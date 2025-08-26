B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
26 aug. 2025, 10:27
Năsui critică dur o măsură a Guvernului Bolojan: „Nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi”
Claudiu Năsui (USR), fost ministru al Economiei. Sursa foto: Claudiu Năsui / Facebook

Claudiu Năsui (USR), fost ministru al Economiei, a criticat Guvernul Bolojan pentru că a aprobat ajutoare de stat de peste 160 de milioane de lei pentru două companii. „E mult mai ușor să faci afaceri pe banii statului decât afaceri pe banii tăi”, a remarcat Năsui. Fostul ministru a mai spus că e destul de greu de crezut discursul premierului că o ducem greu și nu se poate fără creșteri de taxe când, iată, se găsesc bani pentru companii.

  • Ce spune Năsui despre ajutorul de la Guvern pentru cele două companii
  • Care sunt companiile care primesc ajutor de stat

Ce spune Năsui despre ajutorul de la Guvern pentru cele două companii

„Pentru unii se găsesc mereu bani.

Guvernul Bolojan a aprobat ieri ajutoare de stat de peste 160 de milioane de lei pentru două companii.

Asta pentru cine credea că e criză bugetară și „trebuie” să crească taxele, că „nu se pot tăia cheltuieli”.

Ce să vezi, că nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi.

Ca să avem un ordin de mărime, din creșterea TVA-ului la cărți estimarea era să ia statul ~20 milioane de lei în plus.

Aceea a fost justificată precum toate creșterile de taxe, că „trebuie” și că „nu există altă soluție”. Doar schemele date ieri celor două companii sunt de opt ori mai mari.

Justificarea pentru astfel de scheme către marile corporații este că „creează locuri de muncă” și „dezvoltarea economiei”.

De fapt justificarea e lobby-ul acelor companii pentru a primi scheme. E mult mai ușor să faci afaceri pe banii statului decât afaceri pe banii tăi. Riscul e mai mic. Dacă merge bine, iei profitul. Dacă merge prost, a pierdut contribuabilul.

Privatizarea profitului și socializarea pierderilor.

Evident că dacă statul ar fi lăsat banii aceia în economie prin taxe mai mici pentru toți, tot s-ar fi creat locuri de muncă și tot s-ar fi dezvoltat economia. Dar atunci se dezvoltau cei care se selectau prin piață, nu cei aleși de politicieni.

Așa unii sunt taxați, alții subvenționați. Evident că cei subvenționați sunt băieții care fac lobby să primească banii.

Propaganda guvernului Bolojan că trebuia să crească taxele nu mai ține atunci când dai sute de milioane în scheme de ajutor de stat la mari companii. Companii, care, apropo, se împrumută mai ieftin decât România. Iar România le plătește subvenția inclusiv din împrumut la dobânzi mari.

Vă ziceam că România nu e o țară săracă, ci o țară sărăcită. Iată încă un mod de sărăcire”, a scris Claudiu Năsui, pe Facebook.

Care sunt companiile care primesc ajutor de stat

Reacția lui Claudiu Năsui vine după ce ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare (PNL), a semnat două acorduri de finanţare pentru companiile Dacia şi Draxlmaier, aprobate în baza unei scheme de ajutor de stat.

133 milioane de lei vor ajunge la producătorul german de componente auto Draxlmaier, pentru extinderea producției de cablaje, iar 37 milioane de lei la Dacia, pentru modernizarea procesului de vopsire a mașinilor.

