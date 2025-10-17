A fost deschisă o anchetă, în legătură cu explozia din Rahova

Procurorii au deschis o anchetă, în legătură cu explozia care a avut loc, vineri, în cartierul Rahova, din sectorul 5 al Capitalei. Inițial, dosarul a fost deschis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, ulterior fiind preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Deflagrația de pe Calea Rahovei are urmări grave. Imagini apocaliptice fac înconjurul internetului. De la pierderi de vieți omenești, la persoane grav rănite și agoniseli de-o viață, duse pe apa sâmbetei. Aceasta este soarta multor bucureșteni care ieri duceau o viață obișnuită.

A fost deschis un dosar penal

Oamenii legii au deschis un dosar penal in rem, fiind efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă, informează La acest moment, sunt înregistrate trei victime, iar alte 14 persoane au fost grav rănite.

Oamenii au povestit cu groază faptul că încă de ieri s-a simțit un miros puternic de gaze, în bloc. Astfel, locatarii au apelat distribuitorul de gaz pentru a face verificări. Ajunsă la fața locului, echipa de intervenție ar fi sistat alimentarea cu gaze și ar fi sigilat robinetul de branșament.

Astăzi de dimineață, când au mers din nou la fața locului, pentru că mirosul de gaz era la fel de puternic, reprezentanții Distrigaz Sud Rețele au constatat că

Ce a transmis Distrigaz Sud Rețele

„În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze al Distrigaz Sud Reţele s-a primit o sesizare despre existenţa mirosului de gaze în imobilul de la adresa menţionată mai sus. Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la faţa locului. Acolo au constatat, cu aparatele de specialitate, prezenţa gazului natural în respectiva scară. Au luat ca măsură de siguranţă în conformitate cu legislaţia în vigoare, sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv. De asemenea, au sigilat robinetul de branşament, la ora 09:18.

„În dimineaţa zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze al Distrigaz Sud Reţele a fost sesizat din nou cu privire la prezenţa unui miros de gaze naturale la acelaşi imobil. Echipele de intervenţie ale companiei au ajuns la faţa locului în momentul producerii exploziei. În acelaşi timp, au ajuns la faţa locului şi pompierii. Agentul de intervenţie Distrigaz Sud Reţele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă”, a arătat compania.