Traiul decent devine un lux, iar salariul minim nu mai acoperă nici strictul necesar. Senatorii propun modificarea coșului minim de consum folosit la calculul salariului minim.

Adrian A
24 mart. 2026, 12:29
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Un „standard de aur” pe hârtie, dar tot minim
  2. Diferența uriașă dintre salariul minim și costul vieții

România se apropie de un moment critic în care noțiunea de „trai decent” riscă să devină pur teoretică. Dezbaterile recente din Senat privind coșul minim de consum scot la iveală o realitate dură: salariul minim este tot mai departe de a ține pasul cu prețurile, iar românii sunt nevoiți să reducă tot mai mult din cheltuieli, inclusiv din cele esențiale.

Un „standard de aur” pe hârtie, dar tot minim

Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială din Senatul României a analizat marți un proiect de lege care modifică modul în care este definit coșul minim de consum „pentru un trai decent” pentru o familie de patru persoane (doi adulți și doi copii). Acest coș minim este folosit de Institutul Național de Statistică ca bază în calculul salariului minim brut pe economie.

Proiectul prevede cantități fixe pentru alimente și bunuri esențiale – cum ar fi legume, carne, lactate, fructe sau ulei – dar și pentru servicii și bunuri nealimentare, inclusiv:

  • cafea, internet și televiziune,
  • rechizite pentru copii,
  • bilete la teatru,
  • medicamente și analize medicale.

Inițiatorii proiectului susțin că noua formulă ar corecta o lacună majoră: lipsa unor criterii clare după care se calculează necesarul minim de consum. Practic, statul ar avea pentru prima dată un reper concret pentru a evalua cât ar trebui să câștige un român pentru a trăi decent.

„Vom avea un „standard de aur” care va ajuta la stabilirea salariului minim pe economie.”, susține senatoarea PSD, Victoria Stoiciu, citată de stiripesurse.ro.

Dar chiar și în forma propusă, apar semne serioase de întrebare.

Unii parlamentari au atras atenția că nivelul stabilit este insuficient și nu reflectă nevoile reale ale populației.

„Noi credem că o persoană poate trăi decent așa?”, a fost una dintre întrebările ridicate în comisie, sugerând că realitatea din teren este mult mai dură decât cifrele din proiect.

Diferența uriașă dintre salariul minim și costul vieții

Problema de fond nu este doar definirea coșului minim, ci prăpastia dintre acesta și veniturile reale. Datele recente arată că pentru o persoană singură, coșul minim depășește 4.300 de lei lunar, în timp ce salariul minim net este în jur de 2.300 de lei.

Cu alte cuvinte, un român plătit cu salariul minim nu poate acoperi nici măcar cheltuielile de bază. Situația este și mai gravă pentru familii: coșul minim pentru doi adulți și doi copii trece de 11.000 lei pe lună.

Iar dacă se vrea ca salariul minim să acopere integral coșul minim, atunci ar fi nevoie de un salariu minim net aproximativ: 3.050 – 3.100 lei/lună

Comparativ cu salariul minim actual (2.300 lei net), o persoană ar câștiga 800 de lei în plus pe lună, ceea ce ar acoperi mai bine cheltuielile reale.

Salariu minim actual Salariu minim necesar după noul coș minim Diferență
Salariu brut/lună 3.000 lei 4.000 lei +1.000 lei
Salariu net/lună ~2.300 lei ~3.050 lei +750 lei
Acoperire alimente & bunuri esențiale Parțial Integral
Cheltuieli educație & recreere Limitate Posibilitate de acoperire
Cheltuieli sănătate (medicamente, analize) Parțial Integral
Calitatea vieții familiale Restrânsă Semnificativ îmbunătățită

Românii reduc cheltuielile – inclusiv pe cele esențiale

Când veniturile nu ajung, ajustarea vine inevitabil din consum. Nu mai vorbim doar despre renunțarea la vacanțe sau produse de lux, ci despre reducerea cantității și calității alimentelor, amânarea tratamentelor medicale, eliminarea cheltuielilor pentru educație, cultură sau recreere.

Iar exact aceste categorii – hrană adecvată, sănătate, educație – sunt incluse în definiția „traiului decent” din proiectul legislativ.  În practică însă, pentru milioane de români, ele devin opționale.

