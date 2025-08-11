B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Vremuri de sărăcie pentru viitorii pensionari. Veniturile vor ajunge la 30% din valoarea salariului actual

Vremuri de sărăcie pentru viitorii pensionari. Veniturile vor ajunge la 30% din valoarea salariului actual

Adrian Teampău
11 aug. 2025, 17:13
Vremuri de sărăcie pentru viitorii pensionari. Veniturile vor ajunge la 30% din valoarea salariului actual
Sursa Foto: Pixabay.com

Milioane de angajați români care vor ieși la pensie peste 10 – 15 ani, vor avea venituri de mizerie, cu mult sub cotizațiile pe care le plătesc. Economistul Adrian Negrescu a calculat valoarea pensiilor pe care le vor primi cei care încasează în prezent salarii de 3.000-6.000 de lei.

Cuprins:

  • Ce se întâmplă cu pensiile românilor
  • Ce arată calculele economiștilor
  • Ce se întâmplă cu Pilonul II
  • Austeritatea a lovit în pensiilor românilor

Ce se întâmplă cu pensiile românilor

Milioane de români, de vîrstă medie vor primi pensii de mizerie peste câțiva ani când se vor retrage din activitate. Economistul Adrian Negrescu a făcut mai multe calcule și a stabilit care vor fi veniturle viitorilor pensionari care se vor retrage începând cu 2035 – 2040.

Pensiile viitorului, susține Negrescu, citat de Newsweek pentru actualii angajați care primesc salarii cuprinse între 3.000 și 6.000 lei, vor fi mult mai mici decât se așteaptă. Cifrele arată că veniturile din pensii abia dacă vor reprezenta 30% din salariul actual. Practic, un angajat cu 3.000 de lei va primi o pensie de 1.000 de lei.

Situația devine și mai gravă în contextul în care, până în 2030, deoarece se va pensiona un număr record de români, așa-numiții „decreței”. În prezent, în România există 4,7 milioane de pensionari și doar 6 milioane de angajați, ceea ce pune o presiune uriașă pe sistemul public de pensii.

Mai mult, nici veniturile din Pilonul II, estimate la 6.000–7.000 euro, dacă se cotizează constant până după 65 de ani, nu vor fi suficiente pentru a le asigura un trai decent.

Ce arată calculele economiștilor

Economistul Adrian Negrescu este de părere că pensiile vor scădea dramatic, în raport cu veniturile salariale, peste 10–15 ani. Potrivit spuselor sale, pensia va ajunge în medie undeva la 30% din salariul net de azi. Iar aici este inclusă și suma din Pilonul II. Conform calculelor, în funcție de salariu, pensiile românilor vor ajunge la următoarele valori:

  • La un salariu net de 3.000 lei, se estimează că pensia va fi 1.000 lei. Practic, suma primită trebui aliniată – dacă va mai exista legea – venitului minim garantat de 1.281 lei;
  • La un salariu net de 4.000 lei, se estimează că pensia va fi de 1.200 lei;
  • La un salariu net de 5.000 lei, se estimează că pensia va fi de 1.500 lei;
  • La un salariu net de 6.000 lei, se estimează că pensia va ajunge la 1.800 lei.

Ce se întâmplă cu Pilonul II

În aceste condiții, când pensiile din Pilonul I, de stat, vor ajunge de mizerie, conform legii, mulți români văd Pilonul II o sursă de suplimentare a veniturilor, un fel de cont de economii din care să-și acopere anumite cheltuieli. Economistul Adrian Negrescu avertizează că lucrurile nu stau chiar așa.

Banii din Pilonul II pot fi retrași doar la pensionare și sunt supuși taxării. Se aplică 10% CASS pentru sumele peste 3.000 lei și impozit suplimentar, totalizând aproximativ 15%.

La pensionare, suma finală pe care o acumulează un angjat român poate ajunge la 6.000–7.000 euro, dacă se cotizează constant până după 65 de ani.

În acest context, Adrian Negrescu recomandă retragerea banilor din Pilonul II în tranșe lunare sub 3.000 lei pentru a evita taxele, dar și păstrarea investiției cât mai mult timp, pentru a beneficia de randamentul anual de aproximativ 7% al fondurilor.

Austeritatea a lovit în pensiilor românilor

Guvernele care s-au succedat de la finalul anului trecut nu au mai acordat indexările anuale stabilite prin legea pensiilor. Mai mult, pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, Guvernul Bolojan a impus plata CASS, sub pretext că nu sunt suficienți bani la bugetul de sănătate. Ulterior, s-a dovedit că banii existau și, mai mult, CNAS nu i-a alocat furnizorilor de servicii.

Indexarea programată la 1 ianuarie 2025 a fost anulată, deși ar fi adus în medie 310 lei în plus la pensie, un ajutor binevenit în condițiile valului de scumpiri de la 1 august.

Mai mult, recalcularea pentru 660.000 de pensionari, bazată pe venituri nepermanente, a fost blocată de Ministerul Muncii. Nici indexarea cu 7% prevăzută pentru 2026 nu se va mai aplica, deși legea obligă guvernul să o facă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Prețurile locuințelor în România au crescut cu 61% în ultimul deceniu, mai mult ca în restul Europei. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid
Economic
Prețurile locuințelor în România au crescut cu 61% în ultimul deceniu, mai mult ca în restul Europei. Un metru pătrat de apartament la Cluj costă cât la Madrid
Românii cu datorii la stat ar putea apărea pe site-urile autorităților fiscale. Ce prevede un nou proiect de lege
Economic
Românii cu datorii la stat ar putea apărea pe site-urile autorităților fiscale. Ce prevede un nou proiect de lege
Andrei Caramitru, despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „Furt! Terminați cu șmecherelile. Nu merge!”
Economic
Andrei Caramitru, despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „Furt! Terminați cu șmecherelile. Nu merge!”
BNR: „Inflația va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025” / Reacțiile economiștilor după decizia Băncii Centrale de a îngheța dobânda cheie: „Recesiunea este scenariul de bază”
Economic
BNR: „Inflația va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025” / Reacțiile economiștilor după decizia Băncii Centrale de a îngheța dobânda cheie: „Recesiunea este scenariul de bază”
Cum încearcă să apere Iancu Guda, consilierul premierului Bolojan, modificările Guvernului la Pilonul 2 de pensii: Așa e în țările civilizate, dar noi mai avem nevoie de educație financiară să înțelegem
Economic
Cum încearcă să apere Iancu Guda, consilierul premierului Bolojan, modificările Guvernului la Pilonul 2 de pensii: Așa e în țările civilizate, dar noi mai avem nevoie de educație financiară să înțelegem
Explicațiile specialistului. Cum funcționează Pilonul 2 de pensii și ce modificări vrea să aducă Guvernul. Cristian Păun: „N-aș încuraja oamenii să-și retragă integral banii aceștia de la sistemele private de pensii” (VIDEO)
Economic
Explicațiile specialistului. Cum funcționează Pilonul 2 de pensii și ce modificări vrea să aducă Guvernul. Cristian Păun: „N-aș încuraja oamenii să-și retragă integral banii aceștia de la sistemele private de pensii” (VIDEO)
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Realitatea Media SA e în clasament / Aceste companii au miliarde de lei neplătite la bugetele țării, în vreme ce românii sunt împovărați cu taxe tot mai mari
Economic
Topul firmelor cu cele mai mari datorii la stat. Realitatea Media SA e în clasament / Aceste companii au miliarde de lei neplătite la bugetele țării, în vreme ce românii sunt împovărați cu taxe tot mai mari
România, fruntașă la creșterea prețurilor chiriilor în Uniunea Europeană. Cum arată statisticile
Economic
România, fruntașă la creșterea prețurilor chiriilor în Uniunea Europeană. Cum arată statisticile
Scumpiri și la restaurantele de tipul „împinge tava”. Cât costă acum mâncarea la cantină
Economic
Scumpiri și la restaurantele de tipul „împinge tava”. Cât costă acum mâncarea la cantină
Lipsa turiștilor a determinat scăderea tarifelor pe litoral, în plin sezon. Ce prețuri sunt acum în hoteluri și restaurante
Economic
Lipsa turiștilor a determinat scăderea tarifelor pe litoral, în plin sezon. Ce prețuri sunt acum în hoteluri și restaurante
Ultima oră
19:18 - Sf. Gheorghe surprinde printr-un program Rabla cu totul diferit. Ce pot primi oamenii în schimbul mașinilor vechi
18:59 - Romsilva angajează director pentru 5 luni. Cum arată anunțul publicat și până când se pot depune candidaturile
18:59 - Andreea Berecleanu, despre drumul la mare cu trenul. Ce a testat prezentatoarea, fără să știe
18:47 - La ce trebuie să fie atenți turiștii care stau pe prosop la plajă. Cei care nu respectă această regulă riscă sancțiuni
18:44 - Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
18:41 - Ce-a pățit Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Începe să mă maseze pe la gât, să mă mângâie efectiv. M-a zgâriat …”
18:32 - O vacanță în Italia a fost transformată în tragedie pentru o familie de români. Ce s-a întâmplat
18:13 - Speak a răbufnit la auzul unei declarații făcute de George Ivănescu, „jaguarul” de la Insula Iubirii. „Ești mincinos”
18:13 - Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)
18:04 - Jennifer Lopez, surprinsă pe scenă de un „invitat neașteptat”. Ce a făcut artista