Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor tot mai mari și a instabilității economice, spun specialiștii.

În primele două luni din 2026 s-au vândut cu 20% mai puține locuințe față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cele mai mari scăderi ale tranzacțiilor au fost înregistrate în București, dar și în județe precum Cluj, Timiș și Brașov.

Ce spun dezvoltatorii imobiliari despre vânzările în scădere

Într-un cartier rezidențial de la marginea Timișoarei mai sunt disponibile zece case și 20 de apartamente. În urmă cu câțiva ani, ele se vindeau încă de la stadiul de proiect. Acum, dezvoltatorul imobiliar vine cu tot felul de discount-uri, bonusuri și oferte ca să atragă clienții.

Un alt dezvoltator, care a construit case în Moșnița Nouă, județul Timiș, mai are disponibile șase locuințe finalizate. Clienții vin la vizionare, dar iau cu greu decizia.

„Se simte o scădere destul de mare a tranzacțiilor. Clientul analizează mai mult. E clar că a scăzut interesul”, a afirmat Radu Benea, dezvoltator imobiliar, pentru

Cazul Ioanei. De ce a amânat cumpărarea unei locuințe

De exemplu, Ioana a vrut să-și cumpere un apartament în Cluj-Napoca, dar când a văzut prețurile din piață, a decis să amâne investiția: „Pe partea de Cluj nu găsești un apartament mai jos de 170.000 de euro, ca să ai condiții decente. Deocamdată, din punctul meu de vedere, nu este de luat o decizie”.

Prețul mediu pe metru pătrat, la nivel național, a ajuns la aproape 2.000 de euro, cu 14% mai mare față de anul trecut, arată o platformă imobiliară.

„Această avalanșă de taxe care s-a abătut asupra noastră ne face să intrăm într-o stare de conservare, iar acest lucru va continua atâta timp cât oamenii nu vor avea siguranța zilei de mâine”, a declarat Daniel Crainic, director marketing portal imobiliare.