B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mii de locuințe riscă să rămână în frig. Instalațiile de gaze vor fi închise și sigilate. De ce se oprește furnizarea de luni, 12 ianuarie

Mii de locuințe riscă să rămână în frig. Instalațiile de gaze vor fi închise și sigilate. De ce se oprește furnizarea de luni, 12 ianuarie

Ana Maria
09 ian. 2026, 17:11
Mii de locuințe riscă să rămână în frig. Instalațiile de gaze vor fi închise și sigilate. De ce se oprește furnizarea de luni, 12 ianuarie
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Mii de locuitori din Mangalia, în frig. De ce vor fi închise instalațiile de gaze în Mangalia
  2. Mii de locuitori din Mangalia, în frig. Cine este responsabil pentru lipsa reviziilor
  3. Câți locuitori sunt afectați de sistarea gazelor
  4. Există suficiente firme pentru verificările tehnice?
  5. Poate Primăria Mangalia să intervină?

Câteva mii de locuitori din Mangalia, județul Constanța, ar putea rămâne fără încălzire și apă caldă chiar din mijlocul iernii. Începând de luni, 12 ianuarie, instalațiile de alimentare cu gaze naturale vor fi închise și sigilate în cazul locuințelor care nu au efectuat reviziile tehnice obligatorii, potrivit Radio Constanța.

Mii de locuitori din Mangalia, în frig. De ce vor fi închise instalațiile de gaze în Mangalia

Decizia vine ca urmare a expirării termenelor legale pentru verificarea instalațiilor de gaze și a centralelor termice. Măsura trebuia aplicată încă dinaintea sărbătorilor de iarnă, însă autoritățile locale au cerut o amânare pentru a evita o situație critică în perioada Crăciunului și a Anului Nou.

Viceprimarul municipiului Mangalia, cu atribuții de primar, Paul Foleanu, spune că problema nu este una nouă și că locuitorii au fost anunțați din timp.

Mii de locuitori din Mangalia, în frig. Cine este responsabil pentru lipsa reviziilor

Paul Foleanu afirmă că responsabilitatea aparține exclusiv proprietarilor care nu au făcut verificările la timp:

„Încă din aprilie anul trecut, cetățenii municipiului Mangalia au primit pe facturile de gaze anunțuri că le-au expirat verificările centralelor termice sau a instalațiilor comune de exploatare. Evident că fiind vară, lumea nu prea a fost interesată de această poveste, însă venind sezonul rece, societatea Lega Construct, ca urmare a solicitărilor făcute de furnizorii de gaze, a început să procedeze la închiderea furnizării până la efectuarea reviziilor respective. Din discuțiile care le-am avut în preajma sărbătorilor cu conducerea societății Mega Construct, am reușit să obțin o amânare la aceste debranșări până pe data de 12 ianuarie.”, a declarat Foleanu.

Câți locuitori sunt afectați de sistarea gazelor

Potrivit viceprimarului, situația rămâne una îngrijorătoare, chiar dacă o parte dintre locatari au început procedurile necesare:

„Cetățenii am înțeles că un număr destul de mare au început să își facă aceste revizii, însă din păcate sunt sigur că n-or să reușească.
Tot până la data de 12 ianuarie și în viitorul apropiat vom avea în continuare sistări de furnizare a gazelor până la efectuarea reviziilor.”, a mai explicat acesta.

La finalul lunii decembrie, aproximativ 5.000 de locuințe se aflau în risc de debranșare, dintr-un total de 13.000 de branșamente la gaze în municipiul Mangalia.

Există suficiente firme pentru verificările tehnice?

Autoritățile locale spun că există soluții, însă, este nevoie de implicarea rapidă a proprietarilor:

„Există o listă cu circa 60 de societăți comerciale care se ocupă cu astfel de verificări în județul Constanța. Rugămintea mea ar fi către cetățeni să ia legătura cu aceste societăți să își facă verificările pentru a preveni o eventuală catastrofă.
Doamne ferește, cum s-a întâmplat la București, ca să înțelegem bine, în prezent există locuințe cu branșamentul închis.”, a mai continuat acesta.

Poate Primăria Mangalia să intervină?

Viceprimarul susține că instituția pe care o conduce nu poate face verificările în locul cetățenilor și că rolul autorităților s-a limitat la obținerea unei amânări temporare:

„Eu n-am făcut decât să intervin și să previn de sărbători ca cetățenii să rămână fără gaze, însă nu pot face lucruri în locul lor, în sensul că nu poți să apelez eu la societățile respective să le facă verificările!”

Tags:
Citește și...
Ce categorii de români primesc scutiri de taxe și impozite în 2026 și ce facilități au fost eliminate
Eveniment
Ce categorii de români primesc scutiri de taxe și impozite în 2026 și ce facilități au fost eliminate
Cât câștigă un asistent medical în România, în 2026? Cu cât diferă salariile față de alte țări europene
Eveniment
Cât câștigă un asistent medical în România, în 2026? Cu cât diferă salariile față de alte țări europene
Tabelele impozitelor la apartamente și mașini: Iată cât vor plăti bucureștenii, în 2026, în funcție de zona în care locuiesc
Eveniment
Tabelele impozitelor la apartamente și mașini: Iată cât vor plăti bucureștenii, în 2026, în funcție de zona în care locuiesc
CFR începe modernizarea Gării de Nord. Cum va arăta cel mai important nod feroviar al țării (GALERIE FOTO/VIDEO)
Eveniment
CFR începe modernizarea Gării de Nord. Cum va arăta cel mai important nod feroviar al țării (GALERIE FOTO/VIDEO)
Amenda uriașă primită de o șoferiță din Alba, după ce a fost prinsă că circula cu cauciucurile de vară
Eveniment
Amenda uriașă primită de o șoferiță din Alba, după ce a fost prinsă că circula cu cauciucurile de vară
Ortodonția interceptivă la DENT ESTET 4 KIDS: de ce este important ca prima evaluare ortodontică să aibă loc la 7-8 ani
Eveniment
Ortodonția interceptivă la DENT ESTET 4 KIDS: de ce este important ca prima evaluare ortodontică să aibă loc la 7-8 ani
Cum a reușit un bărbat din Sibiu să salveze o femeie bătută de soț, din Craiova, fără măcar ca cei doi să se cunoască
Eveniment
Cum a reușit un bărbat din Sibiu să salveze o femeie bătută de soț, din Craiova, fără măcar ca cei doi să se cunoască
Copil rănit la cap, după ce un dulap a căzut peste el, la grădiniță. Posibila cauză a incidentului
Eveniment
Copil rănit la cap, după ce un dulap a căzut peste el, la grădiniță. Posibila cauză a incidentului
Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
Eveniment
Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004
Eveniment
Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004
Ultima oră
18:53 - Ce categorii de români primesc scutiri de taxe și impozite în 2026 și ce facilități au fost eliminate
18:42 - Cât câștigă un asistent medical în România, în 2026? Cu cât diferă salariile față de alte țări europene
18:40 - Avertizare pentru montaniarzi. Pericol ridicat de avalanșă într-o destinație preferată de turiști
18:20 - Guvernarea de succes cu propagandă intensă se ține. Ilie Bolojan se laudă cu „realizările mărețe” din 2025
18:19 - Tabelele impozitelor la apartamente și mașini: Iată cât vor plăti bucureștenii, în 2026, în funcție de zona în care locuiesc
18:06 - Monica Bîrlădeanu dezvăluie secretul unei siluete de invidiat: „Nu vă lăsați păcăliți”
17:46 - CFR începe modernizarea Gării de Nord. Cum va arăta cel mai important nod feroviar al țării (GALERIE FOTO/VIDEO)
17:42 - Patronul barului din Elveția, arestat după incendiul soldat cu 40 de morți și peste 100 de răniți. Ce au transmis autoritățile
17:04 - Amenda uriașă primită de o șoferiță din Alba, după ce a fost prinsă că circula cu cauciucurile de vară
16:52 - Ortodonția interceptivă la DENT ESTET 4 KIDS: de ce este important ca prima evaluare ortodontică să aibă loc la 7-8 ani