smântână, care în prezent costă între 14 și 21 de lei aproape în orice supermarket, față de doar 6 lei cât era în urmă trei ani.

De asemenea, cașcavalul s-a scumpit, în timp ce telemeaua ambalată a rămas la prețul inițial.

Carnea a înregistrat, de asemenea, majorări, însă românii continuă să cumpere cantități mari pentru grătare și petreceri, fie din măcelării, fie din supermarketuri.

Prețurile legumelor și fructelor de sezon variază: unele au scăzut ușor datorită recoltelor mai bogate. Diferențele în marile lanțuri de retail sunt de trei-patru lei, însă broccoliul s-a scumpit, iar ciupercile, mazărea și varza sunt mai ieftine.

Lămâile din import s-au scumpit cu aproximativ doi lei, iar o plasă de cartofi de 2,5 kg costă cu aproape 4 lei mai mult decât acum trei ani. În schimb, portocalele sunt mai ieftine decât în august 2022.

Cum influențează inflația și tendințele de consum comportamentul românilor

„Inflația rămâne principala preocupare pentru consumatorii români, care continuă să fie prudenți: sunt atenți la promoții, cumpără doar ceea ce le este necesar din mai multe magazine și refolosesc alimentele. În același timp, se conturează o tendință clară către produse sănătoase și locale, iar intențiile de a cheltui mai mult pe fructe, legume, lactate și cereale proaspete depășesc media regională”, a explicat Ruxandra Târlescu, reprezentant PwC România.

Studiile arată că peste o treime dintre consumatori intenționează să cheltuiască mai mult pe produse proaspete, iar mai mult de jumătate sunt dispuși să plătească mai mult pentru produse locale, considerate mai sănătoase și benefice economiei.

Ce spun specialiștii despre fluctuațiile de preț

Specialiștii în economie explică creșterile de preț prin majorarea costurilor de producție, lipsa forței de muncă și creșterea pretențiilor angajaților. Transportul s-a scumpit, de asemenea, odată cu majorarea TVA.

Conform unui studiu PwC Global, prețul reprezintă principalul factor care influențează decizia de cumpărare în România (59%), urmat de gust (54%) și promoții. Cele mai mari temeri ale consumatorilor pentru următoarele 12 luni sunt instabilitatea economică, inflația și conflictele geopolitice.

Iată lista cu produsele care s-au scumpit sau s-au ieftinit în ultimii 3 ani:

Sursa foto: Captura Libertatea
