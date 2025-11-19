B1 Inregistrari!
România, pe primul loc la inflație în UE, în timp ce media europeană scade la 2,5%

România, pe primul loc la inflație în UE, în timp ce media europeană scade la 2,5%

19 nov. 2025, 14:21
România, pe primul loc la inflație în UE, în timp ce media europeană scade la 2,5%
Cuprins
  1. Cum a evoluat inflația în Uniunea Europeană în luna octombrie
  2. Ce arată datele INS despre evoluția inflației în România

România rămâne țara cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. În octombrie, avansul anual al prețurilor a ajuns la 8,4%, confirmând nivelul ridicat al scumpirilor.

În același timp, inflația la nivelul UE a coborât la 2,5% în octombrie, după 2,6% consemnate în septembrie. Datele publicate miercuri de Eurostat evidențiază contrastul puternic dintre evoluția europeană și situația economică din țară.

Cum a evoluat inflația în Uniunea Europeană în luna octombrie

În octombrie, Cipru, Franța și Italia au raportat cele mai mici rate ale inflației din UE, cu valori cuprinse între 0,2% și 1,3%. În contrast, România a avut cea mai mare inflație, de 8,4%, fiind urmată de Estonia cu 4,5% și Letonia cu 4,3%.

Inflația a înregistrat scăderi în 15 state membre comparativ cu luna septembrie 2025. În România, ritmul scumpirilor s-a redus ușor, de la 8,6% la 8,4%. În trei state, nivelul inflației a rămas constant, fără variații notabile. În zona euro, inflația anuală a coborât la 2,1% în octombrie, după 2,2% înregistrate luna anterioară.

Rata anuală a inflației în zona euro a scăzut în octombrie la 2,1%, după nivelul de 2,2% din septembrie precedent. Această evoluție depășește ușor ținta de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană pentru stabilitatea prețurilor în viitorul apropiat.

Serviciile au generat cea mai mare contribuție la inflația anuală, însumând 1,54 puncte procentuale într-un context economic încă volatil european. Alimentele, alcoolul și țigările au adăugat 0,48 puncte procentuale, accentuând presiunea inflaționistă resimțită de consumatorii europeni în această perioadă dificilă. Și prețurile la energie au avut o contribuție negativă de minus 0,08 puncte procentuale.

Ce arată datele INS despre evoluția inflației în România

Datele INS arată că România a înregistrat în octombrie 2025 o inflație anuală de 9,8%. Creșterile cele mai puternice s-au înregistrat la mărfurile nealimentare și servicii, unde scumpirile au depășit 10%. Alimentele au avut, la rândul lor, un avans semnificativ al prețurilor, de 7,57%.

În septembrie, inflația fusese 9,88%, iar indicele prețurilor de consum din octombrie, comparativ cu septembrie, a ajuns la 100,50%. De la începutul anului și până în octombrie, inflația cumulată a urcat la 9,0%, iar comparativ cu octombrie 2024, rata anuală s-a menținut la 9,8%. Media modificării prețurilor de consum din ultimele 12 luni a fost de 6,6%.

