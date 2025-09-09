22.000 de lei, pierduți de o tânără de 25 de ani. Cine i-a furat banii și cum s-a întâmplat totul

O tânără, în vârstă de 25 de ani, din , a rămas fără 22.000 de lei. Aceasta și-a uitat portofelul cu respectiva sumă de bani pe o bancă de pe bulevardul Dacia, iar un trecător a profitat de moment.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Cine este hoțul

Ce s-a întâmplat

a avut loc la data de 5 septembrie. Tânăra și-a lăsat portofelul nesupravegheat, iar un bărbat necunoscut a profitat de ocazie. L-a luat și a plecat cu el.

Femeia a sesizat poliția abia pe 8 septembrie, la ora 13:10, cu trei zile întârziere. Femeia nu a rămas doar fără cei 22.000 de lei. În portofel se aflau, pe lângă suma de bani, și documente personale și un card bancar.

Cine este hoțul

Polițiștii au reușit să îl identifice pe hoț. Acesta s-a dovedit a fi un bărbat de 53 de ani fără domiciliu stabil, conform .

Acesta a fost găsit de polițiști și dus la secție pentru audieri. Din fericire, autoritățile au recuperat o parte din sumă, aproximativ 80% din prejudiciu.

Cercetările continuă pentru infracțiunea de furt, iar dosarul penal rămâne deschis.

Pentru a evita astfel de situații, autoritățile recomandă să nu lăsăm bunurile de valoare nesupravegheate în spații publice, să păstrăm portofelul în locuri sigure și să evităm transportarea unor sume mari de bani în numerar. În cazul în care are loc un furt, acesta trebuie raportat cât mai repede la poliție.