Soluțiile propuse de Ministerul Sănătății pentru a rezolva problema epuizării medicilor. Alexandru Rogobete: „Am văzut astfel de modele în alte țări europene"

Soluțiile propuse de Ministerul Sănătății pentru a rezolva problema epuizării medicilor. Alexandru Rogobete: „Am văzut astfel de modele în alte țări europene"

29 nov. 2025, 11:32
Soluțiile propuse de Ministerul Sănătății pentru a rezolva problema epuizării medicilor. Alexandru Rogobete: „Am văzut astfel de modele în alte țări europene”
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Deficitul de personal îi împinge pe medici la eforturi supraomenești
  3. Ce soluții propune Ministerul Sănătății

Mai mulți medici au declarat că se simt epuizați din cauza programului de muncă, în timp ce alții au suferit AVC-uri ori infarcte sau chiar și-au pierdut viața. În acest context sumbru, Ministerul Sănătății a propus un set de soluții care urmează să fie testat în mai multe unități spitalicești din țară. Una dintre soluții, prin care ministerul speră să atragă și forță proaspătă de muncă, ar fi gărzile de 12 ore.

Deficitul de personal îi împinge pe medici la eforturi supraomenești

Legislația în vigoare prevede ca în urma unei gărzi, adică după 24 de ore petrecute la spital, medicii se beneficieze de o zi de repaus. Însă, tot legislația spune că această regulă nu se aplică în cazul unitățile cu deficit de personal. Pacienții care încă au nevoie de îngrijire și supraveghere sunt motivul pentru care medicii aleg să rămână la muncă chiar și după ce garda s-a terminat. Așa ajuns să se suprasolicite și în cele din urmă, să clacheze.

„Internezi pacienți în perioada gărzii, intră sub observația ta o mare parte dintre ei și după ce ai terminat garda trebuie să stabilești cum vor fi gestionați pentru următoarea perioadă. Îngrijirea lor nu intră în standby pentru că pleacă medicul acasă, poți să ajungi și până la 36 de ore când ai cazuri complexe”, a declarat dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog Bagdasar-Arseni, pentru Știrile ProTV.

Epuizarea l-a făcut pe medicul medicul Abou Osama, în vârstă de 62 de ani, să sufere un infarct. Incidentul s-a petrecut chiar în timpul unei gărzi. Lipsa de personal îl obligă să facă câte 10 gărzi pe lună.

Un alt medic, tot dintr-o unitate sanitară din provincie, este acum intubat la Spitalul Floreasca. Are 67 de ani și a făcut AVC după două gărzi, cu o singură zi liberă între ele.

Ce soluții propune Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătății propune organizarea a trei tipuri de gărzi: de monitorizare, la domiciliu și garda de urgență. Măsura ar urma să fie implementată în curând, iar la fel se va întâmpla și cu un proiect pilot prin care mai multe spitale de urgență vor testa efectele gărzilor de 12 ore.

„Este o opțiune pe care eu o susțin pentru că am văzut astfel de modele în alte țări europene. Garda de 12 ore se întâmplă acum în unitățile de primiri urgențe, deci nu ar fi un fenomen nou pentru România, ideea este cum adaptăm legislația și cum extindem astfel încât să fie posibile și pentru alte secții”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Reforma sistemului de gărzi ar putea atrage și tineri, pe care programul epuizant de muncă i-a făcut să se reorienteze spre specializări pe care le pot practica în cabinete sau clinici private, unde nu se solicită prezență permanentă.

