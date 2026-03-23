Turismul dintr-o preferată de români va avea de câșigat de pe urma războiului cu Iranul. Estimările au fost făcute într-un raport al grupului german Deutsche Bank.

Turismul din Grecia va avea de profitat

Un raport al grupului german , privind economia elenă, arată că din Orientul Mijociu va avea un impact pozitiv pentru turismul din Grecia. Deși lucrurile nu sunt tocmai clare, în cele din urmă, în funcție de durata și escaladarea conflictului, activitatea turistică din destinația preferată de români, va avea de profitat.

Evenimentele anterioare, sugerează că turiștii care altă dată vizitau în număr mare țările din s-ar putea orienta spre Grecia. Raportul Deutsche Bank arată că vizitatorii sunt interesați de zone sigure din Marea Mediterană. Aceștia preferă să evite alte țări apropiate de conflict, precum Israel sau Turcia.

Avertismentele de călătorie care fac referire la instabilitatea mai accentuată în regiunea estică a Mediteranei, dar și inflaţia care ar urma să crească, inluențează evoluția acestei situații. Grecia a stabilit în 2025 noi recorduri în ceea ce priveşte numărul de turiști, arată datele preliminare publicate luna trecută de Banca Centrală a Greciei (BoG).

Este al treilea an consecutiv cu valori record pentru această activitate economică, potrivit ministrului elen al Turismului, Olga Kefalogianni.

Grecia, o destinație turistică apreciată

Grecia reprezintă o destinație turistică apreciată, conform datelor oficiale. Procentul sosirilor turiştilor a crescut cu 5,6% şi au ajuns la 37,981 milioane, în 2025. Prin comparație, în 2024, au fost înregistrate 35,951 milioane de sosiri, a informat Banca Centrală a Greciei, într-un comunicat. Aceste date sunt provizorii și nu includ pasagerii de pe navele de croazieră.

Ministrul Turismului din Grecia a declarat că turismul a adus venituri de 23,6 miliarde de euro (27,8 miliarde de dolari) în 2025. Este o creștere de peste nouă procente comparativ cu 21,6 miliarde de euro în 2024. Datele preliminare sugerează că 2026 va fi, de asemenea, „un an bun”, a spus Olga Kefalogianni.

În 2023, Grecia a înregistrat o revenire spectaculoasă ca destinaţie turistică internaţională. De atunci, continuă tendinţa ascendentă. Turismul este responsabil pentru mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei şi asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci.