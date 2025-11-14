B1 Inregistrari!
Diana Șoșoacă propune reformarea radicală a sistemului de pensii. Cum ar funcționa revenirea la modelul din perioada Ceaușescu

Diana Șoșoacă propune reformarea radicală a sistemului de pensii. Cum ar funcționa revenirea la modelul din perioada Ceaușescu

Iulia Petcu
14 nov. 2025, 22:01
Cuprins
  1. Ce propune Diana Șoșoacă
  2. Cum ar funcționa sistemul de pensii din perioada comunistă
  3. Ce propune Șoșoacă despre finanțarea partidelor politice
  4. Care sunt problemele actuale ale sistemului de pensii
  5. Cum ar putea fi implementate aceste schimbări

România se confruntă cu un sistem de pensii considerat inechitabil de mai mulți politicieni. Europarlamentarul Diana Șoșoacă propune o reformă radicală. Aceasta vizează reducerea vârstei de pensionare și eliminarea pensiilor speciale.

Ce propune Diana Șoșoacă

Diana Șoșoacă, liderul S.O.S. România, consideră că sistemul actual este complicat și nedrept. Ea afirmă că „Vârsta de pensionare la 60 de ani, nu mă interesează legi de pensii speciale, vreau să revin la legea pensiilor de pe vremea lui Ceaușescu, care se baza pe contributivitate și egalitate și vreau să văd respect față de persoanele cu dizabilități care provin din familii defavorizate, pentru că acolo avem grave probleme.”

În opinia sa, pensiile speciale creează inegalități. Măsurile propuse ar urma să restabilească echitatea în sistem și să reducă discriminarea între pensionari.

Cum ar funcționa sistemul de pensii din perioada comunistă

Șoșoacă susține că modelul lui Nicolae Ceaușescu se baza pe contributivitate și egalitate. Pensia era calculată după media salariilor și stagiu complet de cotizare.

În acea perioadă, pentru angajații de stat, vârsta standard era 62 de ani pentru bărbați și 57 pentru femei. Pensia reprezenta aproximativ 85% din media salariilor brute din cinci ani consecutivi. Grupele de muncă permiteau reduceri semnificative ale vârstei de pensionare.

Grupa I, precum minerii sau siderurgiștii, se putea pensiona chiar și la 50 de ani. Grupa II reducea vârsta moderat, iar Grupa III era pentru condiții normale de muncă.

Pentru membrii Cooperativelor Agricole de Producție (CAP), regimul era diferit. Aceștia se pensionau la 65 de ani (bărbați) și 60 de ani (femei), cu pensii extrem de mici. În anii ’80, pensia CAP ajungea între 100 și 300 de lei, în timp ce pensia medie de stat era între 1.500 și 3.000 de lei.

Ce propune Șoșoacă despre finanțarea partidelor politice

Europarlamentarul sugerează eliminarea subvențiilor pentru partidele politice. „Decât să mai dăm bani partidelor de la stat, zeci de milioane de euro pe an, prefer să dau pensionarilor, iar domnii cu partidele să se ocupe singuri, din propriul buzunar, așa cum ne ocupăm și noi, cei din SOS România”, a declarat Șoșoacă, potrivit Capital.ro.

Banii astfel economisiți ar putea fi redirecționați către sistemul de pensii. Formațiunile politice ar urma să se susțină din fonduri proprii, demonstrând că funcționarea unui partid fără subvenții este posibilă.

Care sunt problemele actuale ale sistemului de pensii

Șoșoacă consideră că legislația în vigoare favorizează unele categorii de persoane și nu oferă protecție reală pentru cei vulnerabili. Ea subliniază necesitatea respectului pentru persoanele cu dizabilități și pentru cei din medii defavorizate.

Reducerea vârstei de pensionare și eliminarea pensiilor speciale ar trebui să simplifice sistemul și să garanteze echitatea între toți contribuabilii.

Cum ar putea fi implementate aceste schimbări

Măsurile propuse de Șoșoacă implică restructurarea completă a sistemului. Ele ar fi aplicate dacă partidul său ar ajunge la guvernare. Reformarea ar necesita o abordare strictă a fondurilor și redistribuirea resurselor bugetare către pensionari.

Aceasta include și eliminarea subvențiilor politice, revenirea la principiul contributivității și protecția persoanelor vulnerabile.

