B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Zeci de mii de părinți primesc sprijin financiar lunar. Cum se acordă indemnizația și stimulentul de inserție

Zeci de mii de părinți primesc sprijin financiar lunar. Cum se acordă indemnizația și stimulentul de inserție

Iulia Petcu
11 nov. 2025, 21:59
Zeci de mii de părinți primesc sprijin financiar lunar. Cum se acordă indemnizația și stimulentul de inserție
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Câți părinți primesc alocație de stat pentru copii
  2. Câți părinți primesc indemnizație pentru creșterea copilului
  3. Câți părinți primesc stimulent de inserție și care este valoarea acestuia
  4. Ce rol are stimulentul de inserție pentru părinți

Ministerul Muncii a oferit precizări despre beneficiarii de alocație de stat, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție. Datele arată câți părinți, bărbați și femei, primesc aceste sume. Informațiile au fost furnizate la solicitarea știripesurse.ro.

Câți părinți primesc alocație de stat pentru copii

Conform datelor centralizate în sistemul informatic al Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), 1.656.706 părinți de gen feminin beneficiază de alocație de stat. În același timp, 612.652 părinți de gen masculin încasează această sumă.

Alocația de stat reprezintă un sprijin lunar pentru creșterea și întreținerea copilului. Aceasta se acordă indiferent de venit și se calculează conform legislației în vigoare.

Câți părinți primesc indemnizație pentru creșterea copilului

Potrivit Ministerului Muncii, 121.415 femei beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului. În cazul bărbaților, 21.434 persoane încasează această sumă.

Indemnizația se acordă pentru a susține părinții care își dedică timpul creșterii copilului. Suma este oferită pe durata perioadei prevăzute legal și variază în funcție de vechimea în muncă și de veniturile anterioare.

Câți părinți primesc stimulent de inserție și care este valoarea acestuia

Stimulentul de inserție li se acordă părinților care revin în câmpul muncii, având un copil mai mic de doi ani. 51.573 femei primesc acest stimulent, în timp ce 23.586 bărbați sunt beneficiari.

Valoarea stimulentului este de 1.500 lei dacă veniturile sunt obținute înainte ca copilul să împlinească șase luni. Pentru copiii cu dizabilități, perioada se extinde până la un an. Stimulentele se acordă până la împlinirea de către copil a doi ani, respectiv trei ani pentru cei cu dizabilități.

Dacă veniturile se obțin după șase luni sau un an, stimulentul este de 650 lei. „Această sumă se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități”, precizează Ministerul Muncii.

Ce rol are stimulentul de inserție pentru părinți

Stimulentul de inserție facilitează revenirea părinților în câmpul muncii, fără a fi nevoiți să renunțe la sprijinul financiar. Aceasta încurajează echilibrul între viața profesională și cea familială.

Măsura sprijină atât părinții, cât și dezvoltarea copilului, oferind resurse suplimentare pentru întreținerea și creșterea acestuia. Prin aceste beneficii, Ministerul Muncii urmărește protecția socială și inserția rapidă a părinților în activitatea economică.

Tags:
Citește și...
Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
Economic
Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
Economic
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
O importantă companie aeriană low-cost schimbă regulile. Pasagerii care nu se conformează vor fi taxați în plus
Economic
O importantă companie aeriană low-cost schimbă regulile. Pasagerii care nu se conformează vor fi taxați în plus
ANAF ia la control firmele care organizează evenimente. Ce riscă dacă nu declară veniturile corect
Economic
ANAF ia la control firmele care organizează evenimente. Ce riscă dacă nu declară veniturile corect
Colectarea CASS pentru mame și veterani, în vizorul lui Sorin Grindeanu. De ce consideră măsura ineficientă
Economic
Colectarea CASS pentru mame și veterani, în vizorul lui Sorin Grindeanu. De ce consideră măsura ineficientă
Câți bani a făcut un profesor din România, în anul 2024, din meditații. Suma este cu adevărat uriașă
Economic
Câți bani a făcut un profesor din România, în anul 2024, din meditații. Suma este cu adevărat uriașă
Austeritate pe piața imobiliară. Tot mai puțini români își permit un credit pentru achiziția unei locuințe
Economic
Austeritate pe piața imobiliară. Tot mai puțini români își permit un credit pentru achiziția unei locuințe
Zzzumzet de Black Friday la Spring Farma: cadouri, surprize și prețuri mici pentru toată familia!
Economic
Zzzumzet de Black Friday la Spring Farma: cadouri, surprize și prețuri mici pentru toată familia!
Algoritmii Fiscului îți pot scana cumpărăturile și profilurile sociale. Ce date personale ajung la stat
Economic
Algoritmii Fiscului îți pot scana cumpărăturile și profilurile sociale. Ce date personale ajung la stat
Statul român, dat în judecată pentru aurul din Apuseni. Scandal pe un zăcământ de 9 miliarde de lei
Economic
Statul român, dat în judecată pentru aurul din Apuseni. Scandal pe un zăcământ de 9 miliarde de lei
Ciprian Ciucu
Ultima oră
00:05 - Motivul pentru care musulmanii nu au voie să consume deloc carne de porc. Ce înseamnă halal și haram
00:01 - Orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Care este topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
23:59 - Andrei Bănuță pune cărțile pe masă. Ce relație are, de fapt, cu Karmen Minune: „Este extraordinară”
23:30 - Paula Seling și Anca Țurcașiu sar în ajutorul românilor care țin post. Rețetele delicioase, ideale pentru următoare perioadă
23:26 - Câți bani câștigă Irina Fodor la Asia Express 2025? Salariul pe care îl primește pentru 10 săptămâni de filmări
23:22 - Campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe pe 22 noiembrie. Ce reguli impune CNA pentru posturile TV și radio
23:04 - Actrița Oana Pellea sare în apărarea Oanei Gheorghiu, după ce Carmen Uscatu i-a cerut să-și dea demisia din „Dăruiește viață”
23:00 - Ministrul Energiei: ‘România trebuie să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil. Trebuie să protejăm 5.000 de angajați’. Ce a mai anunțat Bogdan Ivan
23:00 - Gheboasă, scenă tragi-comică la Poliție. A reclamat furtul mașinii, dar uitase unde o parcase
22:44 - Un pod recent inaugurat din China s-a prăbușit pe autostradă. Care sunt cauzele incidentului (VIDEO)