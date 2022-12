Un important fermier român și-a închis toate conturile la băncile austriece. Îndemnul său la unitate și demnitate pentru toți românii

Un important din ţară, arădeanul Dimitrie Muscă, a decis, joi după-amiază, după de a vota intrarea României în Schengen, închiderea tuturor conturilor firmelor sale la băncile austriece. Gestul său este o formă de protest faţă de umilirea țării nostre iar exemplul a fost urmat și de alți români revoltați.

Dimitrie Muscă a declarat că, imediat după ce Austria a votat împotriva aderării României, a transmis angajaţilor firmelor sale să închidă conturile la băncile austriece.

În plus, acesta a anunțat că nu va mai da niciun ban pe combustibilul de provenienţă austriacă pentru campaniile sale agricole, în condiţiile în care foloseşte anual până la 1.500 de tone de motorină – menționează .

Dimitrie Muscă deține Combinatul Agroindustrial Curtici și gestionează ferme care au în total 50.000 de porci, 3.000 de vaci, 7.600 de hectare de terenuri agricole şi 36 de magazine de desfacere, în special pentru carne, produse din carne şi lactate.

„Eu o să dau acest mesaj că închid conturile la toate contactele din telefonul meu. La toată lumea dau. Dacă am reacționat și probabil că nu toți vom reacționa dar, o parte sunt convins că vor reacționa. Să fim buni români și dovadă că am primit și mesaje pozitive și sper cel puțin. Eu am două conturi și la CAI OLARI, și la Curtici. Prin ele rulam cam o treime prin BCR și două-trei prin BRD. Nu știu unde voi transfera banii încă dar aceasta este măsură la care m-am gândit imediat aseară când am văzut discuția. M-am gândit să închid și astăzi închidem. Am dat hârtia contabililor să închidă conturile”, a declarat afaceristul român citat de .

Dimitrie Muscă: „Eu cred că românii trebuie să fie acum uniţi şi să facă la fel”

„Am dispus închiderea conturilor la băncile austriece pentru firmele mele din Curtici şi Olari, iar procedurile sunt deja în curs.

Eu cred că românii trebuie să fie acum uniţi şi să facă la fel.

Nu vreau să mai lucrez în veci cu băncile austriece. În plus, nu mai cumpăr motorină de la companiile austriece. Eu folosesc anual, pentru a lucra cele 7.600 de hectare de terenuri agricole, între 1.000 şi 1.500 de tone de motorină”, a spus Dimitrie Muscă, pentru Agerpres.

Îndemnul său pentru români „să nu-şi mai cheltuie banii pe produse austriece sau pe excursii în această ţară”

„Nu e drept ca o Europă întreagă să te susţină şi doar Austria să se opună fără motiv.

Toţi românii ar trebui să fie uniţi acum, pentru că noi suntem cei care suferim când mergem în străinătate şi stăm în vămi ore întregi.

E păcat de timpul nostru, trebuie să fim uniţi şi să arătăm asta şi Austriei”, a transmis fermierul.