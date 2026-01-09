Câteva mii de locuitori din Mangalia, județul Constanța, ar putea rămâne fără încălzire și apă caldă chiar din mijlocul iernii. Începând de luni, 12 ianuarie, instalațiile de alimentare cu gaze naturale vor fi închise și sigilate în cazul locuințelor care nu au efectuat reviziile tehnice obligatorii, potrivit .

Mii de locuitori din Mangalia, în frig. De ce vor fi închise instalațiile de gaze în Mangalia

Decizia vine ca urmare a expirării termenelor legale pentru verificarea instalațiilor de gaze și a . Măsura trebuia aplicată încă dinaintea sărbătorilor de iarnă, însă autoritățile locale au cerut o amânare pentru a evita o situație critică în perioada Crăciunului și a Anului Nou.

Viceprimarul municipiului Mangalia, cu atribuții de primar, Paul Foleanu, spune că problema nu este una nouă și că locuitorii au fost anunțați din timp.

Mii de locuitori din Mangalia, în frig. Cine este responsabil pentru lipsa reviziilor

Paul Foleanu afirmă că responsabilitatea aparține exclusiv proprietarilor care nu au făcut verificările la timp:

„Încă din aprilie anul trecut, cetățenii municipiului Mangalia au primit pe facturile de gaze anunțuri că le-au expirat verificările centralelor termice sau a instalațiilor comune de exploatare. Evident că fiind vară, lumea nu prea a fost interesată de această poveste, însă venind sezonul rece, societatea Lega Construct, ca urmare a solicitărilor făcute de furnizorii de gaze, a început să procedeze la închiderea furnizării până la efectuarea reviziilor respective. Din discuțiile care le-am avut în preajma sărbătorilor cu conducerea societății Mega Construct, am reușit să obțin o amânare la aceste debranșări până pe data de 12 ianuarie.”, a declarat Foleanu.

Câți locuitori sunt afectați de sistarea gazelor

Potrivit viceprimarului, situația rămâne una îngrijorătoare, chiar dacă o parte dintre locatari au început procedurile necesare:

„Cetățenii am înțeles că un număr destul de mare au început să își facă aceste revizii, însă din păcate sunt sigur că n-or să reușească.

Tot până la data de 12 ianuarie și în viitorul apropiat vom avea în continuare sistări de furnizare a gazelor până la efectuarea reviziilor.”, a mai explicat acesta.

La finalul lunii decembrie, aproximativ 5.000 de locuințe se aflau în risc de debranșare, dintr-un total de 13.000 de branșamente la gaze în municipiul Mangalia.

Există suficiente firme pentru verificările tehnice?

Autoritățile locale spun că există soluții, însă, este nevoie de implicarea rapidă a proprietarilor:

„Există o listă cu circa 60 de societăți comerciale care se ocupă cu astfel de verificări în județul Constanța. Rugămintea mea ar fi către cetățeni să ia legătura cu aceste societăți să își facă verificările pentru a preveni o eventuală catastrofă.

Doamne ferește, cum s-a întâmplat la București, ca să înțelegem bine, în prezent există locuințe cu branșamentul închis.”, a mai continuat acesta.

Poate Primăria Mangalia să intervină?

Viceprimarul susține că instituția pe care o conduce nu poate face verificările în locul cetățenilor și că rolul autorităților s-a limitat la obținerea unei amânări temporare:

„Eu n-am făcut decât să intervin și să previn de sărbători ca cetățenii să rămână fără gaze, însă nu pot face lucruri în locul lor, în sensul că nu poți să apelez eu la societățile respective să le facă verificările!”