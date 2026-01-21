B1 Inregistrari!
Eveniment

Actele de identitate în 2026 și noile condiții de eliberare. Ce trebuie să știe cetățenii români

Iulia Petcu
21 ian. 2026, 08:51
Actele de identitate în 2026 și noile condiții de eliberare. Ce trebuie să știe cetățenii români
Foto: Facebook / MAI
Cuprins
  1. Ce opțiuni de carte de identitate există în 2026
  2. Când este gratuit buletinul electronic și când se plătește
  3. Unde se eliberează actele și ce reguli se aplică minorilor
  4. În ce situații este obligatorie preschimbarea buletinului

Buletinul rămâne un document obligatoriu pentru cetățenii români după împlinirea vârstei de 14 ani, însă anul 2026 aduce clarificări importante privind costurile și procedurile. Statul continuă să sprijine financiar eliberarea anumitor documente, dar doar în condiții precise și într-un interval limitat.

Ce opțiuni de carte de identitate există în 2026

În România, cetățenii pot alege între cartea de identitate simplă și cartea electronică de identitate, diferențele fiind legate de funcționalități, regim de eliberare și costuri. Varianta simplă, fără suport electronic, se eliberează contra unei taxe de 40 de lei și nu beneficiază de gratuitate la prima emitere.

Acest tip de document nu poate fi utilizat pentru călătorii în afara României, astfel că pentru deplasările externe este necesar pașaportul. Cu toate acestea, cartea de identitate simplă este recunoscută oficial ca document de identificare, cetățenie și domiciliu.

Când este gratuit buletinul electronic și când se plătește

Cartea electronică de identitate este eliberată gratuit la prima solicitare pentru persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani. Finanțarea este asigurată din fonduri PNRR, cu termen-limită 30 iunie 2026 și în limita a cinci milioane de documente, relatează Capital.

Există însă situații în care buletinul electronic presupune plata unei taxe de 70 de lei. Aceasta se aplică atunci când documentul este pierdut, furat, deteriorat sau solicitat înainte de expirare, dar și în cazul modificării numelui ori domiciliului.

Unde se eliberează actele și ce reguli se aplică minorilor

Cartea electronică de identitate poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, fără condiționare strictă privind domiciliul. Această flexibilitate este una dintre schimbările menite să faciliteze accesul cetățenilor la documente moderne.

În schimb, cartea de identitate simplă se eliberează exclusiv la serviciul de evidență a persoanelor de la domiciliul sau reședința solicitantului. Pentru minorii sub 14 ani, taxa de 70 de lei se aplică, cu excepția cererilor depuse cu cel mult 30 de zile înainte de împlinirea vârstei legale.

În ce situații este obligatorie preschimbarea buletinului

Legislația stabilește clar cazurile în care buletinul trebuie preschimbat, fără posibilitatea unor interpretări. Emiterea unui nou document are loc la expirarea valabilității sau la modificarea numelui, prenumelui, datei nașterii ori domiciliului.

Lista include pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea documentului, dar și situațiile în care imaginea facială nu mai corespunde fizionomiei actuale. De asemenea, schimbarea sexului, dobândirea cetățeniei române sau modificările administrative pot impune eliberarea unui nou act.

