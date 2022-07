Riscul de recesiune globală e în creștere, perspectivele economice tot mai sumbre, potrivit FMI. Euro a scăzut sub dolar în timp ce ratele cresc

Criza costului vieții „se adâncește și mai mult”, afirmă șefa FMI, Kristalina Georgieva, care prevede un an 2022 dificil și „un 2023 și mai dificil”.

Inflația este mai mare decât se aștepta FMI

Șocul provocat de războiul din Ucraina asupra prețurilor materiilor prime a exacerbat criza costului vieții pentru sute de milioane de oameni, , iar situația „nu face decât să se înrăutățească”, citată de .

Inflația este, de asemenea, mai mare decât se aștepta, a scris ea într-o postare care a apărut în aceeași zi în care ultimele cifre au arătat că prețurile din SUA au crescut cu 9,1% în iunie, un maxim al ultimilor 40 de ani.

Economiștii și investitorii cred acum că Rezerva Federală a SUA ar putea crește ratele dobânzilor cu un procent istoric de 1% la ședința consiliul care va avea loc peste două săptămâni.

Banca Canadei a șocat piețele miercuri prin majorarea ratei de bază cu un punct procentual, în timp ce Banca de Rezervă a Noii Zeelande și-a majorat rata de referință cu 0,5% în această săptămână, la fel ca și Banca Coreei. Banca centrală din Singapore și-a înăsprit, de asemenea, joi, politica monetară.

Crește presiunea asupra altor bănci centrale, pentru a putea ține inflația sub control

În condițiile în care blocajele de aprovizionare și măsurile de restricție împotriva Covid din China împiedică, de asemenea, o redresare fragmentară a pandemiei mondiale, Georgieva a declarat că „se confruntă cu o perspectivă economică globală tot mai întunecată”.

„Perspectivele rămân extrem de incerte. Gândiți-vă că o nouă întrerupere a aprovizionării cu gaze naturale în Europa ar putea arunca multe economii în recesiune și declanșa o criză energetică globală”, a scris ea. „Acesta este doar un factor care ar putea înrăutăți o situație deja dificilă.

„Va fi un an 2022 dificil – și, posibil, un an 2023 și mai dificil, cu un risc crescut de recesiune.”

Comisia Europeană ar urma să își reducă joi prognoza privind PIB-ul zonei euro în 2023 la 1,4%, de la 2,3%, potrivit Bloomberg, citând un proiect al executivului de la Bruxelles. Inflația în zona monedei unice ar urma să ajungă la o medie de 7,6% în acest an, înainte de a scădea la 4% anul viitor, se arată în document.

Creșterea ratelor dobânzilor va arunca foarte multe țări în recesiune

Banca Centrală Europeană este presată să majoreze ratele dobânzilor pentru a lupta împotriva inflației și pentru a proteja euro, care săptămâna aceasta a scăzut sub dolarul american pentru prima dată în ultimele două decenii.

Georgieva a declarat că majorarea ratelor pentru a combate inflația este una dintre cele trei politici cheie necesare pentru a combate amenințarea la adresa economiei globale, alături de reducerea datoriei publice și o mai mare cooperare globală.

Însă creșterea ratelor este o strategie cu risc ridicat pentru multe țări, în , de exemplu, existând o alarmă tot mai mare că majorările agresive ale ratelor de către Banca Angliei vor arunca țara în recesiune.

după ce BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75 la sută pe an, de la 3,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022.

Țările UE se confruntă, de asemenea, cu aceeași dilemă, deoarece se vor confrunta cu o criză energetică potențial paralizantă iarna viitoare dacă, așa cum se așteaptă, Rusia va întrerupe livrările de gaze din cauza opoziției blocului față de războiul Kremlinului împotriva Ucrainei.