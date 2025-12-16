B1 Inregistrari!
Documentarul Recorder. CSM sesizează Inspecția Judiciară după dezvălurile despre șeful DNA

Adrian Teampău
16 dec. 2025, 17:19
Marius Voineag, șeful DNA, Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. CSM trimite Inspecția Judiciară la DNA
  2. Activitatea lui Marius Voineag sub lupa Inspecției Judiciare
  3. Secția pentru judecători a CSM cere consultări

CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, a hotărât să sesizeze Inspecția Judiciară după dezvăluirile Recorder despre procurorul-șef al DNA, Marius Voineag. Decizia a fost adoptată în cadrul Secției pentru procurori a Consiliului

CSM trimite Inspecția Judiciară la DNA

Secţia pentru procurori a CSM a decis să solicite Inspecţiei Judiciare să facă verificări în raport cu aspectele privind activitatea procurorului-şef al DNA, Marius Voineag. CSM a decis să solicite clarificarea aspectelor semnalate în materialul de presă difuzat de Recorder. Potrivit unui comunicat de presă, această decizie a fost votată în unanimitate. Documentul va fi transmis Inspecţiei Judiciare pentru a efectua verificări.

Totodată, secția pentru procurori a votat pentru convocarea adunărilor generale. Magistrații vor fi consultați în legătură cu necesitatea modificării legii penale și procesual penale, precum și a Legilor Justiției.

Hotărârea va fi transmisă unităţilor de parchet care vor iniția procedurile de consultare. Punctele de vedere rezultate vor fi remise către Secţie până la 15 ianuarie 2026.

„Propunerile rezultate vor fi integrate la nivelul Secţiei pentru procurori într-un material care va fi trimis Ministerului Justiţiei şi Comisiilor juridice din cele două Camere ale Parlamentului României”, informează Secţia pentru procurori a CSM.

Activitatea lui Marius Voineag sub lupa Inspecției Judiciare

Decizia CSM de sesiare a Inspecției Judiciare a venit în contextul unui interviu dat de un procuror DNA cu identitate protejată pentru Recorder. Acesta a afirmat că şeful DNA, Marius Voineag, ar fi emis un ordin intern, transmis tuturor procurorilor, de la Structura Centrală şi din teritoriu, prin care a cerut să i se comunice direct orice solicitare făcute către instanță pentru obţinerea mandatelor de interceptare care-i vizează pe cei anchetaţi.

„Interesul şefului Direcţiei, numit politic, care ar putea fi? Să afle momentul zero al declanşării unor proceduri de această natură şi cine sunt cei vizaţi. Nu considerăm că acel ordin are alte raţiuni decât unele ce ţin de nevoia de control”, comenta procurorul citat.

Marius Voineag conduce DNA din anul 2022, fiind numit de Klaus Iohannis la propunerea lui Cătălin Predoiu, pe atunci ministru al Justiției. Presa a speculat la acel moment că numirea ar fi fost o recompensă pentru faptul că Voineag ar fi blocat analiza pentru plagiat a tezei de doctorat a fostului lider PNL Nicolae Ciucă.

În calitate de șef al Secției de Urmărire Penală și Criminalistică (SUPC) din cadrul Parchetului General, Marius Voineag a desemnat un procuror care a deschis un dosar penal în cazul acuzațiilor de plagiat a tezei de doctorat a lui Nicolae Ciucă. La rândul său procurorul a dispus rapid ridicarea documentelor oficiale de la Universitatea de Apărare și de la CNATDCU, înainte să fie analizate pentru a se stabili dacă este vorba dspre plagiat.

Secția pentru judecători a CSM cere consultări

Secția de judecători din cadrul CSM a invitat, pentru 17 decembrie, la ora 12.30 reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei. Scopul propus este de a iniția o dezbatere pe aspectele legate de activitatea din sistemul judiciar în contextul dezvăluirilor din reportajul Recorder.

De asemenea, Secţia pentru judecători a anunţat că începe demersuri pentru consultarea corpului profesional. Judecătorii sunt chemați să răspundă unui chestionar online în care sunt enumerate mai multe teme care privesc activitatea lor.

„Având în vedere contextul actual din justiţie, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a demarat mai multe demersuri pentru consultarea corpului profesional al judecătorilor”, a anunțat CSM.

