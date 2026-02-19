Atenție, șoferi! Autoritățile rutiere reamintesc șoferilor că siguranța celor mici în mașină nu este opțională și că încălcarea regulilor poate avea consecințe serioase. Codul Rutier impune ca toți copiii aflați în vehicul să fie fixați corespunzător, fie prin centura de siguranță, fie într-un scaun adaptat vârstei și greutății lor. Nerespectarea acestor reguli atrage amenzi între 810 și 1.012,5 lei și puncte de penalizare.

Atenție, șoferi! Ce reguli se aplică copiilor sub trei ani

Pentru cei foarte mici, sub trei ani, utilizarea scaunelor speciale omologate este obligatorie, iar aceștia nu pot fi așezați pe . Singurele excepții sunt taxiurile sau transportul public, unde minorii pot ocupa orice alt loc decât cel din față.

Atenție, șoferi! Cum trebuie transportați copiii între 3 ani și 1,5 metri înălțime

Copiii între trei ani și 1,5 metri trebuie transportați pe locuri diferite de cel al pasagerului din față, pentru a minimiza riscurile în caz de coliziune frontală. În autovehiculele echipate cu sisteme de siguranță, cei cu înălțimea de până la 135 cm trebuie fixați obligatoriu în scaune speciale omologate.

Cei mai înalți de 135 cm pot folosi centura de siguranță a mașinii, cu condiția să nu treacă peste gât sau față. Dacă există scaune speciale disponibile, acestea pot fi folosite în continuare.

Atenție, șoferi! Unde se montează scaunele pentru copii

În general, scaunele trebuie instalate pe locurile din spate. Excepțional, ele pot fi montate pe scaunul din față, dar orientate cu fața spre spate și numai dacă airbag-ul frontal a fost dezactivat. Aceasta oferă protecție suplimentară în cazul unui impact.

Ce sancțiuni riscă șoferii

Nerespectarea regulilor privind transportul copiilor în mașină atrage sancțiuni clare, potrivit :

Amenzi între 810 și 1.012,5 lei

Trei puncte de penalizare

Aceste măsuri sunt menite să protejeze copiii, cei mai vulnerabili pasageri ai mașinii.

De ce este important să verificăm scaunele și centurile

Accidentele rutiere implicând copii pot fi extrem de grave. Autoritățile recomandă șoferilor să verifice periodic montajul scaunelor și ajustarea centurilor, pentru a oferi protecție maximă micuților.