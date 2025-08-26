Trei bărbaţi din judeţul Cluj au crezut că au dat lovitura atunci când au reușit să fure 30.000 de euro din casa unui bătrân din Târgu Mureș. Visul frumos s-a terminat atunci când polițiștii mureșeni nu doar că i-au arestat, dar au și găsit și recuperat o parte dintre banii furați.

Cuprins:

Cum au acționat hoții Unde ascunseseră bărbații banii furați

Cum au acționat hoții

Bătrânul le-a permis accesul în casă hoților, după ce aceștia l-au mințit că vin din partea unei firme de deratizare. Doar doi bărbați au intrat în locuința bărbatului și au sustras propriu-zis , în timp ce cel de-al treilea le-a asigurat transportul în Târgu Mureș și înapoi.

Furtul a avut loc săptămâna trecută, iar polițiștii au deschis ancheta pe 18 august, atunci când au fost sesizați de bătrânul din Târgu Mureș că i-au fost furați peste 30.000 de euro din casă, în diferite valute.

„Din verificările efectuate, două persoane necunoscute ar fi pătruns în apartamentul unui bărbat de 81 de ani, din Târgu Mureş, iar, sub pretextul efectuării unei deratizări, ar fi sustras dintr-o încăpere mai multe sume de bani, în diferite valute, în valoare de peste 30.000 de euro. De asemenea, poliţiştii au stabilit că cei doi ar fi părăsit localitatea cu sprijinul unui alt bărbat necunoscut”, informează Poliţia Judeţeană Mureş.

Unde ascunseseră bărbații banii furați

Ancheta i-a condus pe poliţişti către principalii suspecţi, trei bărbați în vârstă de 26, 54 şi 56 de ani, din Bonţida, judeţul Cluj. Marţi, în timpul percheziţiilor făcute la locuinţele suspecţilor, anchetatorii au descoperit și recuperat o parte din prejudiciu. Peste 112.000 de lei au fost băgați în pungi de plastic și îngropați în pământ, sub podelele caselor celor trei bărbați.

„Au fost descoperite şi ridicate astfel mai multe mijloace materiale de probă, dar şi mai multe sume de bani, în valoare de peste 112.000 de lei, unele fiind descoperite în pământ, îngropate sub locaţiile percheziţionate”, a precizat Poliţia Judeţeană Mureş, citată de .

Cei trei bărbaţi au fost conduşi la sediul poliţiei pentru continuarea cercetărilor, fiind reţinuţi pentru 24 de ore.