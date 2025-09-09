B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » 22.000 de lei, pierduți de o tânără de 25 de ani. Cine i-a furat banii și cum s-a întâmplat totul

22.000 de lei, pierduți de o tânără de 25 de ani. Cine i-a furat banii și cum s-a întâmplat totul

Selen Osmanoglu
09 sept. 2025, 13:08
22.000 de lei, pierduți de o tânără de 25 de ani. Cine i-a furat banii și cum s-a întâmplat totul

O tânără, în vârstă de 25 de ani, din Hunedoara, a rămas fără 22.000 de lei. Aceasta și-a uitat portofelul cu respectiva sumă de bani pe o bancă de pe bulevardul Dacia, iar un trecător a profitat de moment.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cine este hoțul

Ce s-a întâmplat

Furtul a avut loc la data de 5 septembrie. Tânăra și-a lăsat portofelul nesupravegheat, iar un bărbat necunoscut a profitat de ocazie. L-a luat și a plecat cu el.

Femeia a sesizat poliția abia pe 8 septembrie, la ora 13:10, cu trei zile întârziere. Femeia nu a rămas doar fără cei 22.000 de lei. În portofel se aflau, pe lângă suma de bani, și documente personale și un card bancar.

Cine este hoțul

Polițiștii au reușit să îl identifice pe hoț. Acesta s-a dovedit a fi un bărbat de 53 de ani fără domiciliu stabil, conform Observator.

Acesta a fost găsit de polițiști și dus la secție pentru audieri. Din fericire, autoritățile au recuperat o parte din sumă, aproximativ 80% din prejudiciu.

Cercetările continuă pentru infracțiunea de furt, iar dosarul penal rămâne deschis.

Pentru a evita astfel de situații, autoritățile recomandă să nu lăsăm bunurile de valoare nesupravegheate în spații publice, să păstrăm portofelul în locuri sigure și să evităm transportarea unor sume mari de bani în numerar. În cazul în care are loc un furt, acesta trebuie raportat cât mai repede la poliție.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de luare și dare de mită. Ar fi vizați directorul general și directorul comercial. Reacția companiei
Eveniment
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de luare și dare de mită. Ar fi vizați directorul general și directorul comercial. Reacția companiei
Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Ce recomandă hidrologii
Eveniment
Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Ce recomandă hidrologii
Manelistul care a încercat să-și incendieze iubita a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit Gheorghiță Sava
Eveniment
Manelistul care a încercat să-și incendieze iubita a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit Gheorghiță Sava
Sibiu: Copil de 10 ani, legat cu lanțul de o masă și încuiat în casă de către tatăl său. Ce explicație a dat bărbatul
Eveniment
Sibiu: Copil de 10 ani, legat cu lanțul de o masă și încuiat în casă de către tatăl său. Ce explicație a dat bărbatul
O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri timp de 3 ani. De ce a luat instanța această decizie
Eveniment
O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri timp de 3 ani. De ce a luat instanța această decizie
Accident rutier grav. Un mort și trei răniți, după ce un polițist a intrat cu mașina într-o căruță
Eveniment
Accident rutier grav. Un mort și trei răniți, după ce un polițist a intrat cu mașina într-o căruță
Medic: „Coloana vertebrală este extraordinară, însă…”. Ce trebuie să faci pentru a evita durerile de spate
Eveniment
Medic: „Coloana vertebrală este extraordinară, însă…”. Ce trebuie să faci pentru a evita durerile de spate
Femeie din Tulcea, lovită în plină figură de o vecină. Motivul ciudat care a declanșat scandalul
Eveniment
Femeie din Tulcea, lovită în plină figură de o vecină. Motivul ciudat care a declanșat scandalul
Tramvai deraiat în Capitală, după ce o trotinetă a fost lăsată pe șine (VIDEO)
Eveniment
Tramvai deraiat în Capitală, după ce o trotinetă a fost lăsată pe șine (VIDEO)
Plan Roșu de Intervenție în Constanța, după un accident între un microbuz și o mașină. Bilanțul victimelor
Eveniment
Plan Roșu de Intervenție în Constanța, după un accident între un microbuz și o mașină. Bilanțul victimelor
Ultima oră
12:49 - Tily Niculae, după divorț: „E un nou început pentru noi”. În ce proiect s-a implicat
12:37 - Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de luare și dare de mită. Ar fi vizați directorul general și directorul comercial. Reacția companiei
12:20 - Situație hilară: Locatarii unui imobil, exasperați că noaptea sună toate soneriile. Cine era ”vinovatul”
12:16 - Cod galben de inundaţii în 11 judeţe. Ce recomandă hidrologii
11:57 - Gina Pistol, după sarcină: „Mie mi-a luat cam trei ani să redevin eu, să mă reîntorc la mine”
11:51 - Manelistul care a încercat să-și incendieze iubita a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit Gheorghiță Sava
11:26 - Sibiu: Copil de 10 ani, legat cu lanțul de o masă și încuiat în casă de către tatăl său. Ce explicație a dat bărbatul
11:22 - Venezuela cheamă Crăciunul mai devreme. Anunțul președintelui Maduro
11:04 - O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre în mall-uri timp de 3 ani. De ce a luat instanța această decizie
10:43 - Boloș: I-am zis de 6 ori lui Ciolacu despre deficit, că se duce-n cap. Mi-a spus că-l doare în organul genital