Ministerul Muncii a oferit precizări despre beneficiarii de alocație de stat, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție. Datele arată câți părinți, bărbați și femei, primesc aceste sume. Informațiile au fost furnizate la solicitarea știripesurse.ro.

Câți părinți primesc alocație de stat pentru copii

Conform datelor centralizate în sistemul informatic al Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), 1.656.706 părinți de gen feminin beneficiază de alocație de stat. În același timp, 612.652 părinți de gen masculin încasează această sumă.

Alocația de stat reprezintă un lunar pentru creșterea și întreținerea copilului. Aceasta se acordă indiferent de venit și se calculează conform legislației în vigoare.

Câți părinți primesc indemnizație pentru creșterea copilului

Potrivit Ministerului Muncii, 121.415 femei beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului. În cazul bărbaților, 21.434 persoane încasează această sumă.

Indemnizația se acordă pentru a susține care își dedică timpul creșterii copilului. Suma este oferită pe durata perioadei prevăzute legal și variază în funcție de vechimea în muncă și de veniturile anterioare.

Câți părinți primesc stimulent de inserție și care este valoarea acestuia

Stimulentul de inserție li se acordă părinților care revin în câmpul muncii, având un copil mai mic de doi ani. 51.573 femei primesc acest stimulent, în timp ce 23.586 bărbați sunt beneficiari.

Valoarea stimulentului este de 1.500 lei dacă veniturile sunt obținute înainte ca copilul să împlinească șase luni. Pentru copiii cu dizabilități, perioada se extinde până la un an. Stimulentele se acordă până la împlinirea de către copil a doi ani, respectiv trei ani pentru cei cu dizabilități.

Dacă veniturile se obțin după șase luni sau un an, stimulentul este de 650 lei. „Această sumă se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități”, precizează

Ce rol are stimulentul de inserție pentru părinți

Stimulentul de inserție facilitează revenirea părinților în câmpul muncii, fără a fi nevoiți să renunțe la sprijinul financiar. Aceasta încurajează echilibrul între viața profesională și cea familială.

Măsura sprijină atât părinții, cât și dezvoltarea copilului, oferind resurse suplimentare pentru întreținerea și creșterea acestuia. Prin aceste beneficii, Ministerul Muncii urmărește protecția socială și inserția rapidă a părinților în activitatea economică.