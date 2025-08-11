Vremuri de sărăcie pentru viitorii pensionari. Veniturile vor ajunge la 30% din valoarea salariului actual

Milioane de angajați români care vor ieși la pensie peste 10 – 15 ani, vor avea venituri de mizerie, cu mult sub cotizațiile pe care le plătesc. Economistul Adrian Negrescu a calculat valoarea pensiilor pe care le vor primi cei care încasează în prezent salarii de 3.000-6.000 de lei.

Cuprins:

Ce se întâmplă cu pensiile românilor

Ce arată calculele economiștilor

Ce se întâmplă cu Pilonul II

Austeritatea a lovit în pensiilor românilor

Milioane de români, de vîrstă medie vor primi pensii de mizerie peste câțiva ani când se vor retrage din activitate. Economistul Adrian Negrescu a făcut mai multe calcule și a stabilit care vor fi veniturle viitorilor pensionari care se vor retrage începând cu 2035 – 2040.

Pensiile viitorului, susține Negrescu, citat de Newsweek pentru actualii angajați care primesc salarii cuprinse între 3.000 și 6.000 lei, vor fi mult mai mici decât se așteaptă. Cifrele arată că veniturile din pensii abia dacă vor reprezenta 30% din salariul actual. Practic, un angajat cu 3.000 de lei va primi o pensie de 1.000 de lei.

Situația devine și mai gravă în contextul în care, până în 2030, deoarece se va pensiona un număr record de români, așa-numiții „decreței”. În prezent, în România există 4,7 milioane de pensionari și doar 6 milioane de angajați, ceea ce pune o presiune uriașă pe sistemul public de pensii.

Mai mult, nici veniturile din Pilonul II, estimate la 6.000–7.000 euro, dacă se cotizează constant până după 65 de ani, nu vor fi suficiente pentru a le asigura un trai decent.

Economistul este de părere că pensiile vor scădea dramatic, în raport cu veniturile salariale, peste 10–15 ani. Potrivit spuselor sale, pensia va ajunge în medie undeva la 30% din salariul net de azi. Iar aici este inclusă și suma din Pilonul II. Conform calculelor, în funcție de salariu, pensiile românilor vor ajunge la următoarele valori:

La un salariu net de 3.000 lei, se estimează că va fi 1.000 lei. Practic, suma primită trebui aliniată – dacă va mai exista legea – venitului minim garantat de 1.281 lei;

La un salariu net de 4.000 lei, se estimează că pensia va fi de 1.200 lei;

La un salariu net de 5.000 lei, se estimează că pensia va fi de 1.500 lei;

La un salariu net de 6.000 lei, se estimează că pensia va ajunge la 1.800 lei.

În aceste condiții, când pensiile din Pilonul I, de stat, vor ajunge de mizerie, conform legii, mulți români văd o sursă de suplimentare a veniturilor, un fel de cont de economii din care să-și acopere anumite cheltuieli. Economistul Adrian Negrescu avertizează că lucrurile nu stau chiar așa.

Banii din Pilonul II pot fi retrași doar la pensionare și sunt supuși taxării. Se aplică 10% CASS pentru sumele peste 3.000 lei și impozit suplimentar, totalizând aproximativ 15%.

La pensionare, suma finală pe care o acumulează un angjat român poate ajunge la 6.000–7.000 euro, dacă se cotizează constant până după 65 de ani.

În acest context, Adrian Negrescu recomandă retragerea banilor din Pilonul II în tranșe lunare sub 3.000 lei pentru a evita taxele, dar și păstrarea investiției cât mai mult timp, pentru a beneficia de randamentul anual de aproximativ 7% al fondurilor.

Guvernele care s-au succedat de la finalul anului trecut nu au mai acordat indexările anuale stabilite prin legea pensiilor. Mai mult, pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, Guvernul Bolojan a impus plata CASS, sub pretext că nu sunt suficienți bani la bugetul de sănătate. Ulterior, s-a dovedit că banii existau și, mai mult, CNAS nu i-a alocat furnizorilor de servicii.

Indexarea programată la 1 ianuarie 2025 a fost anulată, deși ar fi adus în medie 310 lei în plus la pensie, un ajutor binevenit în condițiile valului de scumpiri de la 1 august.

Mai mult, recalcularea pentru 660.000 de pensionari, bazată pe venituri nepermanente, a fost blocată de Ministerul Muncii. Nici indexarea cu 7% prevăzută pentru 2026 nu se va mai aplica, deși legea obligă guvernul să o facă.