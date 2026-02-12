Intrăm în recesiune tehnică? Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat într-un interviu pentru despre perspectivele economice ale României și a recunoscut că țara se poate confrunta cu o recesiune tehnică.

Intrăm în recesiune tehnică? Ce spune ministrul Finanțelor

Totuși, oficialul a subliniat că prognoza pentru 2025 rămâne pozitivă:

„Nu pot să o confirm, mai ales în ipostaza din care vă vorbesc astăzi (recesiunea tehnică, n.r.). Este posibil să avem, pe una dintre serii ajustată sezonier să fie un trimestru negativ. Trebuie să ne uităm la creșterea economică pe 2025. România va avea creștere economică pe 2025, e adevărat mai modestă, mai apropiată de prognoza Comisiei Europene, dar e de apreciat că am menținut România pe creștere, nu e foarte puțin lucru”, a spus Nazare.

Ce impact ar fi avut lipsa măsurilor guvernamentale

Nazare a explicat că măsurile luate de au fost esențiale pentru a evita o criză bugetară profundă:

„Suntem cu toții conștienți că măsurile aplicate, absolut necesare fără de care România ar fi fost într-o criză profundă din care nu își putea reveni decât în câțiva ani de zile, dacă aceste măsuri nu erau luate, România suferea un număr de ani, nu își putea reveni imediat. Pierdea ratingul de investiții, nu mai avea acces la fonduri europene, investitorii nu ar mai fi avut încredere, inflația ar fi fost galopantă. Nu exista alternativă. Corecția dacă nu am fi luat măsuri ar fi fost forțată, făcută de piețe, am fi avut din nou FMI în România. Măsurile ar fi fost mult mai dure, cu un impact mult mai dur asupra oamenilor”, a mai declarat ministrul Finanțelor.

Astfel, conform ministrului, fără aceste intervenții, România ar fi resimțit o presiune economică mult mai mare, afectând atât cetățenii, cât și investitorii.

Este situația actuală comparabilă cu criza din 2009?

Deși românii resimt dificultățile generate de inflație și contextul economic, Nazare afirmă că situația actuală nu se aseamănă cu cea din 2009:

„Astăzi, nu trecem printr-o situație fericită. Românii suferă, inflația e ridicată, dar totuși avem în continuare o creștere, menținem o creștere modestă.

Dacă am fi fost puși în fața unei crize majore, ceea ce din punctul nostru de vedere nu e astăzi, primii care ar fi observat ar fi fost investitorii, dar investitorii sunt din ce în ce mai optimiști. Scăderea dobânzilor din ultimele 6 luni la titlurile în lei este de aproximativ 2%.

Nu cred că e vorba de o chestiune structurală, creditarea funcționează, investițiile au crescut, nu avem șomaj exploziv. Nu există nicio comparație între ce se întâmplă acum și în 2009.”, a mai afirmat ministrul.