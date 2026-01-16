Un ofițer de poliție din Constanța a ajuns în fața instanței după ce a recunoscut că a primit bani pentru a închide ochii la nereguli constatate în timpul unui control de mediu. Cazul, instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA), scoate din nou în evidență vulnerabilitățile din zona controalelor administrative și mecanismele prin care sancțiunile pot fi evitate ilegal.

Cum s-a ajuns la un dosar penal de corupție

Potrivit DNA, Florin Simineanu, ofițer în cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității de Mediu aș a efectuat un control la o firmă locală în noiembrie 2025. În urma verificărilor, polițistul a constatat mai multe nereguli, însă a ales să întocmească un proces verbal fără aplicarea vreunei sancțiuni contravenționale.

În loc să aplice amenzile prevăzute de lege, acesta l-a îndrumat pe directorul societății să remedieze problemele identificate, lăsând impresia unei abordări indulgente. Această conduită avea însă să fie urmată de solicitări financiare explicite, formulate la scurt timp după finalizarea controlului.

Ce sumă ar fi cerut polițistul pentru evitarea sancțiunilor

Conform anchetatorilor, la data de 12 noiembrie 2025, Simineanu i-a cerut directorului general al firmei suma de 20.000 de lei sau, alternativ, 25.000 de lei. Banii ar fi reprezentat contravaloarea „serviciului” oferit, respectiv evitarea sancționării contravenționale a societății pentru abaterile constatate.

Situația a fost documentată de procurori, iar intervenția a avut loc pe 28 noiembrie 2025, când polițistul a fost prins în flagrant. În acel moment, acesta primea suma de 5.000 de euro, echivalentul a 25.000 de lei, potrivit datelor transmise oficial de .

Ce a recunoscut inculpatul în fața procurorilor DNA

În cadrul procedurii judiciare, Florin Simineanu a ales să colaboreze cu anchetatorii și să își asume fapta. Procurorii au transmis că „în prezenţa avocatului, inculpatul Simineanu Florin a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate”.

Aceeași declarație precizează că a acceptat o pedeapsă de „3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani”. Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost înaintat instanței competente pentru validare, raportează Libertatea.

Ce interdicții și obligații a primit fostul ofițer de poliție

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, instanța urmează să aplice mai multe interdicții, cu impact direct asupra carierei și statutului public al inculpatului. Timp de patru ani de la rămânerea definitivă a hotărârii, Simineanu nu va putea ocupa funcții publice și nu va mai putea lucra în cadrul Poliției Române.

De asemenea, acesta a acceptat să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, ca parte a sancțiunilor stabilite prin acordul cu procurorii. Dosarul, împreună cu documentele procedurale, a fost trimis Tribunalului Constanța pentru soluționare.