Topul salariilor din România surprinde! Nu -ul sau petrolul, ci transporturile aeriene au luat avânt. Salariile piloților și echipajelor au crescut considerabil, atingând cote impresionante. În schimb, majoritatea românilor se confruntă cu venituri care nu țin pasul cu inflația în creștere. Astfel, diferențele economice se adâncesc în ciuda performanțelor unor sectoare specifice.

Topul salariilor din România surprinde. Cum au ajuns transporturile aeriene să domine

Pentru prima dată, piloții și echipajele de zbor domină clasamentul salariilor medii nete. Cu doar câteva mii de angajați, aceștia câștigă aproape 12.500 de lei lunar, o creștere uriașă de peste 27% față de anul trecut. Această explozie salarială surprinde, mai ales în contrast cu alte domenii tradiționale.

Cererea tot mai mare pentru specialiști în aviație a transformat complet ierarhia . Acest salt rapid reflectă schimbările profunde din piața muncii și provocările sectorului aerian.

Care sunt cele mai bine plătite sectoare din România în acest moment

Pe locul doi în topul salariilor se situează sectorul fabricării produselor din , cu un venit mediu de 11.600 de lei lunar. Următorul pe listă este domeniul IT, cu salarii medii aproape egale, confirmând atractivitatea acestui sector.

Pe poziția a patra se află extracția petrolului și gazelor, cu o leafă medie de aproape 11.000 de lei lunar. Sectorul activităților de editare ocupă locul cinci, salariile crescând cu 10% și depășind pragul de 10.000 de lei lunar. Aceste creșteri salariale evidențiază nevoia tot mai mare de specialiști calificați în industrii-cheie.

De ce majoritatea românilor simt presiunea inflației, deși salariile cresc

Salariile în restul economiei au crescut modest, doar cu 4%, până la o medie de 5.500 de lei lunar. Însă inflația a avansat rapid, aproape 10%, reducând semnificativ puterea de cumpărare a majorității românilor. Această diferență mare între creșterea salariilor și inflație creează dificultăți financiare în multe familii din țară. Multe sunt nevoite să-și reducă cheltuielile esențiale pentru a face față costurilor tot mai mari ale vieții.