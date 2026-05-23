Un accident rutier produs în satul Șirna, județul Prahova, a mobilizat mai multe echipaje de intervenție, după ce un autobuz și un autocamion au fost implicate într-o coliziune.

Potrivit ISU Prahova, șoferul autocamionului a rămas încarcerat, a fost extras de pompieri și preluat de echipajele medicale pentru a fi transportat la spital cu elicopterul SMURD.

Intervenție de urgență în satul Șirna

Pompierii din Prahova au fost solicitați să intervină în această dimineață în satul Șirna, unde a avut loc un accident între un autobuz și un . Impactul a fost suficient de puternic încât șoferul autocamionului să rămână blocat în cabină.

Echipajele ISU Prahova au acționat pentru descarcerarea victimei, iar a fost predat personalului medical. Din cauza stării sale, a fost solicitat elicopterul SMURD pentru transportul la spital.

„Colegii noștri au acționat rapid pentru salvarea victimelor, iar șoferul autocamionului, rămas încarcerat, a fost extras și preluat de echipajele medicale pentru a fi transportat la spital cu elicopterul SMURD”, a transmis ISU Prahova pe .

ISU Prahova, apel la prudență în trafic

Accidentul are loc în contextul Săptămânii Siguranței în Trafic, iar reprezentanții ISU Prahova spun că astfel de evenimente sunt un avertisment privind riscurile de pe șosele.

Accidentul din Prahova readuce în atenție importanța condusului preventiv. În cazul acestui accident din Prahova, salvatorii au intervenit rapid, însă ISU subliniază că prevenția rămâne cea mai importantă măsură.

„O clipă de neatenție poate schimba vieți. Respectarea regulilor de circulație poate salva vieți. Prudența, răbdarea și adaptarea vitezei la condițiile de drum sunt esențiale”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

Recomandările salvatorilor pentru șoferi

ISU Prahova le recomandă șoferilor să conducă preventiv, să evite folosirea telefonului la volan, să păstreze distanța de siguranță și să respecte limitele de viteză. De asemenea, pompierii atrag atenția că oboseala și consumul de alcool sunt factori care pot duce rapid la tragedii.

„Salvatorii sunt mereu la datorie, însă cea mai importantă intervenție este prevenția”, a transmis ISU Prahova.