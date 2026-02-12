B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Intrăm în recesiune tehnică? Ministrul Nazare a explicat ce ar fi însemnat lipsa măsurilor guvernamentale: „Am fi avut din nou FMI în România”

Intrăm în recesiune tehnică? Ministrul Nazare a explicat ce ar fi însemnat lipsa măsurilor guvernamentale: „Am fi avut din nou FMI în România”

Ana Maria
12 feb. 2026, 23:40
Intrăm în recesiune tehnică? Ministrul Nazare a explicat ce ar fi însemnat lipsa măsurilor guvernamentale: Am fi avut din nou FMI în România
Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook
Cuprins
  1. Intrăm în recesiune tehnică? Ce spune ministrul Finanțelor
  2. Ce impact ar fi avut lipsa măsurilor guvernamentale
  3. Este situația actuală comparabilă cu criza din 2009?

Intrăm în recesiune tehnică? Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat într-un interviu pentru Antena 3 CNN despre perspectivele economice ale României și a recunoscut că țara se poate confrunta cu o recesiune tehnică.

Intrăm în recesiune tehnică? Ce spune ministrul Finanțelor

Totuși, oficialul a subliniat că prognoza pentru 2025 rămâne pozitivă:

„Nu pot să o confirm, mai ales în ipostaza din care vă vorbesc astăzi (recesiunea tehnică, n.r.). Este posibil să avem, pe una dintre serii ajustată sezonier să fie un trimestru negativ. Trebuie să ne uităm la creșterea economică pe 2025. România va avea creștere economică pe 2025, e adevărat mai modestă, mai apropiată de prognoza Comisiei Europene, dar e de apreciat că am menținut România pe creștere, nu e foarte puțin lucru”, a spus Nazare.

Ce impact ar fi avut lipsa măsurilor guvernamentale

Nazare a explicat că măsurile luate de Guvernul Bolojan au fost esențiale pentru a evita o criză bugetară profundă:

„Suntem cu toții conștienți că măsurile aplicate, absolut necesare fără de care România ar fi fost într-o criză profundă din care nu își putea reveni decât în câțiva ani de zile, dacă aceste măsuri nu erau luate, România suferea un număr de ani, nu își putea reveni imediat. Pierdea ratingul de investiții, nu mai avea acces la fonduri europene, investitorii nu ar mai fi avut încredere, inflația ar fi fost galopantă. Nu exista alternativă. Corecția dacă nu am fi luat măsuri ar fi fost forțată, făcută de piețe, am fi avut din nou FMI în România. Măsurile ar fi fost mult mai dure, cu un impact mult mai dur asupra oamenilor”, a mai declarat ministrul Finanțelor.

Astfel, conform ministrului, fără aceste intervenții, România ar fi resimțit o presiune economică mult mai mare, afectând atât cetățenii, cât și investitorii.

Este situația actuală comparabilă cu criza din 2009?

Deși românii resimt dificultățile generate de inflație și contextul economic, Nazare afirmă că situația actuală nu se aseamănă cu cea din 2009:

„Astăzi, nu trecem printr-o situație fericită. Românii suferă, inflația e ridicată, dar totuși avem în continuare o creștere, menținem o creștere modestă.
Dacă am fi fost puși în fața unei crize majore, ceea ce din punctul nostru de vedere nu e astăzi, primii care ar fi observat ar fi fost investitorii, dar investitorii sunt din ce în ce mai optimiști. Scăderea dobânzilor din ultimele 6 luni la titlurile în lei este de aproximativ 2%.
Nu cred că e vorba de o chestiune structurală, creditarea funcționează, investițiile au crescut, nu avem șomaj exploziv. Nu există nicio comparație între ce se întâmplă acum și în 2009.”, a mai afirmat ministrul.

Tags:
Citește și...
Cum reușește BNR să rateze toate prognozele pe inflație. Diferențe majore între previziuni și cifrele reale (VIDEO)
Economic
Cum reușește BNR să rateze toate prognozele pe inflație. Diferențe majore între previziuni și cifrele reale (VIDEO)
Ce trebuie să știi despre amenzi în 2026. Termenul după care statul nu mai poate revendica plata
Economic
Ce trebuie să știi despre amenzi în 2026. Termenul după care statul nu mai poate revendica plata
Carrefour vinde magazinele către frații Pavăl, proprietarii Dedeman
Economic
Carrefour vinde magazinele către frații Pavăl, proprietarii Dedeman
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, după noua amânare a reformei pensiilor magistraților: „E o situație tristă, iar România are de suferit”
Economic
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, după noua amânare a reformei pensiilor magistraților: „E o situație tristă, iar România are de suferit”
Ministrul Agriculturii vrea altă plafonare. Ce alimente ar putea avea prețurile plafonate și când
Economic
Ministrul Agriculturii vrea altă plafonare. Ce alimente ar putea avea prețurile plafonate și când
Top 10 plante la ghiveci de la Floraria Trias pentru apartament – ghid pentru începători
Economic
Top 10 plante la ghiveci de la Floraria Trias pentru apartament – ghid pentru începători
Piața imobiliară în pericol de colaps. Peste 60% dintre dezvoltatori sunt în risc de colaps (ANALIZĂ)
Economic
Piața imobiliară în pericol de colaps. Peste 60% dintre dezvoltatori sunt în risc de colaps (ANALIZĂ)
Numărul pensionarilor români a crescut în ianuarie 2026. Pensia medie a urcat cu un leu, iar diferențele dintre județe sunt uriașe
Economic
Numărul pensionarilor români a crescut în ianuarie 2026. Pensia medie a urcat cu un leu, iar diferențele dintre județe sunt uriașe
Un gigant tech recrutează în România: Sute de locuri de muncă disponibile pentru ingineri și specialiști IT
Economic
Un gigant tech recrutează în România: Sute de locuri de muncă disponibile pentru ingineri și specialiști IT
De ce ajunge carnea de miel să se scumpească înainte de Paște: Fermierii muncesc zi și noapte pentru a salva animalele
Economic
De ce ajunge carnea de miel să se scumpească înainte de Paște: Fermierii muncesc zi și noapte pentru a salva animalele
Ultima oră
00:00 - Dragos Sprînceană a dezvăluit motivul pentru care l-a invitat pe Călin Georgescu la Mar-a-Lago: „Este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat”
23:57 - Radu Miruță vrea integrarea industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție. Ce șanse are România să devină furnizor în marile proiecte europene
23:22 - Raed Arafat îi îndeamnă pe români să pregătească un rucsac de urgență. Ce obiecte NU trebuie să lipsească
23:06 - Autospecială de pompieri oprită în drum spre un incendiu, pentru că nu a acordat prioritate unei mașini de poliție. Cum s-a terminat conflictul
23:02 - Nicușor Dan, despre numirile la vârful parchetelor și serviciilor secrete: De ce sunt amânate deciziile și ce a spus despre Marius Voineag
22:48 - Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea participa la reuniunea Consiliului Păcii propus de Donald Trump: „Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”
22:19 - Marele premiu la Loto 6/49, câștigat după luni de așteptare. Cum a fost jucat biletul de 28 de lei
22:16 - Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
21:50 - Încă zece kilometri de cale ferată modernizată, deschiși în vestul țării. Cum schimbă investiția finanțată prin PNRR circulația trenurilor
21:49 - Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: „E benefică”. De când ar putea fi posibil acest lucru