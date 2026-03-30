Vânzările de locuințe, în picaj. „Avalanșa de taxe ne face să intrăm într-o stare de conservare”. Ce spun statisticile și specialiștii în domeniu

Traian Avarvarei
30 mart. 2026, 11:10
Românii amână cumpărarea de locuințe. Sursa foto simbol: Freepik
  1. Ce spun dezvoltatorii imobiliari despre vânzările în scădere
  2. Cazul Ioanei. De ce a amânat cumpărarea unei locuințe

Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor tot mai mari și a instabilității economice, spun specialiștii.

În primele două luni din 2026 s-au vândut cu 20% mai puține locuințe față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cele mai mari scăderi ale tranzacțiilor au fost înregistrate în București, dar și în județe precum Cluj, Timiș și Brașov.

Ce spun dezvoltatorii imobiliari despre vânzările în scădere

Într-un cartier rezidențial de la marginea Timișoarei mai sunt disponibile zece case și 20 de apartamente. În urmă cu câțiva ani, ele se vindeau încă de la stadiul de proiect. Acum, dezvoltatorul imobiliar vine cu tot felul de discount-uri, bonusuri și oferte ca să atragă clienții.

Un alt dezvoltator, care a construit case în Moșnița Nouă, județul Timiș, mai are disponibile șase locuințe finalizate. Clienții vin la vizionare, dar iau cu greu decizia.

„Se simte o scădere destul de mare a tranzacțiilor. Clientul analizează mai mult. E clar că TVA-ul mărit a scăzut interesul”, a afirmat Radu Benea, dezvoltator imobiliar, pentru Știrile Pro TV.

Cazul Ioanei. De ce a amânat cumpărarea unei locuințe

De exemplu, Ioana a vrut să-și cumpere un apartament în Cluj-Napoca, dar când a văzut prețurile din piață, a decis să amâne investiția: „Pe partea de Cluj nu găsești un apartament mai jos de 170.000 de euro, ca să ai condiții decente. Deocamdată, din punctul meu de vedere, nu este de luat o decizie”.

Prețul mediu pe metru pătrat, la nivel național, a ajuns la aproape 2.000 de euro, cu 14% mai mare față de anul trecut, arată o platformă imobiliară.

„Această avalanșă de taxe care s-a abătut asupra noastră ne face să intrăm într-o stare de conservare, iar acest lucru va continua atâta timp cât oamenii nu vor avea siguranța zilei de mâine”, a declarat Daniel Crainic, director marketing portal imobiliare.

Citește și...
Maratonul Solidarității în Sectorul 6. Campanie derulată prin Banca Locală de Alimente pentru asigurarea unei mese de Paște pentru 2.000 de persoane defavorizate (VIDEO)
Economic
Maratonul Solidarității în Sectorul 6. Campanie derulată prin Banca Locală de Alimente pentru asigurarea unei mese de Paște pentru 2.000 de persoane defavorizate (VIDEO)
Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul
Economic
Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul
BCE pregătește un nou design pentru bancnotele euro inspirat din natură și cultură europeană. Cum ar putea arăta viitorii bani europeni
Economic
BCE pregătește un nou design pentru bancnotele euro inspirat din natură și cultură europeană. Cum ar putea arăta viitorii bani europeni
Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu peste 30%. Ce factori determină majorările de prețuri
Economic
Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu peste 30%. Ce factori determină majorările de prețuri
Tichetele de creșă ar putea crește din aprilie 2026. Ce impact are creșterea asupra familiilor cu copii mici
Economic
Tichetele de creșă ar putea crește din aprilie 2026. Ce impact are creșterea asupra familiilor cu copii mici
Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)
Economic
Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)
Top companii cu experiență în construcția de parcuri fotovoltaice utility-scale în România
Economic
Top companii cu experiență în construcția de parcuri fotovoltaice utility-scale în România
Măsurile de austeritate închid mii de firme. Creştere de 13% a numărului de insolvențe în primele două luni din 2026. Bucureşti pe primul loc (GRAFICE)
Economic
Măsurile de austeritate închid mii de firme. Creştere de 13% a numărului de insolvențe în primele două luni din 2026. Bucureşti pe primul loc (GRAFICE)
Analiză Dumitru Chisăliță. Creșterea prețurilor la motorină și gaze va impacta asupra prețului pâinii
Economic
Analiză Dumitru Chisăliță. Creșterea prețurilor la motorină și gaze va impacta asupra prețului pâinii
Ouăle și colesterolul: mit sau realitate? Ce spun cele mai noi studii
Economic
Ouăle și colesterolul: mit sau realitate? Ce spun cele mai noi studii
