A fost deschisă o anchetă, în legătură cu explozia din Rahova

Procurorii au deschis o anchetă, în legătură cu explozia care a avut loc, vineri, în cartierul Rahova, din sectorul 5 al Capitalei. Inițial, dosarul a fost deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, ulterior fiind preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.
Deflagrația de pe Calea Rahovei are urmări grave. Imagini apocaliptice fac înconjurul internetului. De la pierderi de vieți omenești, la persoane grav rănite și agoniseli de-o viață, duse pe apa sâmbetei. Aceasta este soarta multor bucureșteni care ieri duceau o viață obișnuită.
Oamenii legii au deschis un dosar penal in rem, fiind efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă, informează agerpres. La acest moment, sunt înregistrate trei victime, iar alte 14 persoane au fost grav rănite.
Oamenii au povestit cu groază faptul că încă de ieri s-a simțit un miros puternic de gaze, în bloc. Astfel, locatarii au apelat distribuitorul de gaz pentru a face verificări. Ajunsă la fața locului, echipa de intervenție ar fi sistat alimentarea cu gaze și ar fi sigilat robinetul de branșament.
Astăzi de dimineață, când au mers din nou la fața locului, pentru că mirosul de gaz era la fel de puternic, reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au constatat că sigiliul de pe robinet fusese rupt.