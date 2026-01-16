Faimoșii de la au rămas iar fără casă. Naba Salem și Cristi Boureanu s-au certat. Gabi Tamaș își revenea din amețeală, după ce un bambus i-a căzut în cap.

Faimoșii s-au certat după ce au rămas iar fără casă

Călin Donca și Cristi Boureanu au încercat să refacă adăpostul improvizat, dar acoperișul a căzut.

Naba le-a sugerat să folosească lemn în loc de bambus: „Cum să rezemi de bambus, când avem atâta lemn? Bambusul trebuie pentru acoperiș, în rest, lemn”.

„Naba, e frumos să stai pe margine și să jignești?”, i-a spus Cristi Boureanu.

Bruneta s-a arătat exasperată: „M-am săturat să fac același lucru!”.

Tamaș, lovit de bambus în cap

Între timp, Gabi Tamaș încerca să-și revină din amețeală. Când acoperișul casei a căzut, un bambus i-a venit în cap.

„Tot acoperișul la vale. Noroc că eram cu spatele și mi-a venit un bambus în cap. Am amețit, am făcut câțiva pași spre mare, am respirat și după nu am mai avut nimic, din fericire. Din nefericire, s-a dus casa”, a spus