Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care aduce schimbări importante în legislația privind sistemul de asigurări pentru șomaj și politicile de ocupare. Printre cele mai importante prevederi se numără introducerea unui sprijin financiar semnificativ pentru tinerii care își găsesc primul loc de muncă.

Măsura este gândită în special pentru persoanele tinere care nu lucrează și nu urmează studii sau programe de formare profesională, categorie cunoscută drept NEET.

Ce sprijin financiar primesc tinerii care se angajează pentru prima dată

Noua ordonanță introduce o așa-numită primă de stabilitate, destinată tinerilor care se angajează pentru prima dată și semnează un contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Sprijinul financiar poate ajunge la maximum 27.000 de lei și se acordă pe parcursul a doi ani, cu condiția menținerii locului de muncă.

În primul an de activitate, beneficiarii primesc câte 1.000 de lei lunar, iar în al doilea an suma crește la 1.250 de lei pe lună. Ajutorul financiar este neimpozabil și are rolul de a încuraja stabilitatea profesională a tinerilor aflați la început de drum.

Autoritățile susțin că măsura răspunde unor probleme persistente de pe piața muncii, unde mulți tineri întâmpină dificultăți atunci când încearcă să obțină un loc de muncă stabil.

Cum explică autoritățile această măsură

Executivul argumentează că noile prevederi au fost concepute pentru a adapta politicile de ocupare la realitățile economice și sociale actuale. Oficialii afirmă că programul urmărește atât reducerea , cât și facilitarea integrării lor profesionale.

„Noile prevederi adaptează politicile de ocupare la realităţile actuale ale pieţei muncii şi răspund unor provocări concrete: şomajul de lungă durată, dificultăţile de integrare a tinerilor NEET, lipsa forţei de muncă în anumite zone şi nevoia de sprijin pentru persoanele aflate în situaţii vulnerabile”, se menţionează în comunicat.

, Florin Manole, a subliniat importanța acestei inițiative pentru viitorul profesional al tinerilor.

„Astăzi avem o veste foarte bună de la Ministerul Muncii! Vom putea susţine financiar locurile de muncă pentru tineri! Pentru că o ţară are un viitor mai sigur atunci când tinerii au şansa de a munci şi de a-şi construi viaţa acasă. De aceea, am introdus în legislaţie prima de stabilitate: un sprijin de până la 27.000 de lei, acordat pe parcursul a doi ani, pentru tinerii care se angajează pentru prima dată şi îşi păstrează locul de muncă.”

Ce stimulente primesc angajatorii și cine mai poate beneficia de sprijin

Ordonanța nu se limitează doar la sprijinul acordat tinerilor angajați, ci include și subvenții pentru companiile care recrutează persoane din grupuri considerate vulnerabile. Angajatorii pot primi câte 2.250 de lei lunar pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, relatează Capital.

Totodată, legislația extinde lista beneficiarilor eligibili pentru aceste subvenții. Printre noile categorii incluse se numără mamele care au în întreținere cel puțin trei copii, precum și persoanele care au executat pedepse privative de libertate sau au fost supuse unor măsuri neprivative.

În același timp, pragul de vârstă pentru șomerii care pot beneficia de programe speciale de sprijin pentru a fost majorat de la 45 la 50 de ani.

Ce alte schimbări administrative aduce noua ordonanță

Actul normativ introduce și modificări administrative menite să faciliteze accesul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile oferite de instituțiile publice. Printre acestea se numără posibilitatea accesării online a serviciilor de mediere, consiliere și formare profesională.

De asemenea, procedura de înregistrare a șomerilor va fi simplificată, fiind eliminată obligația reînnoirii periodice a cererilor de evidență. Măsura urmărește reducerea birocrației și eficientizarea modului în care funcționează sistemul de asigurări pentru șomaj.

O altă modificare importantă vizează includerea întreprinderilor sociale de inserție în categoria angajatorilor de inserție, ceea ce le permite să participe la programele dedicate integrării profesionale a persoanelor vulnerabile.