A murit fostul papă Benedict al XVI-lea

Veste tristă de la Vatican în ultima zi a anului 2022. Fostul papă Benedict al XVI-lea a murit. Suveranul pontif avea 95 de ani și s-a confruntat cu probleme grave de sănătate în ultimii 10 ani.

Potrivit comunicatului de presă preluat de papa a încetat din viață sâmbătă, la ora 9:34, la Mănăstirea Mater Ecclesiae din Vatican, unde și-a petrecut ultimii ani din viață.

“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican.

Further information will be provided as soon as possible.”

— Vatican News (@VaticanNews)